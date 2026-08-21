Flor Vigna desata polémica tras meter cuchara babeada a sartén compartido en La Casa de los Famosos México

Flor Vigna es criticada por su higiene en La Casa de los Famosos México. (LCDLF/Captura de pantalla)

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Las cámaras del 24/7 de La Casa de los Famosos México 2026 captaron este jueves un momento protagonizado por Flor Vigna que se volvió viral casi de inmediato en X: la participante comió con una cuchara y luego la introdujo nuevamente en el sartén compartido del que se alimentan el resto de los habitantes.

El clip desató cientos de reacciones de rechazo en redes sociales, donde predominó un sentimiento de asco e indignación entre los internautas. El episodio se suma a una semana en la que Vigna ya acumulaba polémicas por sus críticas a los editores del programa y por los señalamientos de algunos compañeros sobre sus hábitos de limpieza dentro de la casa.

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¿Cómo fue el momento?

(Captura de pantalla/LCDLFM)

La escena ocurrió en la cocina. Vigna, de cabello rojo, estaba sentada frente a un sartén, aparentemente una crema de color verde. De acuerdo con lo que muestran las imágenes y con los comentarios que acompañaron el video en redes, la argentina se sirvió en una taza de Nescafé, probó la comida con una cuchara y después volvió a introducir el mismo utensilio en el recipiente compartido, deslizándolo sobre la preparación. Repitió el patrón al menos tres veces.

En la escena estaba Gema Garoa, quien notó la acción de Flor Vigna, pero no le hizo ningún tipo de comentario. Ese Pérez también la vio y volteó hacia la cámara tras percatarse de lo ocurrido, pero tampoco le dijo nada.

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Las reacciones no tardaron en llegar. Decenas de usuarios criticaron a Flor Vigna por volver a introducir una cuchara que ya había llevado a su boca en la comida que comparten todos los habitantes.

(Captura de pantalla/LCDLFM)

“Qué asco con VictiFlor metiendo su cuchara babeada en la comida que todos comen”, escribió una usuaria; “va incluida la saliva de Ese Pérez”, comentó otra.

Otra comentó: “Pasó su saliva por toda la crema”, mientras que un tercer mensaje recordó un episodio anterior: “Es bien cochi, la otra vez le embarró mayonesa con el dedo al pan, todo por no lavar una cuchara”.

La conversación también estuvo marcada por la ironía. “Solo por la hueva de no lavar un plato”, escribió una cuenta, mientras otra señaló: “Se ponía la taza para fingir que comía de ahí”.

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No es la primera vez

(Captura de pantalla)

El episodio de la cuchara no es el primero que coloca a Flor Vigna en el centro de las críticas por su higiene. El pasado 14 de agosto, la actriz Cynthia Klitbo cuestionó frente a las cámaras del reality los hábitos de convivencia de la argentina, particularmente en la cocina.

“A mí la gente huevona me molesta. Demasiado. Y esta mujer es muy huevona”, expresó Klitbo.

La actriz relató que Vigna abría varios recipientes buscando comida, preparaba algo y abandonaba la cocina sin limpiar. “Es todo lo que hace en todo el día”, aseguró. También afirmó que dejaba restos de comida en las ollas para evitar lavarlas y que solía poner los pies sobre la mesa mientras comía.

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Klitbo incluso rechazó que Vigna justificara algunas de sus conductas apelando a su condición de extranjera. “Va de uno en otro, ‘es que yo como soy extranjera’. Y no, se ha ganado la animadversión de la gente porque jode de un hilo, porque no colabora, porque no limpia nada”.

En redes sociales también hay quienes la señalan porque supuestamente la actriz y cantante no se baña tan seguido.

Una semana de polémicas acumuladas

Flor Vigna está en medio de la polémica por críticas a la producción de La Casa de los Famosos México. (Infobae México Especial)

La controversia por la cuchara llega apenas dos días después de otra discusión protagonizada por Flor Vigna. Tras la Noche de Cine, la influencer criticó a los editores del reality por exhibir fragmentos de sus conversaciones y los llamó “hijos de pu..”.

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En esa misma charla también comentó con Yanet García que el programa “se ve muerto de hambre”, en alusión a la producción y a las locaciones del confesionario.

Las declaraciones provocaron una nueva ola de críticas, incluida la de la periodista Joanna Vega-Biestro, quien escribió en X: “Vienes a México, trabajas en México y llamas ‘muerto de hambre’ al proyecto que te contrató. Cuidado: ese comentario te puede costar caro”.

Varios usuarios relacionaron ambos episodios y recordaron además la polémica que anteriormente envolvió a Lau Styling, diseñadora de Vigna, por comentarios considerados ofensivos hacia los mexicanos.