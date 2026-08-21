Arantza Ruiz, exhabitante de La Casa de los Famosos, revela que protagonizó un romance con un jugador de la Seleccion Mexicana

La tercera eliminada del reality confesó que tuvo un “par de salidas” con el seleccionado nacional entre 2017 y 2018, pero evitó dar su nombre para mantener la intriga entre sus seguidores. (Fotos: REUTERS/Henry Romero - IG/ @arantzaruiz_)

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Arantza Ruiz volvió a generar conversación tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026. La actriz, tercera eliminada de la temporada, sorprendió al revelar que protagonizó un romance fugaz con un integrante de la Selección Mexicana.

La declaración provocó especulaciones y comentarios, mientras Ruiz continúa presente en el ojo público con nuevas apariciones.

Arantza habló de su afición por el anime y de la dinámica que vivió dentro de La Casa de los Famosos México 2026. (IG/ @arantzaruiz_)

En la ronda de medios posterior a su eliminación, la también influencer habló no sólo de su vida personal, sino también de su afición por el anime, su entorno familiar y la dinámica vivida dentro del reality.

Arantza Ruiz confiesa un romance con un futbolista de la Selección Mexicana

En entrevista con TUDN tras su salida de La Casa de los Famosos, la actriz fue cuestionada sobre su vida sentimental y su conocimiento sobre deportistas.

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Ruiz respondió con humor: “Sí, pero no te voy a decir quién”. Explicó que el romance fue breve, con “dos salidas” junto al futbolista y que ocurrió “por ahí del 2017 o 2018”. Aclaró que el jugador fue seleccionado nacional, aunque no recordó el equipo al que pertenecía en aquel entonces.

Arantza afirmó que el romance ocurrió “por ahí del 2017 o 2018” y que solamente tuvo “dos salidas” con el seleccionado nacional, manteniendo su identidad en secreto. (IG/ @arantzaruiz_)

Así, la influencer mantuvo el misterio sobre su identidad y dejó la incógnita abierta para sus seguidores, invitándolos a “investigarle”.

Los jugadores de la Liga MX como personajes de anime, según Arantza

Además de hablar de su vida personal, Arantza compartió su afición por la cultura japonesa. En una dinámica, comparó a futbolistas de la Liga MX con personajes de animes, argumentando razones de personalidad y estilo de juego.

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Gilberto Mora : Gon Freecss de Hunter x Hunter , por su talento nato y juventud.

Brian Rodríguez : Killua Zoldyck también de Hunter x Hunter , por la relación con su apodo de “Rayito”.

Armando “Hormiga” González : Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen , por su gusto expresado anteriormente.

Keylor Navas : Kakashi Hatake de Naruto , por su liderazgo y presencia.

Alexis Vega : Brock de Pokémon , por su parecido físico.

Erik Lira: Zenitsu de Demon Slayer, “porque se la pasa gritando”.

Ruiz comparó a futbolistas de la Selección Mexicana como la Hormiga González con personajes de animes como Naruto o Hunter x Hunter. REUTERS/Eloisa Sanchez

”Me da muchísimo fomo cuando los veo exprimir chiles”, dijo en tono de broma sobre las dinámicas del reality y su gusto por el anime.

Polémicas y el entorno familiar Ruiz

La salida de Arantza de La Casa de los Famosos estuvo marcada por polémicas y conflictos internos, principalmente con Flor Vigna.

Ruiz reconoció errores durante su estancia: “Sé qué errores cometí, ya lo acepté, pero tampoco puedo pasarme disculpando el resto de mi vida por una situación que a cualquiera le puede pasar”.

Durante el programa, Arantza fue criticada por autodenominarse otaku y fan de BTS , además de su nominación a Aldo Rendón en el reality.

El distanciamiento con Flor Vigna derivó en acusaciones de “love bombing”, que la actriz rechazó públicamente.

La salida de Arantza Ruiz del programa quedó marcada por conflictos con Flor Vigna y acusaciones de “love bombing” que ella rechaza. (Especial)

En el plano profesional, Arantza es hija del actor Alejandro Ruiz y la cineasta Socorro Méndez. Nació en Ciudad de México en 1997 y debutó a los seis años en la telenovela Amarte es mi pecado.

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Ha participado en más de diez proyectos televisivos y hoy suma más de 1.3 millones de seguidores en TikTok, combinando su carrera artística con lo digital.