Ola de calor golpeará cinco estados en México, mientras autoridades vigilan una zona en Oaxaca con probabilidad para ciclón tropical

Cinco luces rojas marcan la ola de calor en el norte de México, mientras la costa de Oaxaca presenta un ciclón tropical en desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pronóstico del clima en México para este jueves 20 de agosto de 2026 contempla un ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte del país, así como en entidades ubicadas en los litorales del Pacífico y el golfo de México.

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ola de calor continuará afectando cinco estados, mientras el noreste de Baja California registrará temperaturas iguales o superiores a 45 grados Celsius.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión al sur de Oaxaca, debido a que presenta posibilidades de evolucionar a ciclón tropical durante las próximas horas.

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Ola de calor afectará cinco estados de México

La ola de calor persistirá este jueves en el centro de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, norte y sur de Coahuila, centro, sur y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

El ambiente también será de caluroso a muy caluroso en otras entidades del norte de México y en los estados ubicados frente a los océanos Pacífico y Atlántico.

Las temperaturas más elevadas de la jornada serán iguales o superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California.

El resto de las temperaturas máximas se distribuirá de la siguiente manera:

De 40 a 45 grados Celsius en el noroeste y oeste de Sonora, norte de Sinaloa, noreste de Coahuila, norte de Nuevo León, norte y oeste de Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

De 35 a 40 grados en Baja California Sur, este de Chihuahua, Durango, sur de Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, norte de Hidalgo, Morelos, norte y suroeste de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

De 30 a 35 grados en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Ante las altas temperaturas, el SMN recomendó mantener una hidratación adecuada, utilizar ropa de manga larga y colores claros, evitar permanecer durante periodos prolongados bajo el Sol y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

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También es aconsejable evitar las actividades físicas intensas durante las horas de mayor radiación, permanecer en espacios ventilados y no dejar a personas o animales dentro de vehículos estacionados.

Vigilan zona de baja presión al sur de Oaxaca

El Servicio Meteorológico Nacional informó que vigila una zona de baja presión sobre el océano Pacífico, localizada al sur de las costas de Oaxaca.

El sistema presenta 20 por ciento de probabilidad de desarrollar un ciclón tropical durante las próximas 48 horas.

De acuerdo con el reporte emitido este jueves, la zona de baja presión se localiza aproximadamente a 765 kilómetros al sur de Puerto Escondido, Oaxaca, y mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

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Por el momento, el organismo no reportó que el sistema represente un peligro directo para las costas mexicanas. Tampoco ha alcanzado la categoría de depresión o tormenta tropical, por lo que aún no tiene un nombre asignado.

Una zona de baja presión puede adquirir una circulación más organizada si encuentra condiciones favorables, como aguas cálidas, humedad suficiente y vientos de poca intensidad en las capas altas de la atmósfera. Su probabilidad de evolución puede aumentar o disminuir conforme avance el sistema.

La población de los estados cercanos al Pacífico debe mantenerse atenta a los siguientes avisos de la Conagua, debido a que la ubicación, intensidad y trayectoria del fenómeno pueden modificarse.

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Onda tropical 29 provocará lluvias intensas

La onda tropical número 29 se desplazará sobre el sur del territorio nacional y, junto con otros sistemas atmosféricos, provocará lluvias en gran parte del país.

Las condiciones también serán ocasionadas por el monzón mexicano sobre el noroeste, canales de baja presión extendidos en el interior y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste.

Las precipitaciones más abundantes se concentrarán en el oeste de Jalisco, donde se esperan lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

También se pronostican lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

Colima

Oeste de Michoacán

Centro y oeste de Guerrero

Las lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros se presentarán en el este de Sonora, Nayarit, sur de Guanajuato, oeste y sur de Querétaro, norte y oeste del Estado de México, Ciudad de México, norte de Puebla, centro y sureste de Veracruz, así como oeste de Oaxaca.

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El pronóstico contempla intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

En tanto, habrá lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo.

Las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas también podrían ocasionar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones.

La población debe evitar el cruce de corrientes de agua, vialidades inundadas, ríos y vados, además de seguir las indicaciones de las autoridades estatales y municipales de Protección Civil.

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Vientos fuertes, oleaje elevado y bajas temperaturas

Durante las primeras horas de este jueves se registrarán temperaturas mínimas de cero a cinco grados Celsius en zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Puebla.

Las rachas alcanzarán entre 40 y 60 kilómetros por hora en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, el istmo de Tehuantepec en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

También se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo.

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Los vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda evitar permanecer cerca de estructuras inestables.

Finalmente, habrá oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y de uno a dos metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como en los litorales de Tabasco, Campeche y Yucatán.