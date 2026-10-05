¿Qué hará Mariana Ochoa con los 4 millones de pesos? La ganadora de LCDLF México ya tiene tres propuestas

La exOV7 pasó de ser la primera eliminada a ganar la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia. (Captura de pantalla YouTube)

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Tras convertirse en la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, Mariana Ochoa ya tiene claro qué destino quiere darle al premio de 4 millones de pesos, aunque antes deberá cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. Durante una conferencia de prensa con los finalistas, la exintegrante de OV7 fue cuestionada sobre sus planes para el dinero y sorprendió al revelar que tiene tres propuestas.

La cantante explicó que sus planes contemplan una causa con la que mantiene un vínculo desde hace dos décadas, el impulso de su carrera musical como artista independiente y un proyecto familiar que involucra a sus hijos. “Después de pagar impuestos, sí, tengo tres propuestas muy, muy planchadas ya en mi cabeza”, comentó ante los medios.

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Lejos de hablar únicamente de gustos personales, Ochoa planteó una combinación de solidaridad, trabajo y familia. Sus primeras palabras dejaron claro que el monto no sería destinado a un solo propósito: “La primera es ayudar a una casa hogar de niños, con discapacidad auditiva”, adelantó, antes de explicar sus otros dos objetivos.

Mariana Ochoa quiere apoyar a una casa hogar

Mariana Ochoa, la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. (LCDLFM)

Uno de los destinos que más destacó la campeona está relacionado con una institución a la que ha apoyado durante aproximadamente 20 años. Ochoa explicó que pretende utilizar parte del premio para comprar aparatos destinados a niños con discapacidad auditiva y renovar la biblioteca de la casa hogar.

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“A ellos los apoyo desde hace veinte años”, señaló la cantante, quien recordó que anteriormente realizaba ese apoyo a través de las tiendas Mixup. También identificó a la organización con la que ha colaborado: “La fundación se llama IPLEAP”.

Su intención, según explicó, es convertir parte del premio obtenido en el reality en un apoyo concreto para esta causa. La decisión fue recibida con aplausos durante el encuentro con los medios, en un momento en el que la cantante comenzó a detallar cómo dividirá el dinero una vez descontadas las obligaciones correspondientes.

También invertirá en su música

La intérprete recibió el maletín con el premio de manos de su propia madre. (Captura de pantalla YouTube)

El segundo proyecto de Mariana está directamente relacionado con su faceta artística. La intérprete explicó que quiere terminar un álbum y continuar produciendo música de manera independiente, un proceso que implica una inversión considerable.

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“Ser artista independiente, pues es muy caro”, reconoció. Para explicar la magnitud de los gastos, enumeró algunas de las etapas involucradas: “Le produje la canción y luego el video y luego el ensayo y luego el músico y luego viaja no sé dónde, paga el hotel, todo cuesta”.

Así, una parte del premio servirá para impulsar su propia carrera y completar proyectos musicales. La cantante no presentó este objetivo como un gasto aislado, sino como una inversión en el trabajo que quiere continuar desarrollando después de su paso por el reality.

Una casa con jardín para sus hijos

Mariana Ochoa - (ViX)

El tercer objetivo tiene un componente completamente familiar. Mariana contó que actualmente vive en un departamento y que sus hijos desean contar con un espacio más amplio. Por ello, pretende utilizar otra parte del dinero para dar el enganche de una vivienda.

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“Yo vivo en un departamento, mi casa es su casa, mis hijos quieren una casa con jardín”, explicó. Su intención, entonces, es utilizar el premio para acercarse a ese proyecto: “Quiero dar el enganche para una casa para que nos mudemos”.

Los 4 millones de pesos anunciados como premio no necesariamente llegarían íntegros a sus manos, pues existen obligaciones fiscales aplicables a los premios. Un cálculo señalado para este caso estima 1% de ISR federal y 6% de impuesto local en Ciudad de México, lo que representaría aproximadamente 280 mil pesos y dejaría cerca de 3.72 millones de pesos netos. Sin embargo, esa cifra es estimativa y puede cambiar dependiendo de cómo se declare el pago. Con esa consideración, Mariana ya tiene definido el destino de su premio: apoyar una causa cercana, invertir en su música y buscar un hogar con jardín para sus hijos.

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