Así fue el primer contacto entre Emma Coronel y April Black Diamond, diseñadora de los vestidos de XV años de sus hijas

(Archivo/IG/Archivo)

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Los vestidos de XV años diseñados para las hijas de Emma Coronel y Joaquín Guzmán Loera volvieron a captar la atención tras revelarse que la creadora de esas piezas fue April Black Diamond.

¿Cómo fueron los vestidos de XV años?

Emali Guadalupe y María Joaquina, hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín Guzmán Loera, celebraron sus XV años el 15 de agosto de 2026 en un evento marcado por el hermetismo y los detalles exclusivos

April Black Diamond diseñó los vestidos de las jóvenes, que destacaron por su confección a medida, cristales y pedrería. Cada gemela lució un diseño distinto: una optó por un vestido strapless con falda de tul blanca y corpiño bordado, la otra llevó una silueta ajustada decorada con perlas y aplicaciones florales.

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Las imágenes difundidas por la diseñadora mostraron a las adolescentes junto a un montaje floral y detalles de lujo en la decoración.

(Capturas de pantalla)

La celebración se realizó en un entorno privado, con arreglos florales en tonos blancos y copa de cristal, mientras la familia mantuvo la política de privacidad sobre la identidad de las menores.

Los rostros de las gemelas fueron cubiertos en las fotografías, manteniendo la discreción que Coronel ha procurado desde su infancia. La fiesta contrastó con celebraciones anteriores, como la fiesta temática de Barbie en 2018, y reafirmó el vínculo entre Coronel y Black Diamond, quien ya había colaborado con la familia en ocasiones anteriores.

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La relación entre Emma Coronel y April Black Diamond se consolidó en 2024, cuando la diseñadora decidió invitarla como modelo principal de su desfile en la Semana de la Moda de Milán.

La participación de Coronel sorprendió porque fue su pasado relacionado con el Chapo Guzmán el que motivó la decisión de la diseñadora. Black Diamond explicó:

“Como diseñadora, creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad, y la moda es la plataforma perfecta para poner de relieve la transformación, la fuerza y la resiliencia”.

El mensaje de April Black Diamond sobre Emma Coronel. (Instagram: @aprilblackdiamond)

La diseñadora detalló en Instagram que buscaba enviar el mensaje de que el pasado no define a una persona y que cualquier mujer puede reinventarse.

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“Tomé la audaz decisión de contratar a una mujer extraordinaria como modelo principal, una mujer que, a pesar de un pasado marcado por la polémica, ha decidido reescribir su futuro. No es solo un modelo para nuestros vestidos, es un ejemplo de fuerza, coraje y esperanza”, publicó Black Diamond.

Coronel abriró y cerró el desfile, además compartió pasarela con Mariel Colón, abogada puertorriqueña que la representó a ella y a Guzmán Loera en procesos judiciales en Estados Unidos.

El desfile se desarrolló en el histórico Palazzo Serbelloni. (April Black Diamond)

¿Quién es April Black Diamond?

April Black Diamond surgió en la escena internacional tras consolidar su atelier en Los Ángeles, California. Su cuenta de Instagram alcanzó los 384 mil seguidores y sus creaciones se presentaron en eventos como el Gran Baile de Montecarlo, el Festival de Cine de Venecia y la Gala de Cannes.

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La diseñadora recibió elogios de publicaciones como Forbes Los Angeles, que señaló su habilidad para combinar confección y relato personal.

Pese a su creciente popularidad, la información sobre su vida privada es limitada. Se sabe que está casada con Rafael Portillo, inversionista de la obra “Aventurera”, y que su nombre podría ser un pseudónimo.