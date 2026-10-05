México

Cae directora de policía municipal de Nayarit por presunto robo de 500 mil pesos: detienen a otros cuatro elementos por vaciar caja fuerte de la tesorería

La Fiscalía estatal investiga a los cinco agentes de Rosamorada por robo calificado y asociación delictuosa; entre los objetos asegurados hay un marro, un martillo y una barra metálica

Hermenegilda “N”, directora de Seguridad Pública de Rosamorada, y cuatro policías municipales fueron detenidos por su probable participación en los delitos de robo calificado y asociación delictuosa en modalidad de pandilla. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
Hermenegilda “N”, directora de Seguridad Pública de Rosamorada, y cuatro policías municipales fueron detenidos por su probable participación en los delitos de robo calificado y asociación delictuosa en modalidad de pandilla. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
Guardar

Cinco policías municipales de Rosamorada, entre ellos la directora de Seguridad Pública, fueron detenidos por su probable participación en el robo de más de 500 mil pesos en efectivo de una caja fuerte ubicada en las oficinas de Financiera Bienestar, informó la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

Las personas detenidas fueron identificadas como Hermenegilda “N”, directora de Seguridad Pública Municipal; Claudia Magali “N”; Enyi Xomara “N”; Abram “N” e Isidro “N”, todos elementos de la corporación municipal. La Fiscalía los señala por su probable participación en los delitos de robo calificado y asociación delictuosa en su modalidad de pandilla.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron durante la mañana del domingo 4 de octubre, cuando se detectaron daños en las puertas de acceso y mobiliario de las oficinas de Tesorería, Presidencia Municipal y Financiera Bienestar, en el municipio de Rosamorada.

Al ingresar a las instalaciones, las autoridades localizaron una caja fuerte que había sido forzada. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, de ese sitio habría sido sustraído el dinero posteriormente localizado dentro de una caja de cartón.

La cantidad asegurada supera los 500 mil pesos en efectivo. La Fiscalía indicó que el hallazgo ocurrió durante la intervención realizada tras detectar los daños en los inmuebles, y que las primeras indagatorias apuntaron a la posible participación de los cinco policías detenidos.

PUBLICIDAD

Además del dinero, fueron aseguradas herramientas que presuntamente habrían sido utilizadas para forzar la caja fuerte. Entre los objetos decomisados se encuentran un marro, un martillo, un desarmador, una barra metálica y una herramienta eléctrica.

Los cinco elementos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras la Fiscalía de Nayarit investiga su posible participación en el robo de más de 500 mil pesos de una caja fuerte. (Crédito: Fiscalía de Nayarit)
Los cinco elementos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras la Fiscalía de Nayarit investiga su posible participación en el robo de más de 500 mil pesos de una caja fuerte. (Crédito: Fiscalía de Nayarit)

La Fiscalía General del Estado informó que las cinco personas fueron trasladadas a sus instalaciones y quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.

La dependencia señaló que las indagatorias continuarán para establecer qué participación habría tenido cada uno de los detenidos y determinar si existen otras personas involucradas en el robo.

¿Cuántos años de cárcel podrían enfrentar los cinco policías si son declarados culpables?

El monto presuntamente sustraído coloca el caso, por su cuantía, en el rango más alto previsto para el delito de robo en el Código Penal de Nayarit. La legislación establece que para determinar la sanción debe considerarse la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de los hechos.

En 2026, la UMA diaria es de 117.31 pesos. Los más de 500 mil pesos reportados por la Fiscalía equivalen a más de 4 mil 260 UMA, por encima del límite de 2 mil unidades establecido en el código. Para esa cuantía, el robo se sanciona con cinco a 13 años de prisión, además de una multa de 40 a 200 días.

La acusación de robo calificado puede elevar esa pena. El artículo 381 contempla como circunstancias calificativas, entre otras, que el delito se cometa con fractura o que participen dos o más personas. La misma disposición establece que, además de la sanción correspondiente por la cuantía del robo, se agregan de uno a cinco años de prisión.

