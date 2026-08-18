Aún no es identificado el cuerpo de un hombre con rostro mutilado que hallaron madres buscadoras en Chimalhuacán l Video

Madres buscadoras del colectivo Colectiva Feminista Ehécatl encontraron el cuerpo de un hombre en el canal de aguas negras de La Compañía en Chimalhuacán Fotos: Colectiva Feminista Ehécatl

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Integrantes de la Colectiva Feminista Ehécatl localizaron el miércoles un cuerpo de hombre en el Canal de La Compañía, en los límites de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, un hallazgopor parte de madres buscadoras donde la agrupación ya había encontrado otros cadáveres y restos humanos.

El reporte se hizo entre las seis y siete de la noche, pero el personal pericial llegó hasta alrededor de las dos de la madrugada del jueves. La espera se prolongó por unas ocho horas, mientras las buscadoras permanecieron junto al sitio del hallazgo hasta que comenzaron las diligencias.

La víctima era un hombre de entre 30 y 35 años. Estaba atrapado entre la maleza, flotando en aguas negras a la altura de la colonia Arturo Montiel, cerca de la calle 12 y del puente del Circuito Exterior Mexiquense.

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Presentaba lesiones en el tórax y daños severos en el rostro, además de un estado de descomposición avanzado por la exposición al agua residual. Vestía pantalón y playera azules, así como tenis blancos.

Un en canal de aguas negras de la colonia Arturo Montiel fue encontrado por madres buscadoras un cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad que no ha sido identificado. CRÉDITO: Colectiva Feminista Ehécatl. (Redes sociales)

El hallazgo ocurrió junto al puente del Circuito Exterior Mexiquense

Vecinos alertaron a las buscadoras sobre la presencia del cadáver. Después, la colectiva pidió apoyo de Protección Civil, Bomberos y policías municipales para resguardar la zona y recuperar el cuerpo.

Elementos de la Unidad de Género de Chimalhuacán resguardaron el perímetro. Personal de Protección Civil y Bomberos ingresó al canal para sacar el cadáver.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía Regional de Chimalhuacán. Ahí quedaron pendientes la identificación de la víctima y la determinación de la causa de muerte y es que hasta este martes 18 de agosto aún no ha sido identificado.

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La colectiva denunció retrasos reiterados en la llegada de peritos y personal ministerial cuando localizaba indicios o cadáveres. En este caso, las buscadoras pasaron buena parte de la noche en el lugar hasta que la Fiscalía inició el levantamiento.

La Colectiva Feminista Ehécatl ha localizado seis cuerpos y decenas de restos óseos en el Gran Canal del Desagüe, a la altura del municipio de Nextlalpan. Crédito: Especial

Victoria Hernández, madre buscadora integrante del colectivo, sostuvo: “Nosotros estamos haciendo su trabajo. Colectiva Ehécatl está haciendo su trabajo. Es la única colectiva que busca en canales”.

Los canales del oriente del Estado de México ya acumulaban cuerpos y restos humanos

El hallazgo en La Compañía se sumó a una cadena de localizaciones hechas por Ehécatl en canales de aguas residuales del oriente y nororiente del Estado de México. Desde noviembre de 2025, la agrupación había localizado seis cuerpos y decenas de restos óseos en el Gran Canal del Desagüe, a la altura de Nextlalpan.

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El detonante más reciente de esas búsquedas ocurrió el 5 de mayo de 2026, cuando Mariana Valentina Domínguez Valdez, de 11 años, cayó al cauce de aguas negras mientras jugaba. Desde entonces, su madre Luisa Valdez pidió apoyo del colectivo y la menor continuó desaparecida.

Durante esos rastreos aparecieron otros cuerpos y restos humanos ajenos al caso de la niña. La agrupación sostuvo que los cauces de aguas negras debían incorporarse de manera sistemática a la búsqueda de personas desaparecidas.

Carmen Zamora, representante del colectivo, advirtió: “Las desapariciones no existen solamente en fosas clandestinas a pie tierra. Los criminales se han perfeccionado”. También señaló: “Aprovechan la basura, que no hay cámaras y que nadie viene a reclamar. No hay nada, a pesar de que a un lado está el Circuito Exterior Mexiquense donde existe policía estatal que, supuestamente, está vigilando”.

