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Este es el tiempo que tarda el Metro en reanudar servicio tras la caída de un paraguas a las vías: en 2026 suman 94 incidentes

Personal del STC Metro ha pedido a los usuarios cuidar sus pertenencias para evitar este tipo de incidentes que afectan la operación de los trenes

Reportan 94 casos de caída de paraguas que han afectado el STC Metro (X/ @MetroCDMX)
Reportan 94 casos de caída de paraguas que han afectado el STC Metro (X/ @MetroCDMX)
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Durante la temporada de lluvias, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suele presentar afectaciones y retrasos en su operación, los trenes disminuyen su velocidad, lo que provoca contratiempos. Sin embargo, en ocasiones la caída de paraguas a la zona de vías también perjudica la operación.

A través de un comunicado, el STC Metro pidió al público usuario cuidar sus pertenencias para evitar que caigan a la zona de vías, pues en lo que va del año se han contabilizado más de 90 incidentes que han afectado la circulación de los trenes.

El Metro CDMX realizó un llamado al público usuario para evitar la caída de paraguas a las vías de circulación de los trenes. Cada uno de estos casos ha requerido la interrupción de la corriente eléctrica para poder retirar los objetos, proceso que demanda entre 3 y 5 minutos por incidente.

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¿Cómo afecta la caída de objetos a las vías en el servicio del Metro CDMX?

El STC Metro reportó que en lo que va del 2026 se han registrado más de 90 incidentes con la caída de paraguas a las vías, esta situación ha afectado el avance de los trenes y el servicio (X/ @MetroCDMX)

La institución informó que, en lo que va del año, se han registrado 94 incidentes de este tipo, cada que un paraguas cae a las vías, la atención tarda alrededor de 5 minutos; es decir que, los trenes dejan de circular en ese lapso de tiempo, el cual a veces puede extenderse.

El organismo advirtió que, debido a su estructura metálica, los paraguas pueden ocasionar cortos circuitos eléctricos al hacer contacto con la barra electrificada de 750 volts presente en las vías. En casos específicos, la caída de estos objetos ha provocado cortos eléctricos, lo que genera un riesgo tanto para la seguridad de los usuarios como para la operación del sistema.

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El Metro destacó que cada situación de corte de corriente implica la detención de todo el carrusel de trenes en circulación, lo que complica aún más la operación, especialmente durante la temporada de lluvias. Bajo estas condiciones, los trenes deben reducir su velocidad de operación hasta en un 50%, lo que puede provocar demoras significativas en el servicio.

Si cada atención dura alrededor de 5 minutos, los 94 incidentes relacionados con la caída de paraguas han provocado una pérdida de 470 minutos, alrededor de 7.8 horas de retrasos en el servicio de las líneas donde han ocurrido estos incidentes.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles 21 de mayo.
Un paraguas provocó retrasos en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México. Crédito: X/@MetroCDMX.

“En promedio, se requieren de 3 a 5 minutos de corte de corriente para el retiro de un objeto. Cada situación ocasiona que se detenga la circulación de todo el carrusel de trenes en circulación.Tal situación complica la operación de los trenes, especialmente en caso de que se registre lluvia, ya que los trenes reducen velocidad de operación hasta en 50 por ciento”, se lee en el comunicado.

Ante este panorama, el Sistema de Transporte Colectivo Metro exhortó a los usuarios de las 12 Líneas de la Red a sostener sus paraguas de forma correcta mientras permanecen en los andenes, con el fin de evitar retrasos y contribuir a la seguridad y eficiencia del transporte. La institución concluyó recordando al público que “cuidarte es parte del viaje”.

Metro CDMX rehabilitó 22 trenes: estas son las líneas en las que dan servicio

El Metro de la Ciudad de México rehabilitó 22 trenes que ya circularon en cuatro líneas de la red. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) buscó reducir los tiempos de espera y dar mayor continuidad al servicio mientras preparaba nuevas obras de modernización, entre ellas la remodelación integral de la Línea 3 a partir de 2027.

Gobierno CDMX confirmó la realización de obras de modernización en la Línea 3 (Jaqueline Viedma/ Infobae México)
Gobierno CDMX confirmó la realización de obras de modernización en la Línea 3 (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

La recuperación de las unidades se logró con inversión en refacciones y mantenimiento general de los vagones para devolverlos a operación. El aumento de la flotilla también evitó contratiempos en el paso de trenes entre estaciones.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, detalló en redes sociales cómo más unidades se reincorporaron al servicio después de recibir mantenimiento. Los 22 trenes ya se distribuyeron en cuatro líneas del Metro capitalino.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció este martes 14 de julio la próxima remodelación integral de la Línea 3 durante la entrega de las instalaciones remodeladas de la terminal Universidad. Precisó que esa ruta será la tercera en recibir mejoras, después de las intervenciones en las líneas 1 y 2. También señaló que en 2026 no se prevén cierres de estaciones ni interrupciones prolongadas del servicio en esa línea.

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