En este caso, la Fiscalía reportó que cinco policías habrían participado en los hechos y que la caja fuerte fue violentada, aunque corresponderá al Ministerio Público y posteriormente al juez determinar si esas circunstancias se acreditan jurídicamente.

A la acusación por robo calificado se suma la de asociación delictuosa en su modalidad de pandilla. El Código Penal de Nayarit define como pandilla la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que, sin estar organizadas, cometen en común un delito. Para quienes intervengan en un ilícito bajo esa modalidad se contempla una pena adicional de seis meses a tres años de prisión.

Con esos parámetros, la suma de los máximos previstos para la cuantía del robo, la calificativa y la pandilla da un máximo teórico de hasta 21 años de prisión: 13 años por el robo, cinco años adicionales por la calificativa y tres años por la pandilla. No obstante, esa cifra no equivale a una condena anticipada, ya que la pena final dependería de lo que la Fiscalía logre acreditar, la participación que se atribuya individualmente a cada detenido y la determinación que adopte un juez.

Además, el Código establece que las penas correspondientes al robo calificado se aplican además de las sanciones previstas para el robo según su cuantía, por lo que el cálculo debe distinguir entre la pena base y el incremento por la calificativa.

Un robo calificado en oficinas públicas ya derivó en una condena de 10 años en Nayarit

Un antecedente registrado por la propia Fiscalía de Nayarit muestra que un caso de robo calificado cometido en instalaciones de una dependencia pública terminó con una sentencia de 10 años de prisión.

En noviembre de 2022, un Tribunal de Enjuiciamiento declaró responsable a Mirsha Yan “N” por el robo cometido en oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Tepic. De acuerdo con la Fiscalía estatal, el acusado ingresó al inmueble y sustrajo diversos bienes, entre ellos una impresora, una terminal bancaria, un condensador de aire y aluminio, además de cortar cable del equipo que proporcionaba servicios de internet y telefonía.

La Fiscalía informó que, además de los 10 años de prisión, al sentenciado se le impuso una multa de 60 Unidades de Medida y Actualización y el pago de 110 mil 860 pesos por concepto de reparación del daño.

El caso es distinto al ocurrido ahora en Rosamorada, tanto por el monto involucrado como por el número y las condiciones de participación de los imputados. Sin embargo, constituye un antecedente de que el delito de robo calificado en Nayarit puede derivar en una pena de prisión de doble dígito cuando la responsabilidad penal queda acreditada ante un tribunal.

Mirsha Yan “N” fue sentenciado a 10 años de prisión en 2022 por el robo calificado cometido en oficinas de la Sedatu en Tepic. (Crédito: Fiscalía de Nayarit)
Mirsha Yan “N” fue sentenciado a 10 años de prisión en 2022 por el robo calificado cometido en oficinas de la Sedatu en Tepic. (Crédito: Fiscalía de Nayarit)

En 2026 también investigan a policías municipales de Nayarit por presuntos vínculos con el crimen organizado

El caso de Rosamorada ocurre mientras autoridades estatales han informado este año sobre investigaciones contra elementos de corporaciones municipales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El 8 de mayo de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, Manasés Langarica, informó que había elementos de policías municipales detenidos y sujetos a investigación por posibles vínculos con organizaciones delictivas. El funcionario señaló que estas acciones formaban parte de evaluaciones, controles y procedimientos de confianza aplicados a las corporaciones municipales.

La autoridad estatal indicó entonces que, en conjunto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, se realizaban procesos de evaluación y control de confianza entre los agentes municipales. Langarica señaló que 80% del personal de los municipios había aprobado esas evaluaciones, sin precisar en ese comunicado cuántos de los elementos investigados estaban involucrados en cada expediente ni vincular esos casos con el robo ocurrido posteriormente en Rosamorada.

