Medida de EEUU contra fresas mexicanas por dumping contradice T-MEC, advierte CNA: alerta sobre riesgo en inversiones

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La decisión preliminar del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre la investigación antidumping a la importación de fresa fresca de invierno de México introdujo incertidumbre en el comercio agroalimentario de la región y puso en riesgo inversiones y empleos, advirtió el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

El organismo subrayó que el uso de criterios de estacionalidad y regionalidad impactó la integración y competitividad construidas durante más de tres décadas entre ambos países.

Según el CNA, la aplicación de estos criterios por parte de las autoridades estadounidenses contradijo disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio y la legislación estadounidense.

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El consejo señaló que el precedente negativo trascendió el caso de la fresa, ya que otros productos perecederos y estacionales también podrían verse afectados, lo cual generó incertidumbre para productores, exportadores e inversionistas.

“No solo están en juego inversiones cuantiosas en ambos lados de la frontera, sino también millones de empleos vinculados a las cadenas de suministro agroalimentarias de México y Estados Unidos”, sostuvo.

Al riesgo económico se sumó la posibilidad de disrupciones en el abasto, con efectos sobre precios de alimentos, inflación y poder adquisitivo de los consumidores.

Criterios de estacionalidad y regionalidad generaron incertidumbre

El organismo advirtió que la decisión estadounidense incorporó criterios que afectaron la complementariedad y la integración productiva logradas por la región.

“La aplicación de criterios de estacionalidad y regionalidad podría sentar un precedente para otros productos agroalimentarios perecederos y estacionales, generando incertidumbre para productores, exportadores e inversionistas de ambos países y debilitando la certidumbre jurídica y comercial,” afirmó el CNA.

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Durante más de treinta años, México y Estados Unidos construyeron una relación agroalimentaria basada en la complementariedad y especialización productiva. Mientras Estados Unidos desarrolló ventajas competitivas en granos y oleaginosas, México fortaleció la producción de frutas y hortalizas.

Esta estructura permitió construir una de las regiones agroalimentarias más competitivas del mundo, con capacidad para abastecer alimentos y consolidar a América del Norte como la región más segura alimentariamente.

El CNA pide defensa firme de México

El consejo llamó al Gobierno de México a mantener una postura firme frente a cualquier medida que pretendiera incorporar criterios de estacionalidad y regionalidad en investigaciones sobre prácticas desleales de comercio.

Solicitó defender los principios y compromisos del T-MEC y las reglas del comercio internacional, así como fortalecer y modernizar los instrumentos de defensa comercial nacionales.

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El CNA consideró indispensable promover adecuaciones al marco legal y reglamentario para contar con mecanismos más ágiles y eficaces en la investigación de posibles prácticas desleales.

“Cuando exista evidencia suficiente, aplicar oportunamente las medidas correspondientes para proteger a los productores y a la planta productiva nacional”, señaló.

Finalmente, aseguró que México ha sido un socio confiable y ha cumplido sus compromisos en las reglas acordadas para el comercio agroalimentario con Estados Unidos.

El CNA insistió en la necesidad de mantener una relación basada en la certidumbre, la reciprocidad y el respeto a las reglas en beneficio de productores, consumidores y el desarrollo del sector agroalimentario de ambos países.

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