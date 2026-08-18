Capturaron a exdirector del DIF Jalisco acusado de violación a compañera de trabajo

Lucio Miranda fue detenido a dos años del hecho Foto: Facebook

Guardar

Lucio Miranda Robles fue detenido y vinculado a proceso por el presunto delito de violación contra una compañera de trabajo, por hechos que la Fiscalía de Jalisco ubicó en marzo de 2024 cuando se desempeñaba como director general del Sistema DIF Jalisco. Un juez le impuso seis meses de prisión preventiva oficiosa mientras avanzaban las indagatorias.

La Fiscalía de Jalisco sostuvo que la acusación se relacionó con un episodio ocurrido durante una convocatoria laboral en Tapalpa. La autoridad ministerial indicó que, durante el desarrollo de los hechos, el exfuncionario habría aprovechado su posición de poder frente a la víctima.

De acuerdo con las investigaciones, el caso se remontó al 6 de marzo de 2024, cuando personal del DIF fue citado a un supuesto curso de trabajo en el municipio de Tapalpa, Jalisco. La Fiscalía señaló que esa llamada a actividades laborales formó parte del contexto en el que se presentó la denuncia.

PUBLICIDAD

Según la misma dependencia, Miranda Robles presuntamente realizó primero acciones incómodas y tocamientos indebidos contra la trabajadora y, después, habría abusado sexualmente de ella. La carpeta de investigación se integró con esos señalamientos, en tanto la autoridad continuó con la recopilación de datos y diligencias.

Imagen de referencia. La denuncia contra Carlos Carreño señala insinuaciones, tocamientos e intento de obligar a la escolta a entrar a una habitación el 17 de febrero de 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Miranda Robles fue detenido el 12 de agosto y quedó a disposición de un juez. En audiencia, el juzgador determinó vincularlo a proceso por el delito de violación, por lo que el caso avanzó a la etapa en la que se definieron medidas cautelares y plazos de investigación.

Como medida cautelar, el juez ordenó seis meses de prisión preventiva oficiosa. Esa determinación mantuvo al imputado privado de la libertad mientras se desarrolló la investigación complementaria y se desahogaron actos pendientes dentro del proceso penal.

PUBLICIDAD

El juzgador también fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. En ese periodo, la Fiscalía de Jalisco pudo fortalecer las indagatorias antes de que el caso avanzara hacia las siguientes etapas del procedimiento, incluida una eventual sentencia.

Previo a su detención, Lucio Miranda Robles se desempeñaba como coordinador de un área del gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga. En su trayectoria reciente también figuró como excoordinador de Servicios Públicos Municipales en ese municipio, además de su paso por la dirección general del DIF estatal.

Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y valoraciones psicológicas son pruebas con plena validez ante la justicia colombiana en casos de acoso sexual laboral- crédito VisualesIA

Lucio Miranda Robles fue detenido y vinculado a proceso por presunta violación contra una compañera de trabajo.

Un juez le impuso seis meses de prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para cerrar la investigación complementaria.

La Fiscalía de Jalisco ubicó los hechos el 6 de marzo de 2024 durante una convocatoria a un supuesto curso laboral en Tapalpa.

Jalisco, Edoméx y CDMX concentran cerca del 42% de violaciones

A nivel nacional, se han acumulado más de 46,000 carpetas de investigación por abuso sexual durante el periodo de la actual administración federal, con un promedio diario alarmante en delitos sexuales contra menores y mujeres.

PUBLICIDAD

Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México concentran cerca del 42% del total de los casos de abuso sexual en el país, posicionándose como los principales focos rojos nacionales.Contexto Nacional del Abuso Sexual

Acumulado y Tendencia: las denuncias han mantenido una línea alta tras picos históricos previos que superaban los 35,000 registros anuales en el país.

Población Vulnerable: más del 34% de las víctimas de estos delitos de carácter sexual son niñas, niños y adolescentes.

Cifra Negra: organismos de protección estiman que hasta 9 de cada 10 casos de abuso sexual no se denuncian formalmente ante las autoridades ministeriales.

Situación en Jalisco: el Área Metropolitana de Guadalajara agrupa la mayor parte de las denuncias de la entidad.

Incidencia Infantil: los registros por abuso sexual infantil y otros delitos de género muestran variaciones estacionales o operativas reportadas por la fiscalía estatal, aunque continúan generando alertas críticas para las instituciones de protección a la niñez.

PUBLICIDAD