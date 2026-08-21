Cazzu rinde homenaje a Selena con A.B. Quintanilla y Ángela reacciona promocionando sinfónico de Los Aguilar

La cantante argentina lanzó el primer capítulo de su serie con una versión en vivo de “Si Una Vez”. (Captura de pantalla YouTube Pepe Aguilar / IG @cazzu)

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Cazzu estrenó el jueves 20 de agosto el primer episodio de Noches de Latinaje, su serie de contenido en vivo, con una versión de “Si Una Vez” grabada el 12 de mayo de 2026 en el 713 Music Hall de Houston, Texas, junto a A.B. Quintanilla, hermano de Selena y coautor del tema. El lanzamiento llamó la atención de internautas no solo por el homenaje en sí, sino porque Ángela Aguilar reapareció en redes sociales ese mismo día para promover Los Aguilar Sinfónico Desde el Hollywood Bowl.

El video del estreno muestra a A.B. Quintanilla en el escenario junto a Cazzuchelli con el bajo en mano, tal como lo hizo en el concierto original. Esa noche del 12 de mayo, durante la presentación en Houston, el músico acompañó a la cantante argentina con el instrumento que tocó durante los años de mayor popularidad de su hermana.

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A.B. Quintanilla le colocó una corona a Cazzu en San Antonio

La conexión entre ambos artistas tuvo un momento anterior al estreno. En el concierto del mismo tour en San Antonio, Texas, A.B. Quintanilla subió al escenario, interpretó junto a Cazzu la canción de Selena y le colocó una corona mientras le dedicaba palabras emotivas. El gesto fue recibido por el público como un reconocimiento explícito al trabajo de la cantante.

El estreno de Noches de Latinaje incluyó a A.B. Quintanilla tocando el bajo, días después de que le colocara una corona a Cazzu en el escenario de San Antonio, Texas. (Captura de pantalla @cazzu / @cazzuglobal)

“Si Una Vez” forma parte del álbum Amor Prohibido (1994) de Selena Quintanilla. A.B. Quintanilla participó en la composición y producción del disco como miembro de Los Dinos, la banda que acompañó a su hermana a lo largo de su carrera.

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Noches de Latinaje es una serie de episodios derivada de la gira homónima de Cazzu. El primer capítulo arrancó con ese homenaje a la “Reina del tex-mex”, lo que posicionó el lanzamiento como uno de los estrenos musicales más comentados de la semana en redes sociales de habla hispana.

Ángela Aguilar promociona el disco sinfónico de la familia en medio del debate

Mientras los comentarios sobre el homenaje a Selena se multiplicaban en redes, Ángela Aguilar publicó contenido para anunciar el lanzamiento de Los Aguilar Sinfónico Desde el Hollywood Bowl, la grabación del show que Pepe, Leonardo y Angela Aguilar ofrecieron en agosto de 2025 en ese recinto de Los Ángeles. En esa presentación, la familia fusionó el mariachi con la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles.

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Angela Aguilar reapareció en redes sociales para promocionar el disco sinfónico del Hollywood Bowl. (Captura de pantalla @karinaaa1430)

“Hollywood Bowl, ahora podemos volver a aquella noche cuantas veces queramos. Tendremos para siempre ese recuerdo en este disco”, escribió la hija de Pepe Aguilar en una publciación de Instagram.

El álbum en vivo ya está disponible en YouTube. La aparición de Ángela en redes el mismo día del estreno de Cazzu generó comparaciones inmediatas entre ambas figuras, y el tema se convirtió en tendencia entre usuarios que señalaron la coincidencia del timing.

Así reaccionaron los internautas

“Están al pendiente de Cazzu”

“Mañana lo copian Los Aguilar”

“Primero fue el homenaje a Vicente Fernández ¿y después?"

“No gracias, ahorita estamos con el verdadero homenaje a Selena Quintanilla con Cazzu”

“No se quiso quedar atrás”

“Nada más no pega”

“Justo cuando sale alguna promoción de Cazzu”

“Otros covers pero sinfónicos”

“Yuridia ya sacó no sé cuántos éxitos más y ella no puede soltar “Qué Agonía”

”Esos son puros covers"

“Más de lo mismo”