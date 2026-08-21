Yahir y Claudia Álvarez: cómo terminó su controversial noviazgo en el espectáculo

El noviazgo entre los artistas comenzó en 2007 y fue seguido de cerca por la prensa mexicana. (FOTO: IVAN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

Yahir reveló en La Casa de los Famosos México 2026 que una de sus relaciones terminó fracturada por un correo electrónico que su pareja descubrió seis meses después de haberlo enviado. Las redes sociales conectaron de inmediato la historia con Claudia Álvarez, quien en una entrevista previa había contado la misma anécdota desde su propia perspectiva, con detalles que coinciden punto por punto.

La relación entre ambos comenzó en 2007, cuando coincidieron como protagonistas de la telenovela Bellezas indomables. Duraron casi tres años juntos y fueron una de las parejas más visibles del espectáculo mexicano de esa época. La ruptura, en 2010, no tuvo una versión oficial; ninguno de los dos explicó públicamente los motivos en ese momento.

PUBLICIDAD

El cantante contó que todo empezó durante una entrega de premios, cuando la manager de una celebridad se acercó para decirle que su representada era fan de su música. La artista lo impresionó desde el primer momento: “Llegó la morra, impresionantemente guapa, impresionantemente guapa”, dijo Yahir ante sus compañeros de reality.

Yahir y Claudia Álvarez fueron los protagonistas de la telenovela de TV Azteca titulada Bellezas indomables. FOTO: PATRICIA MORALES/CUARTOSCURO.COM

Los dos pasaron la noche conversando. Yahir rechazó la invitación al after porque tenía pareja y no encontraba razón para ir: “Yo pensando en ‘¿A qué, a qué voy?’”, recordó. La representante de la artista le dejó una tarjeta con su correo electrónico antes de que se fuera al hotel.

PUBLICIDAD

Esa misma noche, Yahir le escribió un mensaje. “Oye, qué cosa impresionante, todo el rollo, tu personalidad, me dejaste impactado...”, describió el contenido del correo. Insistió en que no hubo intención de por medio y que la artista nunca respondió.

El problema llegó cuando Yahir dejó su sesión de correo abierta en casa mientras viajaba por compromisos de trabajo. Su pareja encontró el mensaje enviado meses atrás. “Cacharon ese mail seis meses después, o sea, imagínate todas las conversaciones que tuvo que aventarse la morra pa’ llegar a esa”, señaló.

Lo llamaron al celular en pleno viaje para confrontarlo. Yahir regresó, explicó lo que había pasado y aseguró que no hubo nada más allá de ese correo. Aun así, la dinámica de la relación cambió por completo: “Me convertí en un vato muy observado”, concluyó.

PUBLICIDAD

Claudia Álvarez contó la misma historia desde el otro lado

Yahir confesó en La Casa de los Famosos México 2026 que un correo enviado a una artista brasileña tras una premiación terminó con una de sus relaciones; las redes conectaron la historia con Claudia Álvarez, quien ya había contado la misma anécdota desde su perspectiva. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

En una entrevista para el programa Pinky Promise que fue recuperada por usuarios en redes, Claudia Álvarez narró una experiencia idéntica. Dijo que descubrió una posible infidelidad porque su pareja dejó el correo abierto en la computadora y ella, por curiosidad, lo revisó.

“Me di cuenta porque yo me metí a la computadora y esta persona dejó su mail abierto y yo dije: ‘Ay, a ver’”, contó Álvarez entre risas. Lo que encontró fue un mensaje que la dejó sin palabras: “Amo Brasil. Eres la mujer más hermosa que he conocido por dentro y por fuera...”. Su reacción fue inmediata: “Yo no soy de Brasil”.

PUBLICIDAD

La actriz admitió que no pudo comprobar que hubiera algo más allá de ese correo, pero que el mensaje fue suficiente para generar una fractura. Claudia también ofreció su lectura sobre por qué ocurren este tipo de situaciones: “Yo creo que hay muchas personas que no se atreven a decir ‘yo no quiero estar contigo’ y empiezan a hacer cosas para que tú tomes la decisión”.

Ninguno de los dos mencionó el nombre del otro al contar su versión. Tampoco revelaron la identidad de la artista brasileña involucrada. Años después de la ruptura, Yahir inició una relación con Cristina Lliteras, quien era amiga cercana de Claudia Álvarez, lo que también generó comentarios entre los seguidores del espectáculo mexicano.

PUBLICIDAD