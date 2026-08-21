Sergio Villarreal “El Grande” confesó a Anabel Hernández que se reunió con AMLO en persona y le entregó dinero

El exlugarteniente de los Beltrán Leyva y testigo clave en el juicio contra Genaro García Luna afirma en Narcocracia, el nuevo libro de Anabel Hernández, que se reunió directamente con López Obrador en 2006. (CUARTOSCURO)

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Sergio Villarreal “El Grande” confesó a la periodista Anabel Hernández que se reunió en persona con Andrés Manuel López Obrador y le entregó dinero en efectivo de parte del Cártel de Sinaloa durante la campaña presidencial de 2006, una revelación que el propio Villarreal hace en Narcocracia, el nuevo libro de Hernández editado por Penguin Random House que sale a la venta este 24 de agosto.

La confesión fue adelantada por la periodista en el episodio 108 de su podcast Narcosistema, donde Hernández ventiló algunos de los contenidos del libro y lee pasajes del texto.

La supuesta reunión de El Grande y AMLO

Fue en una pequeña habitación de un hotel anónimo en una ciudad de Estados Unidos donde Hernández le planteó a Villarreal la pregunta incómoda: si López Obrador estaba enterado de las negociaciones entre su campaña y la cúpula del cártel. “El Grande” primero sonrió, luego soltó una carcajada y finalmente respondió: “Claro que lo sabía. Yo mismo me reuní con él y le entregué dinero”.

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(Foto: Cuartoscuro / Archivo)

En uno de los pasajes del libro leídos en el podcast, Villarreal detalla las condiciones del acuerdo: “A cambio del financiamiento del cártel de Sinaloa a su campaña presidencial en 2006, López Obrador prometió muchas cosas increíbles a Arturo Beltrán Leyva y al cártel de Sinaloa. Yo la verdad pensaba que todo eso que prometía era imposible que pudiera suceder”.

Entre esas promesas, según el testimonio de “El Grande”, López Obrador se comprometió a evitar la injerencia de la DEA en México, a no combatir al Cártel de Sinaloa, a dejarlo operar libremente y a solo pedirle que disminuyera los índices de violencia. “Él dijo que se iba a dedicar únicamente a ayudar a los pobres y a combatir a los ricos”, cita Hernández.

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Durante ese encuentro de 2006, según el relato de Villarreal, “El Grande” puso en comunicación por radio a López Obrador con Arturo Beltrán Leyva. El diálogo que reconstruye es que Beltrán Leyva dijo: “Estoy a sus órdenes”, a nombre de él, de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de otros líderes del cártel. López Obrador supuestamente respondió: “Igualmente, sé que vamos a tener una muy buena amistad”.

El Chapo, Arturo Beltrán Leyva y El Mayo Zambada. (Infobae)

Al recibir el dinero, según Villarreal, el entonces candidato “estaba muy agradecido, que para lo que fuera, él estaba a la orden del cártel. Sabía que iba a recibir más dinero”.

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Cuando Hernández le preguntó qué pensó al ver a López Obrador llegar a la presidencia en 2018, “El Grande” respondió: “Me pareció algo increíble y más cuando supe las cosas que decía. Me recordó mucho las promesas que nos hizo que iba a hacer si ganaba la presidencia. Todo lo que nos prometió lo cumplió”.

Lo que Anabel Hernández contó en “La Historia Secreta”

Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador negó en múltiples ocasiones haber recibido dinero del narco o haberse reunido con narcotraficantes.

La diferencia entre esta confesión y lo que Hernández publicó en su libro anterior, La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa (2024), es de fondo.

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En ese texto, Hernández documentó una reunión en Nuevo Vallarta entre 2005 y 2006 en la que participaron “El Grande”, Arturo Beltrán Leyva, Edgar Valdez Villarreal “La Barbie” y operadores de la campaña de López Obrador. La interlocución directa era con el equipo del candidato —particularmente con Nicolás Mollinedo “Nico” y Mauricio Soto Caballero—, no con López Obrador en persona. En esa reunión supuestamente hubo una llamada telefónica en altavoz en la que Beltrán Leyva y López Obrador cruzaron frases breves..

Andrés Manuel López Obrador y su inseparable chofer y coordinador de logística, Nicolás Mollinedo. FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM

La entrega de dinero en persona a López Obrador que Hernández narró en La historia secreta se sustentaba en el testimonio de una fuente identificada como T5, un testigo indirecto, y situaba el encuentro en el Hotel Campestre de Gómez Palacio, Durango, con la presencia de más personas. Entre ellas, el general Audomaro Martínez, a quien Hernández identifica como uno de los cómplices de esas negociaciones y quien después se convertiría en director del Centro Nacional de Inteligencia durante el sexenio de López Obrador.

