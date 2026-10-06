México

Regidor de Torreón entrega hules “de uso rudo” a habitantes para resguardar sus viviendas de las fuertes lluvias

Las precipitaciones en Coahuila han provocado inundaciones, cierres viales y operativos de atención a afectados

Entrega de pliegos de hule negro de uso rudo para apoyar a familias de Torreón en la protección de sus viviendas

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El regidor de Torreón, Raúl Alejandro Garza del Valle, informó desde sus redes sociales que entregó pliegos de hule negro de uso rudo a familias de la ampliación Camilo Torres, con el propósito de apoyar la protección de sus viviendas ante las fuertes lluvias.

En el aviso, el funcionario señaló que la entrega respondió a las necesidades de los habitantes de esa colonia durante las precipitaciones. También manifestó que continuará trabajando cerca de la población y atendiendo los problemas que se presentan en las distintas zonas del municipio.

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El anuncio se difundió en un contexto de lluvias e inundaciones en Torreón, donde las precipitaciones de los primeros días de octubre provocaron acumulaciones de agua, afectaciones a la circulación y labores de desagüe. Los reportes locales documentaron problemas tanto en avenidas principales como en sectores habitacionales.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con un texto firmado por Raúl Alejandro Garza del Valle sobre apoyos por lluvias
Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la publicación compartida por Garza del Valle, el apoyo consistió en pliegos de hule negro de uso rudo destinados a habitantes de la ampliación Camilo Torres. El objetivo expresado por el regidor fue ayudar a las familias a proteger sus casas frente a las lluvias.

El mensaje se centró en la entrega del material y en su compromiso de atender las necesidades de las colonias. Sin embargo, no precisó cuántas familias recibieron el apoyo, el número de pliegos distribuidos ni el monto destinado a su adquisición.

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Tampoco detalló las dimensiones del hule, los criterios para seleccionar a los beneficiarios o si habría nuevas entregas. Por ello, el alcance del anuncio corresponde a la distribución que el propio funcionario reportó en sus redes sociales.

La entrega de este material también aparece en los reportes sobre la respuesta municipal al temporal. Vanguardia informó el 2 de octubre que la Dirección de Desarrollo Social distribuía hules en sus instalaciones, mientras otras dependencias atendían acumulaciones de agua y reportes ciudadanos.

Lluvias en Coahuila: ¿qué informó el pronóstico oficial?

Durante los primeros días de octubre, Coahuila estuvo entre las entidades con pronóstico de precipitaciones intensas. En su comunicado del 1 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó acumulaciones de 75 a 150 milímetros en el noreste del estado durante esa noche y la madrugada del viernes.

Para el día siguiente, el organismo también pronosticó lluvias intensas en las regiones sur y este de Coahuila. El reporte situó al frente frío número 1, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y otros factores de inestabilidad entre los sistemas que favorecerían las precipitaciones en el norte del país.

Aunque el temporal ha sido descrito como torrencial, el boletín citado clasificó las lluvias previstas para Coahuila como intensas. La categoría de torrenciales, con acumulaciones de 150 a 250 milímetros, correspondía en ese aviso al norte de Nuevo León y al noroeste de Tamaulipas.

La dependencia advirtió que las precipitaciones podían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos e inundaciones. También alertó sobre vientos fuertes y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, por lo que pidió seguir los avisos oficiales y las indicaciones de Protección Civil.

Inundaciones y cierres viales complicaron la movilidad en Torreón

En Torreón, las lluvias de la noche del jueves 1 y la mañana del viernes 2 de octubre dejaron afectaciones en distintos sectores. Según el registro municipal retomado por Meganoticias, entre la 01:00 y las 08:00 horas del viernes se acumularon 26 milímetros de precipitación.

Los problemas se extendieron a los bulevares Revolución, Constitución e Independencia y a la avenida Juárez. En esta última, a la altura de Sarabia, Saltillo 400 y Diagonal Reforma, se reportaron niveles de agua que alcanzaban casi la mitad de algunos automóviles, además de filas y vehículos descompuestos.

Entre los sectores habitacionales con inundaciones se mencionaron El Tajito, Jacarandas y Villas San Agustín. Estas afectaciones muestran que las dificultades del temporal abarcaron tanto los desplazamientos por la ciudad como las condiciones de los habitantes en sus colonias.

Desde las 07:30 horas del viernes se aplicaron cierres preventivos en puntos como el deprimido del bulevar Revolución, los laterales del Periférico Raúl López Sánchez y El Campesino, y las intersecciones del Nudo Mixteco con Constitución e Independencia. Esas restricciones correspondieron al operativo de esa jornada.

Municipio desplegó trabajos de desagüe y espacios de resguardo

La atención al temporal incluyó labores con motobombas y pipas para extraer agua de los puntos afectados. En un reporte publicado el 3 de octubre, Posta, con información del Ayuntamiento, señaló que habían sido atendidos 31 puntos críticos por inundaciones.

Ese mismo reporte indicó que se habilitaron espacios de resguardo en el DIF de Nueva Rosita, el Auditorio Municipal y las instalaciones de Protección Civil. Hasta ese corte, tres personas habían sido recibidas y contaban con alimento y atención médica cuando era necesaria.

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