“Pamba-ween”: crean pambazo con forma de calabaza y ya es el antojito mexicano más curioso de Halloween

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La temporada de Halloween ya comenzó a colarse en prácticamente todos los rincones y la gastronomía mexicana no quiso quedarse atrás. Una muestra de ello es el llamado “Pamba-ween”, una peculiar creación que toma uno de los antojitos más representativos de México y lo transforma, al menos en apariencia, en una tradicional calabaza de la temporada.

La propuesta ha llamado la atención en redes sociales debido a su presentación. A primera vista parece una pequeña calabaza lista para formar parte de una decoración de Halloween, pero basta observarla un poco más para descubrir que se trata de un pambazo.

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La peculiar preparación conserva la esencia del antojito mexicano, aunque cambia por completo su aspecto para darle una apariencia acorde con octubre.

Así luce el pambazo que parece una calabaza

(TikTok / @lachingadagarnacha)

El Pamba-ween tiene una forma redondeada y varias líneas marcadas sobre la superficie que simulan las divisiones características de una calabaza. Su tonalidad rojiza también contribuye a que la ilusión sea todavía más evidente.

Ese color proviene de la salsa con la que tradicionalmente se baña el pan del pambazo antes de pasar por la plancha o el comal. Sin embargo, en esta versión el acabado visual adquiere todavía mayor protagonismo.

(TikTok / @lachingadagarnacha)

En la parte superior también destaca la crema blanca, colocada de manera que complementa el diseño y hace que el platillo parezca una verdadera calabaza comestible.

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El resultado es una combinación bastante particular: por un lado está la estética relacionada con disfraces, calabazas y Halloween; por el otro, permanece intacto el concepto de uno de los antojitos callejeros más populares de México.

¿Qué lleva el Pamba-ween?

(TikTok / @lachingadagarnacha)

Para entender la creación hay que recordar qué hace tan especial al pambazo tradicional.

La preparación comienza con un pan de textura suave que se impregna con una salsa elaborada principalmente a partir de chiles. Después, el pan se coloca sobre el comal o la plancha para conseguir su característico acabado.

Aunque existen distintas maneras de prepararlo dependiendo de la región y del establecimiento, una de las combinaciones más populares lleva papa con chorizo, además de ingredientes como lechuga, crema, queso y salsa.

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El Pamba-ween conserva esa esencia, pero cambia la presentación para convertirlo en un platillo inspirado directamente en las calabazas que suelen aparecer durante Halloween.

De esta manera, el antojito mexicano no pierde su identidad, pero sí adquiere un aspecto mucho más llamativo para quienes buscan probar algo diferente durante la temporada.

¿Dónde venden el Pamba-ween?

(TikTok / @lachingadagarnacha)

Quienes quieran conocer esta peculiar versión pueden encontrarla en La Chingada Garnacha, establecimiento que cuenta con cinco sucursales distribuidas entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Una de las opciones se encuentra sobre Insurgentes Sur #1544, colonia Crédito Constructor, alcaldía Benito Juárez, donde el horario señalado es de 10:00 a 22:00 horas.

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También existe una sucursal en Iztapalapa, ubicada en avenida Ermita Iztapalapa 738, esquina con Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio, con atención de 10:00 a 19:00 horas.

En el Estado de México está disponible en Nezahualcóyotl, en Rosita Alvírez 241, colonia Benito Juárez, con horario de 11:00 a 20:00 horas.

Otra alternativa se localiza en Aragón La Villa, sobre Cuauhtémoc 15, colonia Aragón La Villa, frente al Metro La Villa-Basílica, con servicio de 10:00 a 19:00 horas.

Finalmente, también puede encontrarse en Coyoacán, en Miguel Ángel de Quevedo 947, colonia El Rosedal, donde el horario indicado es de 10:00 a 20:00 horas.

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Así, el Pamba-ween demuestra que la creatividad también puede llegar al plato. Entre salsa, papa, chorizo, crema y queso, el tradicional pambazo encontró una peculiar manera de celebrar Halloween sin abandonar los sabores que lo convierten en uno de los grandes favoritos de la gastronomía mexicana.