IMSS revisará todas las unidades neonatales de hospitales tras muertes de bebés en Jalisco y Durango: “Se busca identificar fallas, no culpables”

Zoé Robledo comunica que continúa la investigación sobre la muerte de cinco bebés en el IMSS de Durango y que los padres recibirán información prioritaria. (Presidencia )

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Zoé Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó acerca de los fallecimientos de recién nacidos registrados en clínicas ubicadas en Jalisco y Durango. Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este martes, explicó que el el objetivo es determinar si hubo infecciones asociadas con la atención médica, si estas causaron o contribuyeron a los fallecimientos y si se registraron fallas prevenibles en los procesos hospitalarios.

Robledo Aburto explicó que se trata de una auditoría de expedientes, a la que describió como una “autopsia de expediente”, aunque aclaró que el término no se refiere a procedimientos realizados sobre los cuerpos, sino a la revisión de los historiales clínicos. El comité encargado de la evaluación ya fue seleccionado y los expedientes se encuentran asegurados. La revisión estará a cargo de especialistas de distintas áreas, entre ellos neonatólogos, infectólogos y epidemiólogos, quienes analizarán cada caso de manera individual.

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De acuerdo con el titular del IMSS, la auditoría buscará responder cuatro preguntas: si hubo una infección asociada con la atención médica; si esa infección causó o contribuyó al fallecimiento de los recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos; si existieron fallas que pudieron evitarse, y cuál fue el origen de esas fallas.

Robledo Aburto aseguró que el IMSS no intervendrá en las conclusiones ni podrá modificarlas. Añadió que personal de distintas instituciones colabora en el proceso y que todos los microorganismos identificados serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), con el propósito de determinar el origen de los brotes y establecer si existe relación entre los casos detectados.

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El funcionario explicó que se considera brote cuando dos pacientes se contagian en el mismo lugar y momento. Los equipos revisan casos registrados en distintos periodos, incluidos algunos ocurridos en mayo, junio y julio. Los resultados serán comunicados primero a las familias, como parte de los acuerdos establecidos con ellas. El IMSS también ofreció asignar a un responsable para acompañarlas, actualizar la información y mantener una comunicación directa durante el proceso.

A partir de un acuerdo con la Secretaría de Salud, se constituyó un comando operativo del sector para la seguridad de los pacientes en unidades de cuidados intensivos neonatales. Según Robledo Aburto, la coordinación visitará todas las unidades de este tipo en el país y las evaluará con una misma metodología, enfocada en las prácticas de prevención y control de infecciones. El recorrido comenzó en Jalisco.

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En cada visita se revisarán los datos de la unidad, las infecciones registradas y notificadas, los microorganismos identificados y el uso de antibióticos. También se analizará la resistencia antimicrobiana, fenómeno que se presenta cuando bacterias y otros microorganismos dejan de responder a los medicamentos utilizados. Esta situación ha sido advertida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló el titular del IMSS.

La inspección abarcará todos los turnos y once prácticas relacionadas con la atención de los recién nacidos, entre ellas el lavado de manos, el cuidado de catéteres, la limpieza, el suministro de agua, los drenajes, la cantidad de personal asignado a cada bebé y la optimización del uso de antibióticos. Los procedimientos recibirán una calificación para identificar las áreas que requieren mejoras. Robledo Aburto indicó que el IMSS invitó a participar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al IMSS-Bienestar, mientras que hospitales privados también expresaron interés en incorporarse al comando.

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“La revisión lo que busca es fallas en procesos. No es una revisión que busque culpables”, afirmó Robledo Aburto, quien rechazó que el personal esté siendo criminalizado. El funcionario sostuvo que la finalidad es identificar deficiencias operativas y fortalecer la vigilancia de manera permanente. Según explicó, la OMS estima que el 70% de las infecciones puede prevenirse mediante un manejo adecuado.

Sobre la unidad neonatal del Hospital de Ginecoobstetricia del Centro Médico Nacional de Jalisco, el titular del IMSS explicó que se trata de un establecimiento de tercer nivel con 32 cunas en su terapia intensiva neonatal. La unidad recibe a los pacientes más graves de la región, incluidos bebés prematuros y recién nacidos con bajo peso, y es la segunda más grande del IMSS en el país.

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Padres interponen denuncia colectiva por muerte de bebés en un hospital del IMSS de Jalisco. Crédito: Getty Images

En lo que va del año, en ese hospital han nacido 2.695 bebés y 552 ingresaron a terapia intensiva. Robledo Aburto señaló que las infecciones nosocomiales pueden presentarse en cualquier entorno hospitalario y que la vigilancia epidemiológica permite detectarlas. Por esa razón, la auditoría revisará todos los casos registrados para determinar en cuáles la presencia de una bacteria tuvo relación causal con el fallecimiento.

El funcionario precisó que no toda infección conduce a un desenlace fatal y que algunas no están vinculadas con la muerte del paciente. También advirtió que la aparición de una bacteria en un certificado de egreso o de defunción no demuestra por sí misma que haya sido la causa del fallecimiento. Esa determinación corresponderá a la auditoría independiente, que deberá establecer si existió una relación causal y si hubo circunstancias prevenibles.

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El IMSS colabora además con investigaciones relacionadas con denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, aunque Robledo Aburto sostuvo que la revisión clínica debe tener un alcance más amplio y analizar todos los casos, sin sesgos ni exclusiones. El grupo auditor viajará esta semana a Guadalajara para continuar con la revisión e informar primero a los familiares, quienes, según el titular del organismo, tienen derecho a conocer los resultados antes que cualquier otra instancia.