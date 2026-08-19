México
Agregar Infobae enGoogle

México se abstiene de votar en la OEA para definir acciones sobre el régimen de Nicaragua

El representante de México Alejandro Encinas consideró que no se pueden abordar asuntos internos de un Estado que no forma parte del organismo

El representante de México ante la OEA, Alejandro Encinas, se abstuvo de votar ante lo que ocurre en Nicaragua. Crédito: X/ @A_Encinas_R
El representante de México ante la OEA, Alejandro Encinas, se abstuvo de votar ante lo que ocurre en Nicaragua. Crédito: X/ @A_Encinas_R
Guardar

Este miércoles, durante una asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), que decidió convocar de “manera urgente”, el gobierno de México se abstuvo de votar para definir “acciones apropiadas” sobre el amago de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, de cancelar las elecciones.

A la reunión en cuestión fueron citados los ministros de relaciones exteriores de la región o de las naciones que forman parte de la OEA.

¿Por qué México se abstuvo de votar sobre la situación en Nicaragua?

En ese sentido, el representante de México, Alejandro Encinas Rodríguez, justificó la abstención del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo por “considerar que la situación interna de Nicaragua no constituye una amenaza a la paz o seguridad hemisférica”.

PUBLICIDAD

Además, advirtió que la Organización podría exceder sus facultades “al abordar los asuntos internos de un Estado que ya no forma parte de la OEA”.

“La experiencia de nuestra región demuestra que marcar una crisis política interna como amenaza a la seguridad hemisférica no necesariamente contribuye a resolverla; por lo contrario, puede generar dinámicas de confrontación, profundizar el aislamiento y abrir la puerta a medidas que lejos de favorecer la resolución pacífica, terminan conduciendo hacia una mayor desestabilización”, dijo el funcionario durante su intervención.

Daniel Ortega ha propuesto eliminar las elecciones en Nicaragua. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo
Daniel Ortega ha propuesto eliminar las elecciones en Nicaragua. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo

Problemas en Nicaragua no deben ser vistos como de seguridad: Encinas

Encinas Rodríguez, en su participación, aseguró que la convocatoria deja en el “aire” la naturaleza de las “acciones” que discutirán los ministros, y adelantó el rechazó del gobierno mexicano a cambiar el enfoque de la crisis en Nicaragua.

PUBLICIDAD

El representante mexicano ante la OEA consideró que la crisis que vive el país centroamericano es “política y de derechos humanos” y no de seguridad, como se plantea en el organismo multilateral.

Por su parte, el gobierno de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula Da Silva, votó en contra de la resolución, que terminó aprobándose por 29 votos a favor. Falta ver qué medidas se aplican, ya que Nicaragua no forma parte de la OEA.

La mayoría de los países de América Latina que votaron a favor durante la reunión de urgencia sobre lo que ocurre en Nicaragua, están alineados a la política exterior de Estados Unidos respecto a la situación de la nación centroamericana.

Sheinbaum evita condenar a Daniel Ortega por cancelar elecciones

Durante su conferencia mañanera del pasado 27 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el derecho de la autodeterminación de los pueblos, luego de que fue cuestionada sobre la decisión de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, de cancelar para siempre las elecciones en el país.

“Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua, y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia”, comentó la mandataria en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Con este tipo de respuestas, Sheinbaum mantiene la postura característica del gobierno del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, de evitar señalamientos a mandatarios de América Latina –aparentemente de izquierda– bajo el principio de autodeterminación de los pueblos.

En México no pasaría algo similar a Nicaragua: Sheinbaum

Aquel 27 de julio, Sheinbaum Pardo también fue cuestionada sobre si propondría la misma medida para México ante el avance de la ultraderecha.

“No, aquí hasta hay revocación de mandato. Democracia, democracia, democracia. Cada país decide, cada pueblo decide. Nosotros estamos a favor de la democracia, pero cada país decida cómo se organiza”, aclaró.

