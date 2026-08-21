Secretaría de Educación suspende a escuela militarizada de Puebla

La SEP Puebla informó que detuvo temporalmente el servicio educativo de primaria hasta emitir una resolución conforme a la ley educativa. Crédito: AMIZ

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La SEP de Puebla inició el procedimiento para suspender la publicidad de la institución educativa Ignacio Zaragoza, también identificada como Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, y frenó de manera temporal el servicio de primaria.

Esta medida de la Secretaría de Educación Pública estatal abarca los niveles de primaria, secundaria y media superior en lo que toca a la suspensión de publicidad. En primaria, además, la autoridad informó este 20 de agosto que el servicio educativo queda detenido de forma temporal mientras emite una resolución conforme a la ley en la materia.

La decisión se da en un contexto nacional en el que la SEP federal fijó como límite el 31 de agosto de 2026 para que las 26 escuelas militarizadas detectadas en el país cambien su modelo educativo o enfrenten su clausura.

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De acuerdo con el comunicado de la SEP, la dependencia poblana atenderá a la comunidad escolar por medio de personal de la propia secretaría para resolver dudas e inquietudes y garantizar el derecho a la educación. El gobierno estatal añadió que mantiene seguimiento permanente al procedimiento.

La SEP federal detectó 26 escuelas militarizadas y ordenó su transformación

SEP identificó 26 escuelas militarizadas en el país y fijó el 31 de agosto de 2026 como plazo para cambiar el modelo educativo o enfrentar la clausura.(Facebook/Secretaría de Marina)

El pasado 10 de agosto, el titular de la SEP, Mario Delgado, dijo que en el país fueron identificadas 26 escuelas militarizadas en niveles básico y medio superior. Una ya fue clausurada en Tamaulipas y el resto se encuentra en proceso de modificar sus planes educativos.

Delgado sostuvo que ese modelo no está autorizado en ninguna ley como forma educativa y pidió a los gobiernos estatales proceder con el cierre de los planteles que se nieguen a hacer cambios. También precisó que la transformación no se limita al nombre de la escuela, sino que debe alcanzar el plan completo de enseñanza.

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El secretario explicó que esos planteles deben pasar de conceptos militares a esquemas cívicos, ciudadanos y basados en el humanismo mexicano. Añadió que la educación militar corresponde exclusivamente a Defensa y que comienza en media superior para la preparación de quienes buscan integrarse al Ejército Mexicano o a la Guardia Nacional.

La autoridad federal fijó por un plazo que vence al arranque del siguiente ciclo escolar, es decir, el próximo 31 de agosto. Delgado afirmó que la meta es que para esa fecha no opere ninguna escuela militarizada bajo ese esquema.

Puebla actúa mientras avanza la revisión en otros estados

Mario Delgado sostuvo que el modelo de escuelas militarizadas no está autorizado en ninguna ley y pidió cerrar planteles que se nieguen a modificar sus planes educativos. Crédito: X/ @SEP_mx

El titular de la SEP federal señaló que ya había conversaciones con autoridades de Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Guanajuato. En este último estado, dijo, había escuelas militarizadas que iniciaron el ciclo escolar bajo esa modalidad pese al aviso previo de la dependencia para modificarla.

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En ese marco se inscribe la decisión anunciada por Puebla sobre la academia Ignacio Zaragoza. El comunicado estatal no detalló el número de alumnos afectados ni estableció fecha para la resolución final, pero sí confirmó el arranque formal del procedimiento administrativo y la aplicación de medidas precautorias.

La autoridad federal también informó que se aplica un protocolo en las escuelas para prevenir maltrato y abuso sexual contra estudiantes. A eso sumó una jornada nacional de concientización para erradicar esos delitos en educación básica, programada para el 7 de septiembre de 2026.

La revisión nacional creció tras la muerte de Dafne Zapata

La adolescente de 13 años falleció durante un curso de verano en Ciudad Madero, y una necropsia concluyó asfixia por sumersión. Crédito: Facebook

Esta ofensiva contra las escuelas militarizadas tomó fuerza tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que ingresó a un curso de verano en la Escuela Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La joven estaba en su cuarto día de internamiento cuando, según la versión que recibió su madre, se desvaneció mientras se bañaba.

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La necropsia practicada por las autoridades y por la madre, de acuerdo con la publicación, concluyó que la menor murió por asfixia por sumersión. Por ese caso van tres personas detenidas: Estrellita “N”, Jorge “N”, director del plantel, y Danna Yanina “N”, exalumna de 18 años de la academia.

Delgado también vinculó la revisión de estas escuelas con dinámicas de abuso y violencia detrás de modelos de “disciplina” aplicados en esos espacios.