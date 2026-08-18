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Guadalupe Taddei defiende a consejeros del INE ante denuncia de Alito Moreno en EEUU

La presidenta del organismo pidió que las decisiones electorales se tomen con base en la ley y sin temor a posibles represalias

Taddei defiende al INE ante denuncia de Alito Moreno.
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La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, respaldó a las consejeras y consejeros del organismo luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentara una denuncia ante autoridades de Estados Unidos contra tres integrantes del Consejo General.

Durante una sesión del instituto, Taddei sostuvo que las decisiones de los consejeros deben estar guiadas exclusivamente por la Constitución, las leyes, los precedentes y los elementos contenidos en cada expediente, sin considerar posibles consecuencias personales derivadas de sus resoluciones.

La presidenta del INE reconoció que cualquier persona tiene derecho a acudir a las instancias nacionales o internacionales que considere pertinentes para impugnar una determinación.

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Alito Moreno lleva denuncia contra consejeros del INE a Estados Unidos. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Alito Moreno lleva denuncia contra consejeros del INE a Estados Unidos. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, subrayó que ese derecho no debe convertirse en un factor que condicione la actuación de las autoridades electorales.

Denuncia de Alito Moreno escala a Estados Unidos

El conflicto comenzó después de que el INE emitiera una medida cautelar que ordenó retirar publicaciones de Moreno en las que se refería a Morena como “narcopartido”.

El priista impugnó la decisión ante la Sala Superior y posteriormente llevó el reclamo al ámbito internacional.

El 10 de agosto, Moreno informó que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar que se revisaran las actuaciones de los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.

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El senador pidió analizar el caso bajo la llamada Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación estadounidense que contempla sanciones económicas y restricciones de entrada a territorio estadounidense en determinados casos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o corrupción.

Entre las acciones que Moreno anunció se encuentran:

  • Llevar el caso ante organismos internacionales.
  • Acudir ante la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • Defender lo que considera una afectación a su libertad de expresión.
  • Solicitar que se revisen las actuaciones de los consejeros electorales.

Taddei advierte sobre amenazas y presiones a consejeros

Taddei enfatizó que ningún integrante del Consejo General debe modificar su criterio por temor a amenazas o posibles consecuencias administrativas, penales, políticas o internacionales.

Guadalupe Taddei indicó que está a la espera de la resolución del TEPJF. | INE
Taddei rechaza presiones contra consejeros electorales. | INE

La funcionaria señaló que la independencia del INE no es un privilegio de quienes actualmente ocupan los cargos, sino una garantía destinada a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas.

Por ello, afirmó que defenderá tanto el derecho de los partidos y actores políticos a cuestionar las resoluciones del instituto como la autonomía de los consejeros cuando actúen dentro de sus facultades constitucionales y legales.

Sheinbaum cuestiona estrategia internacional de Alito Moreno

La denuncia también provocó una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien criticó que Moreno busque respaldo de autoridades extranjeras en lugar de recurrir al electorado mexicano.

Sheinbaum calificó la estrategia como el “nivel más bajo” al que puede llegar un partido político y señaló que, desde su perspectiva, el PRI enfrenta una situación de debilitamiento electoral.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a defender la explicación que dio la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján.
Sheinbaum cuestiona a Alito Moreno por recurrir a autoridades de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mandataria sostuvo que los partidos deben buscar votos y respaldo dentro del país, así como defender la democracia y las libertades mediante las instituciones mexicanas.

Tensión entre Morena y PRI aumenta por disputa electoral

El enfrentamiento ocurre en medio de una creciente confrontación entre Morena y el PRI. A la denuncia presentada en Estados Unidos se sumaron disputas políticas y un altercado registrado en el Senado entre el diputado morenista Arturo Ávila y el priista Carlos Gutiérrez Mancilla.

La tensión también coincide con investigaciones en Campeche relacionadas con personas vinculadas al entorno de Moreno.

Entre ellas se encuentran un contador relacionado con empresas de su hermano y un exfuncionario de su administración estatal, ambos detenidos por investigaciones sobre presuntos desvíos de recursos.

Morena y PRI elevan confrontación por disputa electoral y denuncia de Alito en EU. EFE/ Mario Guzmán
Morena y PRI elevan confrontación por disputa electoral y denuncia de Alito en EU. EFE/ Mario Guzmán

Sheinbaum aclaró que esas investigaciones corresponden a la Fiscalía de Campeche y no a la Fiscalía General de la República. Sobre un eventual desafuero de Moreno, indicó que la decisión corresponde al Congreso.

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