Durante la mañanera de este lunes 27 de julio, la mandataria responde a preguntas sobre Nicaragua con la frase “lo que decida el pueblo” y afirma que México respalda la democracia sin calificar a otros gobiernos
Durante la mañanera de este lunes 27 de julio, la mandataria responde a preguntas sobre Nicaragua con la frase “lo que decida el pueblo” y afirma que México respalda la democracia sin calificar a otros gobiernos

Mientras tanto, en Nicaragua, Daniel Ortega ha construido una dictadura al bloquear candidatos de la oposición. Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo.

“Pero que (los opositores) se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”, expresó Ortega.

Dado que Sheinbaum ya había ofrecido su postura, no extraña que México, en la OEA, se abstuviera de votar para definir “acciones apropiadas” sobre la situación en Nicaragua.

Temas Relacionados

MéxicoNicaraguaOEADaniel OrtegaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el tiempo máximo en que deben reestablecer tu línea si la registraste después del plazo y la cancelaron

El primer plazo para registrar las línea se ha cumplido el pasado 15 de agosto

Este es el tiempo máximo en que deben reestablecer tu línea si la registraste después del plazo y la cancelaron

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 19 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 19 de agosto

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: los habitantes llenaron dos contenedores para la prueba del presupuesto

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: los habitantes llenaron dos contenedores para la prueba del presupuesto

Reportan que Argentina autorizó la deportación del contralmirante Fernando Farías Laguna a México

El hombre acusado de encabezar una red de huachicol fiscal podría llegar al país en las próximas horas a bordo de un avión de la Secretaría de Marina, según fuentes federales citadas por medios nacionales

Reportan que Argentina autorizó la deportación del contralmirante Fernando Farías Laguna a México

Tigres busca a Víctor Manuel Vucetich como nuevo entrenador

El ‘Rey Midas’ regresaría del retiro para dirigir a los universitarios

Tigres busca a Víctor Manuel Vucetich como nuevo entrenador
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan que Argentina autorizó la deportación del contralmirante Fernando Farías Laguna a México

Reportan que Argentina autorizó la deportación del contralmirante Fernando Farías Laguna a México

Alfredo Ramírez Bedolla confirma la detención de nueve presuntos integrantes del CJNG en Michoacán

Códigos y colores: así ocultaba el Cártel de Sinaloa su red internacional de fentanilo

Bloqueos tras operativo contra El Tío Lako exhiben su poder dentro del CJNG en Michoacán, advierte especialista

Narcobloqueos tras operativos contra capos: los antecedentes de las reacciones violentas en Michoacán ante objetivos prioritarios del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Equipo de Flor Vigna rompe el silencio y justifican sus palabras a la producción de La Casa de los Famosos 2026

Equipo de Flor Vigna rompe el silencio y justifican sus palabras a la producción de La Casa de los Famosos 2026

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: los habitantes llenaron dos contenedores para la prueba del presupuesto

Pedro Sola tacha de ‘equis’ a colonia de Guadalajara y se arrepiente tras regaño en vivo: “Es tan hermoso”

¿Quién es María Karunna? La integrante de Caló que llega a La Granja VIP 2

Santa Fe Klan dará concierto gratis en Tlalnepantla: fecha, horario y cómo llegar desde CDMX

DEPORTES

Tigres busca a Víctor Manuel Vucetich como nuevo entrenador

Tigres busca a Víctor Manuel Vucetich como nuevo entrenador

¡Sobreviven los campeones! Ángel de Oro y Niebla Roja retienen ante Atlantis y Blue Panther en la Arena México

Jornada 4 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver cada uno de los partidos

Hormiga González al Olympiacos: esta sería la competencia del delantero mexicano en el equipo griego

¿Qué mexicanos están por definir su futuro en el extranjero? Ellos son las figuras del Tricolor que buscan nuevo equipo