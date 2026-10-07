Llegó la reapertura del Monte de Piedad: cómo agendar una cita a partir del 7 de octubre

Esta es la razón por la que el Nacional Monte de Piedad podría irse a huelga Foto: Cuartoscuro

Guardar

Luego de casi un año sin servicio, el Nacional Monte de Piedad reabrirá todas sus sucursales el próximo miércoles 7 de octubre tras la conclusión de una huelga. La institución y el Sindicato de Trabajadores firmaron un Dictamen Integral ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para finalizar el paro de labores y reanudar las operaciones en todas sus sucursales.

Los clientes podrán empeñar, refrendar, pagar o recuperar prendas, además de consultar el estatus de sus contratos. La institución ofrecerá 45 días naturales sin cobro de intereses a partir del 7 de octubre. También aplicará descuentos sobre los intereses generados durante el cierre, conforme al historial de cada cliente.

PUBLICIDAD

Los clientes que necesiten acudir a una sucursal deben agendar una cita en línea antes de salir: registrar nombre y número celular, elegir sucursal y horario disponibles, y obtener un folio de confirmación. La cita es intransferible, por lo que el titular del empeño debe presentarse personalmente con su credencial del INE y el folio asignado.

Nacional Monte de Piedad garantiza seguridad de pertenencias empeñadas debido al paro laboral. Crédito: Cuartoscuro

Cómo agendar una cita en Nacional Monte de Piedad

El sistema de citas ya está habilitado para consultar disponibilidad y preparar la visita. El procedimiento contempla los siguientes pasos:

Capturar nombre y número celular.

Verificar el número proporcionado.

Elegir la sucursal y el horario.

Recibir el folio de confirmación.

A través de la página oficial del Monte de Piedad se estarán recibiendo los registros de todos los clientes que requieran acudir a una sucursal para la recuperación de su cuenta o empeños que realizaron antes de que las sucursales cerraran por la huelga.

PUBLICIDAD

Las sucursales operarán de lunes a viernes de 08:30 horas a 17:00 horas, y los sábados de 09:00 hrs a 14:00 horas. Los canales telefónicos y digitales continúan disponibles para resolver dudas sobre la reapertura.

El sitio web del Nacional Monte de Piedad informa sobre la reapertura de sus sucursales e invita a los usuarios a agendar una cita presencial. (Captura www.montepiedad.com.mx/cita-sucursal/)

El portal web del Monte de Piedad permite agendar citas en línea mediante la captura de datos personales, número de teléfono y selección de sucursal. (Captura www.montepiedad.com.mx/cita-sucursal/)

El acuerdo que puso fin a la huelga

El Sindicato de Trabajadores y la directiva firmaron el convenio el 30 de septiembre a las 17:00 horas en la oficina de Marath Bolaños García, titular de la STPS. El acuerdo llegó dos días antes de que el conflicto cumpliera un año, el 2 de octubre.

El documento establece el cumplimiento del contrato colectivo vigente, la regularización de plazas laborales y el respeto a la media hora destinada a los alimentos de la plantilla. José Antonio Murillo Garza, director general de Nacional Monte de Piedad, afirmó que las prendas de los clientes permanecen intactas y agradeció la paciencia de usuarios, colaboradores y organizaciones de la sociedad civil.

PUBLICIDAD

El convenio garantiza el pago del 100% de los salarios caídos durante el paro y fija compromisos para liquidar los adeudos pendientes con los trabajadores y la organización sindical.

Los salarios caídos se entregarán en dos exhibiciones, una durante septiembre y otra en octubre. El convenio también contempla la liquidación de adeudos con los trabajadores y la organización sindical, así como el pago de prestaciones que permanecían pendientes.

El acuerdo que puso fin a la huelga en el Nacional Monte de Piedad ( EFE/José Méndez)

El documento establece el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo vigente, la regularización de plazas laborales y el respeto a la media hora destinada a los alimentos de la plantilla. La institución y el gremio alcanzaron el entendimiento tras mesas de negociación acompañadas por autoridades laborales.

PUBLICIDAD

Bolaños informó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación participaron en más de 70 reuniones entre las partes. El funcionario atribuyó el resultado al diálogo social, la conciliación y el respeto a los derechos laborales.

“Hoy termina una huelga que duró casi un año en el Nacional Monte de Piedad. Es una buena noticia para las personas trabajadoras, sus familias y los miles de personas usuarias de esta institución”, escribió Bolaños en redes sociales.

Las imágenes difundidas por la dependencia muestran el documento firmado por los representantes de la empresa y el sindicato. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social sostuvo que las negociaciones permitieron construir una solución para ambas partes y conservar las operaciones de la institución.

PUBLICIDAD