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Mía y Lía Cueva obtienen la medalla de oro en trampolín de 3 metros dentro del Campeonato Mundial Juvenil de Clavados

Las mexicanas siguen brillando y se consolidan como una las mayores exponentes del país

Las mexicanas siguen brillando y se consolidan como una las mayores exponentes del país. (World Aquatics)
Las mexicanas siguen brillando y se consolidan como una las mayores exponentes del país. (World Aquatics)
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Las gemelas Mía y Lía Cueva volvieron a destacar en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados al conquistar la medalla de oro desde el trampolín de 3 metros, con un puntaje de 283.02 .

Con este resultado, ambas consiguen su segunda presea en lo que va del certamen tras haberse subido al podio desde la altura de 1 m en la prueba individual.

Desarrollo de la competencia

Las mexicanas fueron consistentes durante toda la prueba para conseguir el oro. (REUTERS/Hollie Adams)
Las mexicanas fueron consistentes durante toda la prueba para conseguir el oro. (REUTERS/Hollie Adams)

Mía y Lía Cueva mantuvieron la consistencia durante toda la prueba, ya que solamente al término de la segunda ronda no estaban en el primer lugar, superadas por las representantes de Canadá.

Sin embargo, un error de las canadienses en su tercer salto permitió a las mexicanas recuperar la posición de privilegio, la cual conservaron en sus tres clavados finales.

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Las rusas Viktoria Kazantaseva y Nadezhda Trifonova se quedaron con la plata, mientras que Lila Stewart y Mackenzie-Mai Van Houtte-Cachero de Canadá obtuvieron el bronce.

Otras medallas para México en el Campeonato Mundial

Las Gemelas Cueva consiguen la segunda medalla de oro del Campeonato Mundial. (REUTERS/Hollie Adams)
Las Gemelas Cueva consiguen la segunda medalla de oro del Campeonato Mundial. (REUTERS/Hollie Adams)

Después de la medalla obtenida por las gemelas Cueva, México suma seis preseas en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados.

La primera medalla para México en la competencia también fue conseguida por Mía y Lía Cueva, en la prueba de trampolín de 1 metro. La diferencia entre ambas fue mínima, de solo 0.05 puntos.

Mía se adjudicó la medalla de oro con 335.45 puntos, mientras que Lía obtuvo la plata con 335.40 unidades. El bronce quedó en manos de Xiangling Cheng, de China, quien registró 327.30 puntos.

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En la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados femenil, categoría 14-18 años, Adriana Torres y Suri Cueva ganaron la medalla de plata, que representó la tercera presea para México en esta edición del campeonato.

Rut Páez sumó una medalla de bronce en la prueba de trampolín de 1 metro femenil, categoría 16-18 años, este domingo, en el Mundial Juvenil de Clavados 2026, celebrado en Rijeka, Croacia.

El equipo mexicano de clavados mixtos, categoría 14-18 años, obtuvo la medalla de plata tras registrar un puntaje de 375.85 unidades. China se llevó el oro con 414.55 puntos, mientras que Rusia completó el podio.

El equipo nacional estuvo integrado por Suri Cueva, Lía Cueva, Ian Nava y Carlos Solórzano. Esta prueba solo se disputa en campeonatos mundiales juveniles y no forma parte del programa olímpico.

El camino al podio mundial en Singapur 2025

Mía y Lía Cueva consiguieron la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados. (REUTERS/Hollie Adams)
Mía y Lía Cueva consiguieron la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados. (REUTERS/Hollie Adams)

Lía Yatzil Cueva Lobato y Mía Zazil Cueva Lobato nacieron el 21 de enero de 2011 en Jalisco. Antes de dedicarse por completo a los clavados, ambas practicaron gimnasia, una disciplina que les dio la base física y mental necesaria para enfrentar las exigencias del alto rendimiento.

El interés de las gemelas por los clavados surgió al acompañar a su hermana mayor, Suri Cueva, a los entrenamientos en el CODE Jalisco:

“No podíamos quedarnos solas en casa y mi mamá nos hacía que la acompañáramos para verla entrenar”, contó Lía en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

El esfuerzo y la dedicación de Mía y Lía Cueva alcanzaron un punto culminante en el Campeonato Mundial de Clavados de Singapur 2025. En su debut en campeonatos mundiales, las gemelas subieron al podio tras obtener la medalla de bronce en la categoría de trampolín sincronizado 3 metros.

Con una puntuación de 294.36 unidades, lograron la presea y consolidaron su nombre entre las nuevas promesas del deporte mexicano.

La actuación de las hermanas Cueva en Singapur representa un avance importante para los clavados nacionales y marca el inicio de una trayectoria internacional que sigue en ascenso.

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