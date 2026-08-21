Grupo Forajido se abre a negociar con Nodal por marca ‘El Forajido’ ante disputa en el IMPI

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En medio de la disputa legal por el registro de la marca El Forajido, el líder de Grupo Forajido, Pepe Maldonado, afirmó que su agrupación estaría dispuesta a buscar un acuerdo con Christian Nodal, siempre y cuando se cumpla una específica condición.

El proceso, que se encuentra bajo revisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), podría resolverse en septiembre, mientras ambas partes mantienen sus posturas.

¿Cuál es la postura de Grupo Forajido?

Durante una entrevista transmitida en el programa Venga la Alegría de TV Azteca, Maldonado sostuvo que el grupo tiene asegurado el uso de la marca hasta 2034 y explicó que ya presentaron una carta de oposición ante el IMPI.

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(@nodal)

“Nosotros tenemos todo en regla hasta el 2034. En septiembre se supone que termina el proceso”, dijo Maldonado al medio televisivo.

El IMPI prohíbe que existan dos registros con nominaciones idénticas o muy similares. En caso de que la autoridad falle a favor de Nodal, Grupo Forajido estaría dispuesto a recurrir a instancias legales.

“Si el IMPI, cosa que no creo que ocurra, en su momento le otorgara el registro, estaría incurriendo en una irregularidad. Y ahí, pues ya, obviamente, ya nos vamos a ir a temas legales”, declaró Maldonado en la entrevista.

Añadió que la agrupación ya formalizó su desacuerdo mediante una carta de oposición.

Semanas después de llamar "vil mentira" a la práctica de anunciar conciertos agotados sin estarlo, Christian Nodal posó con un boleto gigante de sold out en La México ante las críticas de internautas que recordaron sus propias palabras. (Facebook Christian Nodal)

¿Cuál sería la condición para negociar?

A pesar de la tensión, Pepe Maldonado no cerró la puerta a un posible acuerdo con Nodal. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de negociar directamente con el cantante o su equipo, respondió:

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“Claro que estaríamos, por supuesto, depende de cuál fuera la condiciones del acercamiento, podríamos platicar con él y tratar de llegar a algún acuerdo, porque nosotros estamos abiertos para cualquier comunicación con el señor Nodal o alguien de su oficina, cosa que no ha ocurrido”.

Según Venga la Alegría, hasta este momento no existe contacto directo entre las partes, pero el líder del grupo insiste en que están abiertos a dialogar sobre un posible acuerdo, que podría ser monetario u otro tipo de arreglo, dependiendo de la propuesta.

Además, Maldonado reconoció la trayectoria de Christian Nodal y mencionó que no descarta una colaboración en el futuro:

“Somos fans del señor Nodal. Es un artistazo, es un rey. El estilo de música de nosotros de toda la vida, estoy seguro que a él le puede gustar mucho”.

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IMPI definirá el futuro de la marca El Forajido

La disputa se intensificó cuando Nodal solicitó el registro de El Forajido ante el IMPI, tras la detección de al menos tres marcas similares, según reportó Infobae México el 10 de agosto de 2026.

(Zurisaddai González/Infobae)

El organismo dio a Nodal un plazo de 21 días para presentar pruebas que respalden su solicitud, con fecha límite hasta septiembre.

El proceso legal comenzó cuando el intérprete buscó registrar el nombre que también utiliza el grupo liderado por Maldonado.

La normativa del IMPI impide que dos titulares tengan marcas similares en la misma categoría, lo que llevó al grupo a oponerse formalmente a la solicitud de Nodal.

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La definición sobre el registro de la marca El Forajido se dará en las próximas semanas. Mientras tanto, ambas partes se mantienen a la expectativa de la resolución del IMPI y dejan abierta la posibilidad de dialogar, aunque hasta ahora no se ha concretado ningún acercamiento.