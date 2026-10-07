¿Antro o falla eléctrica? Luces de una avenida en CDMX crean un extraño espectáculo que se vuelve viral

El curioso fenómeno quedó registrado en video y rápidamente generó comentarios sobre la posibilidad de poner música electrónica para completar la escena.

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Una escena poco habitual sorprendió a quienes transitaban por una vialidad de la Ciudad de México y posteriormente provocó toda clase de bromas en redes sociales. De manera inesperada, las luminarias de la calle comenzaron a encenderse y apagarse prácticamente al mismo tiempo, creando un efecto visual que hizo parecer que el lugar se había convertido en una enorme discoteca al aire libre.

El curioso momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular entre los usuarios de plataformas como TikTok y X, donde la imaginación no tardó en aparecer. En cuestión de horas, la vialidad fue bautizada informalmente como la “calle antro”, debido a que el parpadeo de las lámparas recordaba a las luces estroboscópicas utilizadas en centros nocturnos.

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En las imágenes se puede observar una serie de luminarias LED colocadas a lo largo de la avenida. En lugar de permanecer encendidas de manera constante, las lámparas comenzaron a presentar un parpadeo rápido y repetitivo.

El efecto, aunque aparentemente relacionado con una falla en el sistema de iluminación, terminó generando una escena bastante peculiar.

La CDMX tuvo su propia pista de baile

(Captura de pantalla)

El comportamiento de las lámparas provocó que la calle adquiriera una apariencia completamente distinta. Con cada destello, diferentes puntos de la vialidad quedaban iluminados para después volver a oscurecerse durante una fracción de segundo.

La secuencia se repetía una y otra vez, generando la sensación de que las luces estaban siguiendo un ritmo.

Fue entonces cuando las redes sociales hicieron lo suyo.

Los usuarios comenzaron a imaginar que la Ciudad de México había inaugurado un nuevo concepto de entretenimiento: una especie de antro gratuito en plena calle.

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Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el que resumió la situación con una frase bastante directa: “Falta el DJ y que cobren el cover”.

Otros internautas señalaron que al video solamente le faltaba una canción electrónica, techno o algún tema de reguetón para completar la experiencia.

Entre bromas, algunos incluso plantearon que la supuesta pista de baile callejera podía convertirse en una nueva atracción nocturna para los capitalinos.

¿Por qué las luces comenzaron a parpadear?

(Captura de pantalla)

Aunque el resultado visual fue divertido, el fenómeno no necesariamente tiene un origen relacionado con algún espectáculo.

Una falla de este tipo puede estar vinculada con diferentes problemas dentro del sistema de alumbrado público. Entre las posibilidades se encuentran desperfectos en las fotoceldas, dispositivos utilizados para detectar las condiciones de iluminación y determinar cuándo deben encenderse o apagarse las lámparas.

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Cuando estos componentes presentan algún problema, pueden provocar que una luminaria reciba señales incorrectas y comience a encenderse y apagarse de manera repetitiva.

Otra posibilidad son las variaciones de voltaje dentro del circuito eléctrico que alimenta las lámparas. En determinadas circunstancias, una fluctuación puede ocasionar que varias luminarias presenten comportamientos irregulares.

Aunque para quienes observaron el video el resultado parecía una instalación artística improvisada, este tipo de anomalías deben ser atendidas para evitar problemas mayores.

Una falla prolongada puede terminar provocando que las luminarias se apaguen definitivamente, dejando sectores de la vialidad sin iluminación durante la noche.

Además, los destellos constantes pueden representar una distracción para las personas que circulan por la zona, particularmente para los conductores.

¿En qué parte de la CDMX ocurrió?

(Captura de pantalla)

Uno de los elementos que más misterio añadió al fenómeno es que no se ha precisado públicamente la ubicación exacta de la avenida ni la alcaldía donde fueron grabadas las imágenes.

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Ese detalle solamente alimentó la curiosidad de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse dónde se encontraba la peculiar “calle antro”.

Mientras algunos intentaban reconocer la vialidad a partir de las imágenes, otros simplemente aprovecharon el momento para continuar con las bromas.

Por ahora, lo que sí quedó claro es que una posible falla en el alumbrado público consiguió transformar durante algunos minutos una calle común en una escena digna de un centro nocturno.

Sin DJ, sin pista y sin cobrar entrada, las luminarias hicieron su propio espectáculo.

Y aunque la escena provocó risas entre los internautas, también sirve como recordatorio de la importancia de que las fallas en el alumbrado público sean reportadas y atendidas, pues lo que en video puede parecer una divertida fiesta de luces podría terminar dejando una calle completamente a oscuras.

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