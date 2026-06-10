México

Registro de celulares con CURP: ¿Si suspenden mi línea puedo seguir usando WhatsApp y redes sociales?

La línea será suspendida y perderás acceso a llamadas, mensajes y datos móviles desde el primer día de julio; el trámite puede hacerse gratis en línea o presencial en centros de atención de cada operadora

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La medida aplica a todas las líneas activas en México: prepago, pospago, SIM física y eSIM, sin importar la operadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Queda menos de un mes para registrar el celular con la CURP y evitar que la línea quede suspendida desde el 1 de julio de 2026.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que no habrá prórroga y que el plazo del 30 de junio es definitivo.

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La medida aplica a todas las líneas activas en México: prepago, pospago, SIM física y eSIM, sin importar la operadora.

Qué dice la ley

La obligación se sustenta en los artículos 103 y 164, fracción III de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025.

El objetivo declarado es eliminar el anonimato en llamadas de extorsión y fraude telefónico.

El registro arrancó el 9 de enero de 2026. Al 14 de mayo, la CRT reportó 48 millones de líneas vinculadas de un universo de 144 millones activas en el país, según declaró la comisionada presidenta Norma Solano Rodríguez en el foro M360 de la GSMA.

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Eso deja aproximadamente 96 millones de líneas sin registro a menos de cuatro semanas del cierre.

WhatsApp y redes sociales sí funcionan, pero con una condición

Mujer de mediana edad con blusa estampada sentada en un escritorio, con manos en la cabeza y expresión preocupada, rodeada de documentos y un móvil.
La CRT confirmó que ya mantiene conversaciones con Meta para un posible convenio en ese sentido, aunque al cierre de esta nota Meta México no había emitido postura oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu línea queda suspendida, WhatsApp, Instagram, Facebook y otras aplicaciones siguen funcionando con normalidad siempre que tengas conexión WiFi. La suspensión corta los datos móviles, no el acceso a internet inalámbrico.

Eso aplica bajo la regulación vigente. Según declaraciones de Abán Román, director general de Planeación de la CRT, para un medio local, la autoridad analiza una regulación futura que obligaría a que toda cuenta de WhatsApp esté vinculada a un número registrado a nombre de su titular. “De otra manera, WhatsApp no va a permitir el uso de su plataforma”, señaló el funcionario.

La CRT confirmó que ya mantiene conversaciones con Meta para un posible convenio en ese sentido, aunque al cierre de esta nota Meta México no había emitido postura oficial.

El problema inmediato aparece en dos escenarios concretos: si cambias de celular o necesitas reactivar una cuenta, WhatsApp y muchas otras plataformas envían un código de verificación por SMS o llamada. Sin línea activa, ese código no llega y puedes perder el acceso a tu cuenta.

Lo mismo ocurre con aplicaciones bancarias, correo electrónico y cualquier servicio que use autenticación en dos pasos vía SMS.

Qué pasa si suspenden tu línea

Mujer mexicana con jersey azul sostiene un smartphone negro que muestra "SIN SERVICIO" en naranja. Su mano toca la frente y su expresión es de preocupación.
El teléfono solo podrá usarse para llamar al 911, 074, 079, 088 y 089, y para contactar a la propia compañía y completar el registro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no vinculas tu número antes del 30 de junio, tu operadora bloqueará el servicio de forma automática desde el 1 de julio. Una línea suspendida pierde acceso a:

Llamadas de voz

Mensajes SMS

Datos móviles

Códigos de verificación para banca y apps gubernamentales

Trámites de portabilidad numérica

El teléfono solo podrá usarse para llamar al 911, 074, 079, 088 y 089, y para contactar a la propia compañía y completar el registro.

No existe multa económica para el usuario. La única consecuencia es la suspensión del servicio.

Tu número y tu saldo no desaparecen

La suspensión no implica la cancelación inmediata del número ni la pérdida del saldo acumulado. El servicio permanece bloqueado hasta que el usuario complete el registro, momento en que se reactivan todas las funciones.

Para reactivar, se deben presentar los mismos documentos del trámite inicial.

Los usuarios con plan de pospago deben considerar un punto adicional: la suspensión no los libera del pago mensual del plan ni del costo del equipo, según la normativa y confirmado por operadoras como Telcel.

Cómo hacer el registro: es gratis y toma minutos

Una mujer sonriente sentada en una mesa de madera, mirando su teléfono móvil mientras realiza un registro. Hay un portátil y plantas en el fondo junto a una ventana.
El portal central habilitado por la CRT es portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles. Cada operadora también envía un enlace por SMS para iniciar la vinculación directamente desde el teléfono.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite no tiene costo y puede completarse en línea o en un centro de atención de la compañía. Los documentos que necesitas según tu situación:

Mexicanos: CURP validada, identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional) y una selfie de cotejo que no se almacena.

Extranjeros: Pasaporte vigente y CURP temporal, si cuentan con ella.

Empresas: RFC, razón social, identificación del representante legal y e.firma.

Menores de edad: El padre, madre o tutor realiza el trámite con documentación que acredite la tutela. La línea queda registrada a nombre del adulto.

El portal central habilitado por la CRT es portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles. Cada operadora también envía un enlace por SMS para iniciar la vinculación directamente desde el teléfono.

El usuario tiene 3 intentos en línea. Si los agota sin completar el proceso, debe acudir en persona a un centro de atención con sus documentos.

Cada persona física puede registrar hasta 10 líneas por CURP. Quienes ya tenían 10 o más líneas de pospago antes de la entrada en vigor pueden superar ese límite presentando su constancia de situación fiscal.

Qué datos nadie puede pedirte

La ley prohíbe expresamente solicitar datos biométricos para este trámite. Ninguna compañía ni portal puede exigir:

Huellas dactilares

Escaneo de iris

Reconocimiento facial almacenado

Grabación de voz

Comprobante de domicilio

Si algún sitio, mensaje o persona pide esos datos con el argumento de “registrar tu línea”, se trata de un fraude o una violación directa a la ley, según la CRT.

La selfie que algunos portales solicitan solo verifica que la persona coincida con su documento en el momento del trámite y no implica almacenamiento biométrico.

Casos especiales y líneas que no necesitan registrarse

Para quienes tienen una línea a nombre de un familiar o tercero, la CRT establece que deben solicitar el cambio de titularidad antes del 30 de junio, acudiendo en persona al centro de atención con la identificación oficial y la CURP del nuevo titular.

Si detectas un número desconocido asociado a tu CURP, puedes solicitar la desvinculación inmediata con tu operadora o reportarlo en el portal del Registro Nacional de Población (Renapo).

Quedan exentas del registro las SIM sin capacidad técnica para voz, SMS o internet; los dispositivos industriales o de maquinaria; las líneas institucionales de gobierno y emergencias; y las líneas habilitadas temporalmente durante desastres naturales declarados.

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