Temas Relacionados

DetenciónRoboFiscalía de NayaritNarco en MéxicoNarcotráfico en MéxicoCrimen organizadomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 5 de octubre en México: se registró un sismo de 4.0 en Cintalapa, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 5 de octubre en México: se registró un sismo de 4.0 en Cintalapa, Chiapas

SEP confirma próximo puente de octubre 2026: qué días son y quiénes descansan

Antes de que termine octubre, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria ya tienen fecha confirmada para su próximo puente largo

SEP confirma próximo puente de octubre 2026: qué días son y quiénes descansan

PAN pide investigar amenaza de muerte en contra de Kathia Bolio en Tabasco: “Inaceptable que se normalice la persecución a quienes piensan distinto”

El partido blanquiazul sostiene que los ataques contra la lideresa ocurren debido a su labor de oposición en la entidad

PAN pide investigar amenaza de muerte en contra de Kathia Bolio en Tabasco: “Inaceptable que se normalice la persecución a quienes piensan distinto”

“Yo di el show completo”: El Bogueto aclara por qué se retiró de su presentación en Veracruz

El cantante negó haber incumplido con su presentación y explicó por qué decidió abandonar después del intercambio registrado con una persona entre los asistentes

“Yo di el show completo”: El Bogueto aclara por qué se retiró de su presentación en Veracruz

¿Qué hará Mariana Ochoa con los 4 millones de pesos? La ganadora de LCDLF México ya tiene tres propuestas

La cantante compartió sus prioridades después de la competencia: apoyar a una institución, fortalecer su carrera artística y buscar una vivienda para su familia

¿Qué hará Mariana Ochoa con los 4 millones de pesos? La ganadora de LCDLF México ya tiene tres propuestas
MÁS NOTICIAS

NARCO

México, la excepción: se mantiene fuera de la coalición antinarco que lidera EEUU, según The Economist

México, la excepción: se mantiene fuera de la coalición antinarco que lidera EEUU, según The Economist

Liberan a niño de 12 años tras ser ‘levantado’ junto a 7 personas en Ajuchitlán, Guerrero: pobladores solicitaron intervención de la ONU

Cateos en Iztapalapa y Tláhuac dejan siete detenidos de “El Güero Fresa”: les aseguran drogas y réplicas de armas

Capturan a “El Pulpito”, líder de Barrio 18 en Chiapas: lo acusan de ser multifeminicida y terrorista en El Salvador

Policías sin prácticas de tiro y custodios sin carrera: las carencias de seguridad de Chihuahua frente al crimen organizado, revela Causa en Común

ENTRETENIMIENTO

“Yo di el show completo”: El Bogueto aclara por qué se retiró de su presentación en Veracruz

“Yo di el show completo”: El Bogueto aclara por qué se retiró de su presentación en Veracruz

¿Qué hará Mariana Ochoa con los 4 millones de pesos? La ganadora de LCDLF México ya tiene tres propuestas

Ni Tom Cruise pudo salvarla: El duro golpe en taquilla que sufrió la nueva película de González Iñárritu

Galilea Montijo confirma La Casa de los Famosos México 2027 y aclara si habrá edición All Stars

¿Fraude o un porcentaje pendiente? Galilea Montijo explica las cifras de la final de LCDLF México

DEPORTES

Pumas vs Cruz Azul: estos son los precios de los boletos para el partido en el Olímpico Universitario

Pumas vs Cruz Azul: estos son los precios de los boletos para el partido en el Olímpico Universitario

Argentina vs. Benín: cuándo y dónde ver en México la despedida de Lionel Messi con su selección

La insólita cantidad de dinero que perdió Canelo Álvarez por apostar a favor de México contra Estados Unidos

Gran Premio de México albergará una carrera de la Fórmula 2 por primera vez en 2027

México vs Chile: cuándo y dónde ver EN VIVO el último amistoso internacional de la Selección en la Fecha FIFA