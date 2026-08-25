Quién es la primera nominada de la quinta semana en La Casa de los Famosos México 2026

Masad ganó el liderazgo semanal tras una prueba de equilibrio y ejerció de inmediato su poder de nominación directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Gema Garoa es la primera nominada de la quinta semana en La Casa de los Famosos México 2026, tras una decisión directa de Masad Altamimi, el nuevo líder que se impuso en una prueba de equilibrio este lunes y ejerció de inmediato su poder para poner en riesgo a la actriz.

La nominación directa de Gema se suma a los votos que se acumularán el próximo miércoles en la gala de nominación, cuando el resto de los habitantes pase por el confesionario. Su nombre encabeza así la placa de la semana antes de que el proceso colectivo siquiera comience.

PUBLICIDAD

Masad gana el liderazgo y obtiene beneficios en la casa

La quinta semana del reality arrancó con una competencia física que puso a prueba a hombres y mujeres por igual. Masad Altamimi logró mantenerse más que sus compañeros y se coronó líder, lo que le otorgó inmunidad para los próximos días y la facultad de nominar cara a cara a uno de sus compañeros.

Masad Altamimi llegó al liderazgo de la quinta semana de La Casa de los Famosos México 2026 y de inmediato usó su nominación directa para poner en riesgo a Gema Garoa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El resultado tomó a varios habitantes por sorpresa. Masad venía de ser uno de los más expuestos de la semana anterior: en la cuarta gala de nominación había acumulado siete puntos y figuró en una placa de nueve participantes que incluía a Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Yahir, Brianda Deyanara, Flor Vigna y Moisés Peñaloza.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros movimientos de Masad como líder fue decidir quién lo acompañaría en la Suite del Líder. Entre todos los habitantes disponibles, eligió a Yahir, con quien subió de inmediato al espacio más codiciado de la casa para disfrutar de sus beneficios durante la semana.

La elección no pasó desapercibida entre el resto de los participantes. Según reportó Las Estrellas, un grupo de habitantes habló a espaldas de Masad y protagonizó una discusión relacionada con esa decisión, lo que anticipó la tensión que marcaría el arranque de la semana.

Gema Garoa, es la primera en la placa

Las actriz es la primera nomianda de la quinta semana. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Al momento de ejercer su nominación directa, Masad preguntó si podía elegir entre todos los habitantes o solo entre quienes estaban presentes en ese momento. Ese Pérez, Yanet García y Luis Chaparro se encontraban en El Exilio, por lo que no estaban disponibles en la dinámica.

PUBLICIDAD

A pesar de esa aclaración, Masad no dudó: eligió a Gema Garoa. La actriz no pudo disimular el impacto que le causó escuchar su nombre. Con esa decisión, quedó convertida en la primera nominada oficial de la quinta semana, antes de que sus compañeros emitan sus propios votos el miércoles.

“Gema, tú en este momento estás nominada, ya tenemos a la primera nominada en la placa”, declararon los conductores.

Posteriormente Gema ingresó al confesionario y declaró lo siguiente: “Obviamente no está padre estar nominada... Me lo esperaba por parte de Masad. Que me eligiera a mí si, sobre cuando no podía elegir a los otros tres, porque sé que trae un tema con Ese y seguramente lo hubiera nominado a él. Pero como no estaba me tocó a mí”, explicó.

PUBLICIDAD

Para Masad, el liderazgo representa un giro respecto a las semanas anteriores. En la tercera y cuarta semana ya había enfrentado la nominación, lo que lo convirtió en uno de los participantes con mayor exposición al voto del público en lo que va del juego.

La gala de eliminación del domingo 23 de agosto había dejado fuera a otro habitante, y con la salida de Moisés Peñaloza el juego se reorganizó.