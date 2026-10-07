Pensiones Bienestar 2026: quiénes pueden aumentar su apoyo y cómo hacerlo

Las Pensiones del Bienestar son apoyos sociales promovidos por el Gobierno de México para distintos sectores de la población adulta. Algunas personas beneficiarias pueden incrementar el monto que reciben

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Las Pensiones del Bienestar son apoyos sociales promovidos por el Gobierno de México para distintos sectores de la población adulta. Algunas personas beneficiarias pueden incrementar el monto que reciben, y enseguida te contamos cómo hacerlo.

A escala federal, este sector de la población cuenta con tres programas: la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad.

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Los recursos de estas pensiones se entregan bimestralmente de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Se espera que pronto se abra un registro a las Pensiones del Bienestar

¿Quiénes pueden aumentar el apoyo de la Pensión y cómo hacerlo?

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pueden recibir un monto mayor al cumplir 65 años, cuando se incorporan como derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El cambio es automático: no necesitan registrarse otra vez ni acudir a un módulo de atención. El nuevo depósito llegará a la misma tarjeta del Banco del Bienestar que ya utilizan.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

La Pensión Mujeres Bienestar está destinada a mexicanas de 60 a 64 años y otorga $3.100 bimestrales. Al cumplir 65 años, dejan de recibir ese apoyo y pasan al programa para personas adultas mayores, que entrega $6.400 cada dos meses.

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Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pueden recibir un monto mayor al cumplir 65 años, cuando se incorporan como derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (X@apoyosbienestar)

Pensión Mujeres Bienestar Dirigida a mujeres mexicanas de 60 a 64 años .

Entrega un apoyo de 3,100 pesos bimestrales .

El depósito se realiza mediante la tarjeta del Banco del Bienestar .

Al cumplir 65 años, las beneficiarias dejan este programa y pasan de forma automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Dirigida a mujeres y hombres de 65 años o más .

Otorga 6,400 pesos bimestrales .

Las mujeres que ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar no necesitan hacer un nuevo registro al cumplir 65 años.

El pago llega a la misma tarjeta del Banco del Bienestar.

La Secretaría de Bienestar publicó el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre (Infobae/IA).

¿Cuándo es el próximo pago de las Pensiones del Bienestar?

El último periodo de depósitos de la Pensión del Bienestar se realizó en septiembre. Ahora, se prevé que los pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2026, el último del año, comiencen a distribuirse a principios de noviembre, conforme al esquema habitual de entrega de recursos.

Para comprobar si el apoyo de las pensiones ya fue depositado sin acudir a una sucursal, las y los beneficiarios pueden consultar el saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar.

También está disponible la Línea del Bienestar, en el número 800 639 42 64, donde se ofrece orientación relacionada con los programas sociales.

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El Gobierno de México entrega el pago de marcha como un apoyo único dentro de las Pensiones para el Bienestar en caso de fallecimiento de la persona derechohabiente (Foto: gobierno de México)

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya.