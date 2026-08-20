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Inundaciones provocan caos vial en López Portillo, desde Cuautitlán Izcalli hasta Ecatepec: reportan retrasos en Mexibús Línea 2

Las lluvias provocaron inundaciones en distintos puntos de la avenida José López Portillo, donde vehículos quedaron varados y se registran afectaciones a la circulación

Condiciones en la vía López Portillo después de las fuertes lluvias de esta noche que ocasionaron diversas inundaciones y encharcamientos por diversos tramos de la avenida principal cubiertos de agua. Las imágenes corresponden a zonas de los municipios de Tultitlán y Coacalco, Estado de México

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Las lluvias registradas este miércoles provocaron inundaciones y severas afectaciones viales en la avenida José López Portillo, una de las principales arterias de conexión entre municipios del Valle de México, con reportes de inundaciones en zonas de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Coacalco.

Uno de los puntos con complicaciones se localiza en la zona conocida como la Y griega, en Cuautitlán Izcalli, donde el nivel del agua superó los 20 centímetros de altura y ocasionó que al menos una camioneta y un automóvil quedaran varados.

De acuerdo con los reportes, los vehículos presentaron fallas al intentar atravesar la zona inundada, lo que contribuyó a complicar todavía más la circulación sobre la avenida López Portillo.

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Inundaciones afectan avenida López Portillo

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Caos vial en la zona de la Y griega, Cuautitlán Izcalli, Edomex por la fuerte lluvia de esta noche (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La acumulación de agua generó caos vial en distintos puntos de la López Portillo, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y evitar ingresar a zonas donde el nivel del agua represente un riesgo para los vehículos.

Las afectaciones no se limitaron a Cuautitlán Izcalli. En dirección hacia Tultitlán y Coacalco también se reportaron diversos encharcamientos derivados de la lluvia, con tránsito lento y complicaciones para quienes utilizan esta vialidad para trasladarse hacia otros municipios del Valle de México.

La avenida López Portillo es una de las principales vías de comunicación de la región, por lo que cualquier inundación puede generar importantes retrasos y largas filas de vehículos.

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Reportan retrasos en Mexibús Línea 2

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Reportan atrasos en el Mexibús Línea 2 por inundaciones causadas por las fuertes lluvias de esta noche (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Las condiciones de la vialidad también repercutieron en el transporte público. Se reportaron retrasos en el servicio del Mexibús Línea 2, particularmente en el trayecto que conecta distintos puntos de la zona con Ecatepec.

Los usuarios de este sistema de transporte enfrentaron tiempos de traslado mayores debido a las condiciones provocadas por la lluvia y las afectaciones en la circulación.

La Línea 2 del Mexibús es utilizada diariamente por miles de personas que se desplazan entre municipios del Estado de México, por lo que las inundaciones en vialidades estratégicas pueden impactar directamente los horarios de llegada y salida de los pasajeros.

Recomiendan manejar con precaución

Caos vial inundaciones Izcalli Edomex lluvias
Caos vial inundaciones Izcalli Edomex lluvias (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Ante la presencia de agua acumulada, se recomienda a los conductores manejar con precaución sobre la avenida López Portillo, mantener una velocidad moderada y guardar distancia entre vehículos.

También es importante evitar atravesar zonas donde el agua cubra completamente la superficie de rodamiento, ya que no siempre es posible identificar la profundidad de los encharcamientos o posibles daños en el pavimento.

Las autoridades y cuerpos de emergencia mantienen atención a las condiciones generadas por las lluvias, mientras que automovilistas y usuarios del transporte público deberán considerar posibles retrasos durante sus recorridos.

Por el momento, los puntos con mayores afectaciones se concentran en diferentes tramos de la avenida José López Portillo, principalmente en las zonas de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Coacalco, donde la acumulación de agua ha provocado complicaciones para la movilidad.

Se recomienda a quienes tengan que circular por esta zona consultar las condiciones del tránsito antes de salir y, de ser posible, considerar rutas alternas para evitar quedar atrapados en los puntos inundados.

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