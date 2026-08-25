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Del amor intenso a la manipulación: conoce las tres fases del love bombing

Quienes recurren al bombardeo afectivo suelen presentar rasgos autoritarios y narcisistas

Primer plano de una mano que sostiene un teléfono móvil; la pantalla muestra múltiples símbolos de corazón rojos.
Love bombing en las relaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un elogio sincero, una palabra amable o el reconocimiento de nuestras capacidades pueden reforzar la autoestima y fortalecer los vínculos entre personas. Sin embargo, cuando estos gestos se presentan de forma excesiva y luego se transforman en críticas o agresiones, la situación puede tornarse peligrosa dentro de cualquier relación afectiva.

El fenómeno conocido como love bombing o “bombardeo de amor” describe justamente este ciclo, el cual consiste en una secuencia de atenciones desmedidas y halagos, seguidos por actitudes hostiles, manipulación e incluso violencia psicológica. Este patrón, lejos de ser inocente, origina consecuencias emocionales y económicas graves para quienes lo padecen.

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Aunque en apariencia se trata de muestras afectivas intensas, detrás de este comportamiento se esconde una estrategia de control y sometimiento. Las víctimas suelen experimentar confusión y ambivalencia, preguntándose si fueron responsables del cambio abrupto en la relación.

El origen y la evolución del love bombing

La utilización sistemática del bombardeo emocional tiene antecedentes en la década de 1970. En ese entonces, algunos movimientos religiosos en Estados Unidos, como la Iglesia de Unificación, recurrían a estas prácticas para atraer y retener seguidores. El sociólogo Thomas Robbins, en un análisis publicado en 1984, describió esta táctica como una mezcla de “demostraciones excesivas de afecto y técnicas coercitivas” destinadas a restringir la autonomía de casa individuo.

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Con el tiempo, trascendió los círculos sectarios y se volvió frecuente en relaciones sentimentales, ante esto la profesora Aidee Rodríguez, de la Facultad de Psicología de la UNAM, aseguró que este fenómeno “se relaciona con el mito del amor romántico”. Al inicio todo parece ideal: ambos miembros buscan agradar y la convivencia resulta encantadora, pero tras esa etapa inicial, pueden aparecer conductas como el control y los celos, justificados como manifestaciones de cariño.

La especialista advirtió que las mujeres suelen ser las más vulnerables a este tipo de manipulación, que genera secuelas emocionales profundas. Después de una ruptura repentina, las afectadas tienden a cuestionarse y experimentar culpa, aunque la responsabilidad recaiga en el agresor.

Infografía con texto sobre el bombardeo de amor e ilustraciones de un grupo religioso, un corazón, un regalo y una persona caminando.
Una infografía de Infobae detalla las fases y el origen del bombardeo de amor, una táctica de manipulación psicológica que surgió en Estados Unidos durante la década de 1970. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características y fases del bombardeo de amor

Quienes recurren a estas muestras afectivas suelen mostrar rasgos autoritarios y narcisistas. En muchos casos, ven a la pareja como un objeto para su propio placer y desaparecen cuando ya no les resulta útil. Además, suelen carecer de habilidades para establecer vínculos estables, y buscan constantemente nuevas personas a quienes impresionar.

De acuerdo con la UNAM, el proceso se desarrolla en tres etapas principales:

  1. Fase de idealización: En esta etapa se va “ablandando” el objetivo. Comienza regalando cosas costosas, hay charlas sobre “nuestro futuro”, y todos los detalles del enamoramiento son exagerados (le hacemos creer a la persona que es perfección, que es nuestra alma gemela, entre otras cosas).
  2. Fase de devaluación: El amor desmedido que se mostraba en la “fase de idealización” se enfría sin ninguna razón y empieza la etapa del chantaje y del maltrato psicológico. “Me preferiste antes que a tus amigos, te castigo”, “me consientes o me compras algo, te perdono”. Aunque percibamos que las cosas están mal, no las atendemos porque ya estamos enamorados.
  3. Fase de descarte: La etapa más tóxica. Renuncias a tus amigos o a mantener relaciones sociales con el fin de recibir amor a cuentagotas y que tu pareja esté contenta. Aunque es la etapa final, dependiendo el nivel de manipulación del victimario, se puede pasar por la etapa de idealización y devaluación varias veces. El love bombing termina una vez que el ejecutor hace ghosting y desaparece de tu vida.

Más allá de la pareja: love bombing en familia y amistades

El bombardeo de amor no se limita al ámbito sentimental, también puede aparecer en el entorno familiar o en grupos de amigos. En las familias, padres o hermanos pueden recurrir a elogios desmedidos seguidos de reproches o chantajes emocionales, con frases como “prefieres a tu pareja antes que a nosotros que te amamos”.

En el caso de las amistades, se manifiesta cuando un grupo intenta aislar a uno de sus miembros con exigencias de lealtad y castigos emocionales. Comentarios como “si sales con otros, nos traicionas” o “si vas a la fiesta sin mí, me fallaste” son ejemplos de esta dinámica.

Reconocer las formas de manipulación afectiva es el primer paso para construir vínculos sanos y evitar daños emocionales y patrimoniales.

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