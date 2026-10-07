México

Llegó la reapertura del Monte de Piedad: cómo agendar una cita a partir del 7 de octubre

Tras casi un año de huelga, los usuarios deberán registrar una cita en línea para acudir a su sucursal más cercana en la reanudación del servicio

La prórroga de aplazamiento de la huelga culmina el 18 de noviembre
Esta es la razón por la que el Nacional Monte de Piedad podría irse a huelga Foto: Cuartoscuro
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Luego de casi un año sin servicio, el Nacional Monte de Piedad reabrirá todas sus sucursales el próximo miércoles 7 de octubre tras la conclusión de una huelga. La institución y el Sindicato de Trabajadores firmaron un Dictamen Integral ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para finalizar el paro de labores y reanudar las operaciones en todas sus sucursales.

Los clientes podrán empeñar, refrendar, pagar o recuperar prendas, además de consultar el estatus de sus contratos. La institución ofrecerá 45 días naturales sin cobro de intereses a partir del 7 de octubre. También aplicará descuentos sobre los intereses generados durante el cierre, conforme al historial de cada cliente.

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Los clientes que necesiten acudir a una sucursal deben agendar una cita en línea antes de salir: registrar nombre y número celular, elegir sucursal y horario disponibles, y obtener un folio de confirmación. La cita es intransferible, por lo que el titular del empeño debe presentarse personalmente con su credencial del INE y el folio asignado.

El paro iniciado por empleados de la institución financiera surge tras desacuerdos contractuales.
Nacional Monte de Piedad garantiza seguridad de pertenencias empeñadas debido al paro laboral. Crédito: Cuartoscuro

Cómo agendar una cita en Nacional Monte de Piedad

El sistema de citas ya está habilitado para consultar disponibilidad y preparar la visita. El procedimiento contempla los siguientes pasos:

  • Capturar nombre y número celular.
  • Verificar el número proporcionado.
  • Elegir la sucursal y el horario.
  • Recibir el folio de confirmación.

A través de la página oficial del Monte de Piedad se estarán recibiendo los registros de todos los clientes que requieran acudir a una sucursal para la recuperación de su cuenta o empeños que realizaron antes de que las sucursales cerraran por la huelga.

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Las sucursales operarán de lunes a viernes de 08:30 horas a 17:00 horas, y los sábados de 09:00 hrs a 14:00 horas. Los canales telefónicos y digitales continúan disponibles para resolver dudas sobre la reapertura.

Captura de pantalla del sitio web de Nacional Monte de Piedad con el mensaje Estamos de vuelta y un calendario marcado en la fecha 7 de octubre
El sitio web del Nacional Monte de Piedad informa sobre la reapertura de sus sucursales e invita a los usuarios a agendar una cita presencial. (Captura www.montepiedad.com.mx/cita-sucursal/)
Formulario digital con casillas para ingresar nombre completo, número de teléfono, aceptación de aviso de privacidad y verificación reCAPTCHA
El portal web del Monte de Piedad permite agendar citas en línea mediante la captura de datos personales, número de teléfono y selección de sucursal. (Captura www.montepiedad.com.mx/cita-sucursal/)

El acuerdo que puso fin a la huelga

El Sindicato de Trabajadores y la directiva firmaron el convenio el 30 de septiembre a las 17:00 horas en la oficina de Marath Bolaños García, titular de la STPS. El acuerdo llegó dos días antes de que el conflicto cumpliera un año, el 2 de octubre.

El documento establece el cumplimiento del contrato colectivo vigente, la regularización de plazas laborales y el respeto a la media hora destinada a los alimentos de la plantilla. José Antonio Murillo Garza, director general de Nacional Monte de Piedad, afirmó que las prendas de los clientes permanecen intactas y agradeció la paciencia de usuarios, colaboradores y organizaciones de la sociedad civil.

El convenio garantiza el pago del 100% de los salarios caídos durante el paro y fija compromisos para liquidar los adeudos pendientes con los trabajadores y la organización sindical.

Los salarios caídos se entregarán en dos exhibiciones, una durante septiembre y otra en octubre. El convenio también contempla la liquidación de adeudos con los trabajadores y la organización sindical, así como el pago de prestaciones que permanecían pendientes.

El acuerdo que puso fin a la huelga en el Nacional Monte de Piedad ( EFE/José Méndez)
El acuerdo que puso fin a la huelga en el Nacional Monte de Piedad ( EFE/José Méndez)

El documento establece el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo vigente, la regularización de plazas laborales y el respeto a la media hora destinada a los alimentos de la plantilla. La institución y el gremio alcanzaron el entendimiento tras mesas de negociación acompañadas por autoridades laborales.

Bolaños informó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación participaron en más de 70 reuniones entre las partes. El funcionario atribuyó el resultado al diálogo social, la conciliación y el respeto a los derechos laborales.

“Hoy termina una huelga que duró casi un año en el Nacional Monte de Piedad. Es una buena noticia para las personas trabajadoras, sus familias y los miles de personas usuarias de esta institución”, escribió Bolaños en redes sociales.

Las imágenes difundidas por la dependencia muestran el documento firmado por los representantes de la empresa y el sindicato. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social sostuvo que las negociaciones permitieron construir una solución para ambas partes y conservar las operaciones de la institución.

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