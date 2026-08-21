Trasladan a Fernando Farías Laguna al Altiplano con fuerte operativo

El exmando naval mexicano fue deportado de Argentina, luego de que México desistiera del juicio de extradición en su contra. Crédito: Especial

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Con un fuerte operativo, Fernando Farías Laguna fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, tras arribar a la Ciudad de México, luego de estar varios meses detenido en Argentina.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que una vez que el avión en el que venía Farías Laguna aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Fernando “N”, fue presentado ante un médico legista con la finalidad de ser certificado médicamente para, luego, ser llevado al Altiplano, donde quedará a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.

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Se recordó que la Secretaría de Marina dispuso de una aeronave para que servidores públicos del Ministerio Público de la Federación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores trastadaran a México al ex funcionario.

“A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente”, concluye el comunicado.

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