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La Colectiva Feminista Ehécatl ha localizado seis cuerpos y decenas de restos óseos en el Gran Canal del Desagüe, a la altura del municipio de Nextlalpan. Crédito: Especial

En febrero, Ehécatl encontró el cuerpo de un hombre en el Río de los Remedios, en Ecatepec. En esa misma jornada también aparecieron más de 100 prendas de ropa interior femenina y diversos zapatos en el cauce.

En julio, las buscadoras rastrearon el sistema de canales que conectaba Tultitlán, Coacalco, Tonanitla y Nextlalpan para localizar a Teodora Cruz Arellano, desaparecida después de una inundación. En ese contexto, su esposo Pedro Cárdenas fue hallado sin vida en un canal de Coacalco.

Antes, en noviembre de 2025, el sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis apareció muerto en el cauce de Nextlalpan, embolsado y amarrado a un sillón. El 4 de diciembre de 2025, la familia del maestro de primaria Olaff Pedraza Vargas, de 33 años, localizó su cuerpo en las orillas del mismo canal tras 16 días de búsqueda.

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Entre el 5 y el 15 de mayo de 2026, la colectiva encontró cuatro cuerpos: tres hombres y una mujer venezolana. Zamora relató que una de las víctimas tenía signos de violencia en el cuello y otra presentaba disparos, mientras un cuerpo más estaba desarticulado y sin cabeza ni brazos.

El Colectivo Buscando a Tolano localiza restos humanos en el relleno sanitario de Playas de Rosarito durante una búsqueda relacionada con siete jóvenes desaparecidos en Tijuana. Crédito: Facebook

En julio de 2026, las buscadoras localizaron una pelvis y un cráneo dentro del canal. Uno de los cuerpos identificados en ese periodo fue el del adulto mayor Arturo Tovar, reportado como desaparecido en Teotihuacán.

Las buscadoras denunciaron riesgo sanitario y abandono institucional

El 15 de julio, la colectiva denunció que las autoridades retiraron la retroexcavadora con la que trabajaba y obligaron a suspender las labores. La maquinaria regresó el 27 de julio y la búsqueda se reanudó.

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Las brigadas también denunciaron que, cuando hallaban restos humanos, debían esperar hasta cinco horas para que llegara personal especializado. Esa demora alargaba las jornadas y exponía a las voluntarias a riesgos sanitarios.

El 5 de agosto, el colectivo reportó presuntos residuos médicos tirados de forma irregular en el canal: bolsas para soluciones intravenosas, agujas, medicamentos y material quirúrgico. Una integrante señaló: “Hay agujas, soluciones y otros materiales que, al parecer, provienen de alguna clínica u hospital y vienen a tirarlos aquí al canal”.

Periodistas y familiares durante el acto "Aquí Nadie Olvida", en el que se erigió un "antimonumento" en homenaje a las 219 personas asesinadas y al menos 35 desaparecidas en México desde el año 2000, según la organización mexicana en defensa de la libertad de prensa denominada "Propuesta Cívica", con el fin de sensibilizar a la opinión pública de cara a la Copa Mundial de la FIFA de 2026 en Ciudad de México, México, 30 de mayo de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REFILE - REPETICIÓN DE CALIDAD IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El 16 de junio, la agrupación se reunió con Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, para plantear la necesidad de legislar sobre fosas clandestinas en aguas residuales. La funcionaria afirmó en X que el gobierno tenía “el compromiso de seguir trabajando, con responsabilidad y respeto, en el tema de personas desaparecidas para llegar a la verdad y la justicia”, pero no precisó acuerdos concretos.

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A escala estatal, la Fiscalía del Estado de México documentó 62 fosas clandestinas y 120 cuerpos recuperados entre enero de 2020 y junio de 2026. De esas 120 víctimas, 61 permanecían sin identificar.

En lo que iba de 2026, el registro oficial contabilizaba seis fosas clandestinas con 10 víctimas en el Estado de México. El año con más sitios de inhumación clandestina del periodo había sido 2024, con 17 fosas y 34 personas exhumadas.

La Colectiva Feminista Ehécatl localizó el cuerpo de un hombre de entre 30 y 35 años en el Canal de La Compañía, en Chimalhuacán.

Las buscadoras denunciaron que la llegada de peritos de la FGJEM tardó alrededor de ocho horas.

Desde noviembre de 2025, el colectivo había encontrado seis cuerpos y decenas de restos óseos en canales del Estado de México.