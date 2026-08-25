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Fans recuerdan la polémica expulsión de Niurka Marcos en Big Brother VIP, previo a su entrada a La Granja VIP 2026

Ningún concursante había roto la regla del aislamiento como lo hizo la llamada “mujer escándalo” en 2004

Niurka
En más de tres años y con cerca de 85 participantes, ningún concursante había roto la regla del aislamiento como lo hizo la llamada "mujer escándalo". (FOTO: RICARDO CASTELAN/CUARTOSCURO.COM)
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El reality Big Brother VIP en México tuvo, en su cuarta edición, un episodio sin antecedentes: la expulsión disciplinaria de Niurka Marcos, la única participante en la historia del programa que abandonó la casa no por decisión del público, sino por romper la regla del aislamiento.

El programa se desarrolló entre el 1 de mayo y el 3 de julio de 2005, con veintidós celebridades conviviendo durante sesenta y cuatro días bajo vigilancia constante. Sasha Sokol fue la ganadora de esa edición. Niurka, sin embargo, no llegó al final del juego por la vía ordinaria.

“Niurka, tienes que abandonar la casa para siempre”

La artista cubana subió al techo de la casa para intentar comunicarse con el exterior, motivada en parte por la necesidad de contacto con su entonces pareja, el actor y bailarín Bobby Larios. La producción interpretó esa acción como una violación directa y consciente del principio central del formato: el aislamiento total de los participantes respecto al mundo exterior.

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Niurka
MEXICO, D.F. 30MAYO2004.- Niurka Marcos fue expulsada del programa de televisión Big Brother VIP por infringir las normas de la casa (salir de ella). FOTO: TELEVISA

La conductora Verónica Castro fue quien informó a la audiencia lo sucedido. Sus palabras marcaron el tono oficial del evento: “Hace unos momentos ocurrió algo que nunca había sucedido en Big Brother México: uno de los habitantes rompió una de las reglas principales del juego, la regla del aislamiento”.

La voz del programa añadió que, en más de tres años de emisiones y con cerca de ochenta y cinco participantes en distintas ediciones, ningún caso similar había ocurrido antes. Lo que hizo Niurka no fue tratado como una travesura o un accidente, sino como una ruptura deliberada de las condiciones que todos los concursantes aceptaban al ingresar a la casa.

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La puerta del almacén como castigo

La sentencia final fue pronunciada por Castro con una frase que los medios han repetido desde entonces: “Por haber violado una norma fundamental de este reto, tienes que abandonar la casa en este momento por la puerta del almacén, para siempre”.

Niurka
MEXICO, D.F. 30MAYO2004.- Niurka Marcos fue expulsada del programa de televisión Big Brother VIP por infringir las normas de la casa (salir de ella). FOTO: TELEVISA

Cada elemento de esa frase tuvo un peso específico. La falta fue calificada como violación de una norma “fundamental”, no menor. La expulsión se presentó como una obligación, no como una posibilidad. La inmediatez quedó marcada con “en este momento”. Y el “para siempre” cerró cualquier posibilidad de retorno o apelación.

La elección de la puerta del almacén tampoco fue casual. Mientras que la salida habitual, usada en las ceremonias de eliminación por voto del público, tenía un carácter ritual y televisivo, la puerta de servicio remitía al castigo, a lo que ocurre fuera del guion previsto. Esa distinción escenográfica subrayó que la salida de Niurka pertenecía a una categoría distinta a la de todos los demás eliminados.

La primera expulsión disciplinaria de Big Brother México

Big Brother, creado en los Países Bajos a finales de los años noventa, se concibió como un experimento social televisado en el que un grupo de personas convive en aislamiento bajo vigilancia permanente. La versión mexicana mantuvo ese esquema como condición irrenunciable del juego.

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La artista cubana subió al techo de la casa para intentar comunicarse con el exterior, motivada en parte por la necesidad de contacto con su entonces pareja, el actor y bailarín Bobby Larios. FOTO: Germàn Romero/CUARTOSCURO.COM

La edición VIP sumó el componente de la fama: actores, cantantes y conductores ya conocidos por el público, expuestos a las mismas presiones del encierro. Ediciones anteriores habían tenido ganadores como Galilea Montijo, Omar Chaparro, Eduardo Videgaray y Roxana Castellanos.

Niurka llegó a esa casa con una reputación construida durante años en torno a la controversia y el carácter explosivo. Su expulsión disciplinaria, la primera en la historia del formato en México, terminó por convertirse en el episodio más recordado de su paso por los realities de encierro, y abrió el debate sobre los límites entre el espectáculo, las reglas contractuales y la construcción mediática de figuras “conflictivas” en la televisión latinoamericana.

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