Jesse Huerta inicia su etapa sin Joy con “Génesis”, una canción completamente instrumental

Jesse Huerta - (Instagram)

Guardar

Jesse Huerta abre una etapa fuera de Jesse & Joy con “Génesis”, una pieza instrumental de 5 minutos con 45 segundos que presenta formalmente a Jesse and The Supernovas mientras el dúo se prepara para cerrar los compromisos pendientes de su gira el 5 de diciembre en Chihuahua.

El músico lanzó la canción este miércoles 7 de octubre junto con un video oficial en YouTube. El tema también está disponible en plataformas digitales y marca el primer estreno de su nuevo proyecto, que desarrolla en paralelo a la pausa anunciada dentro de Jesse & Joy.

PUBLICIDAD

La pausa temporal del dúo se producirá una vez que concluya “El Despecho Tour”, que ya recorrió distintas ciudades de Norteamérica y Sudamérica. La gira todavía contempla presentaciones en México, Europa y otros puntos de la región. Hasta ahora, Jesse no ha definido esta decisión como una separación definitiva de Joy Huerta ni ha establecido cuándo retomarán sus actividades juntos.

Jesse and The Supernovas inicia con una canción sin voz

Jesse Huerta - (Instagram)

La decisión de Jesse de darle espacio a una propuesta propia comenzó a conocerse semanas antes del lanzamiento de “Génesis”. El músico había adelantado que necesitaba hacer una pausa dentro de Jesse & Joy para concentrarse en su vida personal y pasar más tiempo con su familia, pero también dejó claro que seguiría vinculado con la música.

PUBLICIDAD

En ese momento, Jesse explicó que no estaba renunciando a su carrera ni abandonando la creación artística. “Mi descanso es de Jesse & Joy, no de la música”, dijo al hablar sobre sus planes, una declaración que ahora toma mayor sentido con la llegada de su primer lanzamiento junto a The Supernovas.

El nuevo proyecto representa una manera de continuar trabajando mientras toma distancia temporal del dúo que comparte con Joy Huerta. La pausa tampoco fue planteada como una ruptura entre los hermanos: Jesse & Joy todavía tienen compromisos pendientes dentro de “El Despecho Tour”, cuyo recorrido concluirá el 5 de diciembre en Chihuahua, México.

PUBLICIDAD

Su esposa e hija celebran el lanzamiento en redes sociales

La salida de “Génesis” recibió mensajes de apoyo de la familia de Jesse Huerta. Mónica León, esposa del músico, publicó una felicitación en la que relaciona su trabajo con una experiencia personal de bienestar.

“Te amo mi amor!!!!! Gracias por seguir compartiendo tu talento que sana te adoro!!!!!”, escribió León en redes sociales tras el estreno de la canción.

Hanna Huerta, hija del cantante, también reaccionó a la publicación. “Eres una inspiración para todos nosotros!”, señaló en un mensaje dirigido a su padre.

Los comentarios de ambas acompañan el comienzo público de Jesse and The Supernovas. Seguidores del artista también compartieron mensajes para celebrar el proyecto y la decisión de presentar música instrumental.

PUBLICIDAD

El acompañamiento familiar ocurre mientras el cantante reorganiza sus tiempos personales y profesionales. La pausa en Jesse & Joy está ligada a su intención de dedicar más tiempo a su familia y atender otros aspectos de su vida.

El músico ha sostenido que no abandona la música. El estreno de “Génesis” confirma que continuará componiendo y publicando material durante el periodo en que no esté activo con el dúo.

La gira de Jesse & Joy termina el 5 de diciembre en Chihuahua

Jesse Huerta - (Instagram)

Antes de iniciar su pausa, Jesse Huerta todavía debe completar las fechas de “El Despecho Tour”. La gira incluye conciertos en CDMX, Lima, Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Tucumán, Barcelona, Sevilla, Valencia, Madrid y Londres.

PUBLICIDAD

El recorrido también contempla presentaciones en Durango, Tampico y Ciudad Juárez. Algunas fechas ya aparecen agotadas, mientras otras mantienen boletos disponibles en sus distintas sedes.

El 5 de diciembre, Jesse & Joy llegará a Chihuahua para el cierre de la gira. Esa presentación será el último concierto de Jesse junto al dúo dentro de la etapa actual.

Hasta ahora, Jesse y Joy no han informado una fecha para retomar actividades conjuntas. Tampoco han anunciado una separación definitiva ni un cambio en la integración del grupo.

Con “Génesis”, Jesse Huerta comienza a mostrar el rumbo de Jesse and The Supernovas mientras Jesse & Joy concluye sus actuaciones pendientes.