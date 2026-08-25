El panista que Morena eligió para Campeche: quién es Pablo Gutiérrez Lazarus

Pablo Gutiérrez Lazarus tiene 44 años, sus inicios en la política de Campeche fueron en el PAN. Crédito: Facebook/ Pablo Gutiérrez Lazarus

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Morena designó a Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador estatal rumbo a la elección de 2027 en Campeche, una definición que lo coloca como el principal perfil del partido para disputar la gubernatura del estado, mientras permanece como presidente municipal con licencia de Ciudad del Carmen.

La decisión se formalizó este 25 de agosto de 2026, cuando la Comisión Nacional de Elecciones del partido lo nombró Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche.

Ariadna Montiel, la presidenta nacional de Morena, sostuvo en conferencia de prensa que la designación se tomó “con base en la decisión del pueblo de Campeche”.

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Pablo Gutiérrez Lazarus es un político mexicano nacido el 29 de agosto de 1983 en la Ciudad de México. De joven se trasladó a Ciudad del Carmen, Campeche, y es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana.

La definición de Morena llega después de su licencia en Ciudad del Carmen

Aunque nació en la CDMX, Pablo Gutiérrez Lazarus ha desempeñado su carrera política en Ciudad del Carmen, Campeche. Crédito: Facebook/ Pablo Gutiérrez Lazarus

Al momento de su nombramiento, el morenista era presidente municipal con licencia de Ciudad del Carmen. En junio de 2026 pidió y obtuvo licencia definitiva para separarse del cargo y buscar la gubernatura; su suplente, Priscila Heredia Novelo, quedó al frente del ayuntamiento.

Su trayectoria electoral en Carmen abarca tres periodos. Gobernó de 2015 a 2018 tras ser electo por el PAN, perdió la reelección en 2018, regresó para el periodo 2021-2024 como candidato de Morena y fue reelegido para 2024-2027 con la coalición Morena-PVEM-PT, bajo la alianza “Sigamos Haciendo Historia”.

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El movimiento de agosto no surgió de forma aislada. En abril de 2026 ya había sido nombrado anticipadamente Coordinador Estatal para la Defensa de la 4T en Campeche, con respaldo de la gobernadora Layda Sansores. Es considerado un político cercano a la mandataria.

Su perfil político se construyó desde Ciudad del Carmen

Durante toda su carrera, Gutiérrez Lazarus ha sido un crítico del priismo en el estado. Es considerado como un político cercano a la gobernadora Layda Sansores. (Archivo Infoabe)

La respuesta a quién es el nuevo perfil de Morena en Campeche está en su carrera municipal: Pablo Gutiérrez Lazarus construyó su base política en Ciudad del Carmen, primero con el PAN y después con Morena, hasta convertirse en el cuadro que el partido eligió para encabezar su ruta hacia la gubernatura.

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Su gestión en Carmen se ha centrado en obras de infraestructura urbana y promoción local. Entre las acciones está la pavimentación con concreto hidráulico, la rehabilitación de espacios públicos, el embellecimiento de la isla y el impulso turístico frente a la crisis petrolera.

También se mantiene un fuerte hermetismo sobre su vida privada. No hay datos públicos verificables sobre pareja o hijos.

La dirigencia resaltó su trayectoria en Ciudad del Carmen

Morena destacó que Gutiérrez Lazarus ha sido electo tres veces para encabezar el ayuntamiento. (@A_MontielR)

Durante la presentación, Ariadna Montiel celebró su incorporación a tareas de conducción política en el estado y destacó que se sumó al movimiento de la Cuarta Transformación desde 2020. También sostuvo que su trayectoria ha estado ligada a la confrontación con el PRI en Campeche.

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Montiel declaró: “Es un orgullo porque él desde su propia historia siempre ha enfrentado al régimen de corrupción y privilegios que se vivió cuando gobernaba el PRI, particularmente el hoy monarca del PRI Alito Moreno”.

Además, en el 2021, Gutiérrez Lazarus fue atacado mientras era candidato a la alcaldía de Ciudad del Carmen. La agresión habría sido cometida por un grupo identificado presuntamente como integrantes del PRI, con quienes tuvo un enfrentamiento y de quienes recibió agresiones físicas y verbales.

Para justificar la decisión, la dirigencia de Morena insistió en tres elementos: su experiencia en las urnas, su trabajo como alcalde y su vínculo con la población campechana.

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A partir de este nombramiento, Gutiérrez Lazarus anunció que recorrerá comunidades y mantendrá contacto directo con militantes y simpatizantes. El nuevo coordinador también agradeció al partido y a la ciudadanía por la confianza en su trabajo.