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Así fue como Anabel Hernández llegó a “El Grande”

El camino que llevó a Anabel Hernández hasta ese testimonio de “El Grande” comenzó en enero de 2023, en una sala federal del distrito este de Brooklyn, Nueva York, durante el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón.

“El Grande” fue el primer testigo en declarar en ese juicio. Hernández lo había investigado desde 2007 y 2008, cuando Villarreal estaba en la cúspide de su poder dentro del Cártel de Sinaloa, a través de expedientes judiciales, investigaciones de la PGR y fichas del entonces Cisen. Nunca había estado frente a él.

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Anabel Hernández anunció Narcocracia, su nuevo libro editado por Grijalbo, en el que Sergio Villarreal Barragán "El Grande", ex operador del Cártel de los Beltrán Leyva y testigo en el juicio contra Genaro García Luna, revela cómo los cárteles mexicanos penetraron las instituciones del Estado durante tres décadas. (CUARTOSCURO/Narcosistema)

Ese primer día de testimonio, en uno de los recesos dictados por el juez Brian Cogan, la sala quedó prácticamente vacía. Los marshals se preparaban para escoltar a Villarreal fuera del recinto. Fue en ese momento cuando ambos intercambiaron miradas. “Él me hizo un saludo haciéndome entender que me había reconocido y yo se lo correspondí”, narra Hernández en el podcast.

Días y semanas después intentó establecer contacto directo con él. Lo logró a finales de 2023, cuando tuvieron su primera conversación telefónica. A partir de ahí comenzaron las entrevistas formales.

Durante 2024 y 2025, Hernández se reunió con Villarreal en diversas sesiones de varios días en una pequeña habitación de un hotel en un punto de Estados Unidos que no revela. Describe el espacio como un diálogo estrecho “donde no había salida para ninguno de los dos”. Las preguntas que le planteó, dice, fueron “indispensables, incómodas para él y a veces incómodas para mí, porque las respuestas que dio fueron respuestas dolorosas”.

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Hernández señala que Villarreal no intentó disimular ni ocultar su papel dentro del cártel: “No trató de decir ‘Yo no sabía nada’ o ‘Yo no estaba involucrado en eso’”. Habló, dice la periodista, “descarnadamente, sin censura, sin medias tintas”.

¿Quién es, Sergio Villarreal Barragán “El Grande”?

MÉXICO, D.F., 13SEPTIEMBRE2010.-El contralmirante José Luis Vergara, encargado de comunicacion social de la SEMAR presentó a Sergio Enrique Villarreal Barragán (a) "El Grande", quien es considerado como el principal operador de la organización criminal de los Beltrán Leyva, fue presentado hoy 13 de septiembre de 2010 en las instalaciones de la Secertaría de Marina y Armada de México junto con dos de sus colaboradores que responden a los nombres de Jesús Enrique Jurado Torres y Ramiro Cisneros Aguirre. FOTO: SAÚL LÓPEZCUARTOSCURO.COM

Sergio Villarreal Barragán nació en Durango en 1969. Mide dos metros tres centímetros, de donde viene el apodo. Comenzó su carrera como miembro de la Policía Judicial Federal con una primera misión que Hernández revela en el podcast: asesinar al subcomandante Marcos, líder moral del EZLN, a inicios de 1994.

Pasó por el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa antes de convertirse en uno de los operadores más violentos de los Beltrán Leyva. La Marina lo detuvo el 13 de septiembre de 2010 en el fraccionamiento Puerta de Hierro, en Puebla. Fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspiración, tráfico de cocaína y lavado de dinero, y acordó cooperar con el gobierno federal a cambio de beneficios procesales.

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Su testimonio en el juicio contra García Luna fue determinante: declaró que el ex secretario recibía entre 1,000,000 y 1,500,000 dólares mensuales del Cártel de Sinaloa. García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión. Villarreal declaró también contra más de 30 funcionarios públicos mexicanos, entre ellos generales, senadores, diputados y gobernadores.

En Narcocracia, Hernández adelanta que Villarreal también revela los orígenes criminales de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, desmonta el mito de “El Mayo” Zambada como capo conciliador y expone los vínculos de actuales funcionarios.