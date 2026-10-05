Cae directora de policía municipal de Nayarit por presunto robo de 500 mil pesos: detienen a otros cuatro elementos por vaciar caja fuerte de la tesorería

Hermenegilda “N”, directora de Seguridad Pública de Rosamorada, y cuatro policías municipales fueron detenidos por su probable participación en los delitos de robo calificado y asociación delictuosa en modalidad de pandilla. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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Cinco policías municipales de Rosamorada, entre ellos la directora de Seguridad Pública, fueron detenidos por su probable participación en el robo de más de 500 mil pesos en efectivo de una caja fuerte ubicada en las oficinas de Financiera Bienestar, informó la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

Las personas detenidas fueron identificadas como Hermenegilda “N”, directora de Seguridad Pública Municipal; Claudia Magali “N”; Enyi Xomara “N”; Abram “N” e Isidro “N”, todos elementos de la corporación municipal. La Fiscalía los señala por su probable participación en los delitos de robo calificado y asociación delictuosa en su modalidad de pandilla.

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Los hechos ocurrieron durante la mañana del domingo 4 de octubre, cuando se detectaron daños en las puertas de acceso y mobiliario de las oficinas de Tesorería, Presidencia Municipal y Financiera Bienestar, en el municipio de Rosamorada.

Al ingresar a las instalaciones, las autoridades localizaron una caja fuerte que había sido forzada. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, de ese sitio habría sido sustraído el dinero posteriormente localizado dentro de una caja de cartón.

La cantidad asegurada supera los 500 mil pesos en efectivo. La Fiscalía indicó que el hallazgo ocurrió durante la intervención realizada tras detectar los daños en los inmuebles, y que las primeras indagatorias apuntaron a la posible participación de los cinco policías detenidos.

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Además del dinero, fueron aseguradas herramientas que presuntamente habrían sido utilizadas para forzar la caja fuerte. Entre los objetos decomisados se encuentran un marro, un martillo, un desarmador, una barra metálica y una herramienta eléctrica.

Los cinco elementos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras la Fiscalía de Nayarit investiga su posible participación en el robo de más de 500 mil pesos de una caja fuerte. (Crédito: Fiscalía de Nayarit)

La Fiscalía General del Estado informó que las cinco personas fueron trasladadas a sus instalaciones y quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.

La dependencia señaló que las indagatorias continuarán para establecer qué participación habría tenido cada uno de los detenidos y determinar si existen otras personas involucradas en el robo.

¿Cuántos años de cárcel podrían enfrentar los cinco policías si son declarados culpables?

El monto presuntamente sustraído coloca el caso, por su cuantía, en el rango más alto previsto para el delito de robo en el Código Penal de Nayarit. La legislación establece que para determinar la sanción debe considerarse la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de los hechos.

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En 2026, la UMA diaria es de 117.31 pesos. Los más de 500 mil pesos reportados por la Fiscalía equivalen a más de 4 mil 260 UMA, por encima del límite de 2 mil unidades establecido en el código. Para esa cuantía, el robo se sanciona con cinco a 13 años de prisión, además de una multa de 40 a 200 días.

La acusación de robo calificado puede elevar esa pena. El artículo 381 contempla como circunstancias calificativas, entre otras, que el delito se cometa con fractura o que participen dos o más personas. La misma disposición establece que, además de la sanción correspondiente por la cuantía del robo, se agregan de uno a cinco años de prisión.

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En este caso, la Fiscalía reportó que cinco policías habrían participado en los hechos y que la caja fuerte fue violentada, aunque corresponderá al Ministerio Público y posteriormente al juez determinar si esas circunstancias se acreditan jurídicamente.

A la acusación por robo calificado se suma la de asociación delictuosa en su modalidad de pandilla. El Código Penal de Nayarit define como pandilla la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que, sin estar organizadas, cometen en común un delito. Para quienes intervengan en un ilícito bajo esa modalidad se contempla una pena adicional de seis meses a tres años de prisión.

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Con esos parámetros, la suma de los máximos previstos para la cuantía del robo, la calificativa y la pandilla da un máximo teórico de hasta 21 años de prisión: 13 años por el robo, cinco años adicionales por la calificativa y tres años por la pandilla. No obstante, esa cifra no equivale a una condena anticipada, ya que la pena final dependería de lo que la Fiscalía logre acreditar, la participación que se atribuya individualmente a cada detenido y la determinación que adopte un juez.

Además, el Código establece que las penas correspondientes al robo calificado se aplican además de las sanciones previstas para el robo según su cuantía, por lo que el cálculo debe distinguir entre la pena base y el incremento por la calificativa.

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Un robo calificado en oficinas públicas ya derivó en una condena de 10 años en Nayarit

Un antecedente registrado por la propia Fiscalía de Nayarit muestra que un caso de robo calificado cometido en instalaciones de una dependencia pública terminó con una sentencia de 10 años de prisión.

En noviembre de 2022, un Tribunal de Enjuiciamiento declaró responsable a Mirsha Yan “N” por el robo cometido en oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Tepic. De acuerdo con la Fiscalía estatal, el acusado ingresó al inmueble y sustrajo diversos bienes, entre ellos una impresora, una terminal bancaria, un condensador de aire y aluminio, además de cortar cable del equipo que proporcionaba servicios de internet y telefonía.

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La Fiscalía informó que, además de los 10 años de prisión, al sentenciado se le impuso una multa de 60 Unidades de Medida y Actualización y el pago de 110 mil 860 pesos por concepto de reparación del daño.

El caso es distinto al ocurrido ahora en Rosamorada, tanto por el monto involucrado como por el número y las condiciones de participación de los imputados. Sin embargo, constituye un antecedente de que el delito de robo calificado en Nayarit puede derivar en una pena de prisión de doble dígito cuando la responsabilidad penal queda acreditada ante un tribunal.

Mirsha Yan “N” fue sentenciado a 10 años de prisión en 2022 por el robo calificado cometido en oficinas de la Sedatu en Tepic. (Crédito: Fiscalía de Nayarit)

En 2026 también investigan a policías municipales de Nayarit por presuntos vínculos con el crimen organizado

El caso de Rosamorada ocurre mientras autoridades estatales han informado este año sobre investigaciones contra elementos de corporaciones municipales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

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El 8 de mayo de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, Manasés Langarica, informó que había elementos de policías municipales detenidos y sujetos a investigación por posibles vínculos con organizaciones delictivas. El funcionario señaló que estas acciones formaban parte de evaluaciones, controles y procedimientos de confianza aplicados a las corporaciones municipales.

La autoridad estatal indicó entonces que, en conjunto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, se realizaban procesos de evaluación y control de confianza entre los agentes municipales. Langarica señaló que 80% del personal de los municipios había aprobado esas evaluaciones, sin precisar en ese comunicado cuántos de los elementos investigados estaban involucrados en cada expediente ni vincular esos casos con el robo ocurrido posteriormente en Rosamorada.