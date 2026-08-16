Detienen a “El Florero” tras agresión violenta contra una menor en Puerto Peñasco, Sonora

El video difundido en redes sociales muestra al hombre identificado como “El Florero” jalando del cabello y arrastrando a una joven menor de edad en Puerto Peñasco, Sonora. (Crédito: redes sociales)

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Jorge Humberto “N”, conocido como “El Florero”, fue detenido en Puerto Peñasco, Sonora, luego de que un video en el que aparece agrediendo a una menor de edad se difundiera en redes sociales.

La captura ocurrió el 13 de agosto de 2026, cuando elementos de Seguridad Pública Municipal intervinieron al hombre por una infracción de tránsito en el cruce de la avenida Juventino Rosas y el callejón Simón Morúa, en la colonia Centro.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), durante la intervención Jorge Humberto “N” insultó a los agentes y posteriormente atacó físicamente a uno de ellos. El hombre presuntamente lo empujó, lo golpeó en el pecho y le dio manotazos en el rostro.

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El video que llevó a identificar a “El Florero”

Jorge Humberto “N” fue identificado por las autoridades como el hombre que aparece en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una persona jalando del cabello y arrastrando a una joven, quien es menor de edad.

La fiscalía informó que la víctima ya fue notificada sobre la captura. Sin embargo, las autoridades aún esperan que la joven pueda identificar formalmente al detenido y presentar la denuncia correspondiente por estos hechos.

Durante la audiencia inicial, Jorge Humberto “N” solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el juez fijó el 17 de agosto de 2026 para continuar con el procedimiento y resolver su situación jurídica.

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Mientras tanto, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privado de la libertad durante el desarrollo de esta etapa del proceso.

Además de la investigación relacionada con la agresión que aparece en el video, las autoridades integran los elementos correspondientes al presunto ataque contra los agentes municipales ocurrido durante la intervención del 13 de agosto.

Jorge Humberto “N”, alias “El Florero”, fue detenido el 13 de agosto en Puerto Peñasco durante una intervención de agentes municipales por una infracción de tránsito. (Crédito: Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora)

¿Qué pena podría enfrentar “El Florero” por la agresión a la menor?

La posible sanción contra Jorge Humberto “N” dependerá de cómo sea clasificada jurídicamente la agresión y de las lesiones que se acrediten. El Código Penal de Sonora establece penas distintas según el daño ocasionado.

Si los hechos son investigados como lesiones que no ponen en peligro la vida, la pena puede ir de tres días a seis meses de prisión cuando tardan menos de 15 días en sanar, mientras que cuando requieren más de 15 días la sanción puede alcanzar cinco años de prisión. Si las lesiones dejan cicatrices permanentes, pérdida o disminución de alguna función o incapacidad permanente, la pena puede llegar hasta nueve años de prisión.

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En caso de que las lesiones hayan puesto en peligro la vida de la víctima, el Código contempla una pena de tres a 12 años de prisión, que puede aumentar cuando existen determinadas secuelas.

El Código también contempla el delito de maltrato infantil, pero esta figura tiene requisitos específicos: se refiere a agresiones contra un menor que se encuentre bajo la patria potestad, custodia, vigilancia, educación, enseñanza o cuidado del agresor. La pena prevista es de uno a 12 años de prisión, además de una multa de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización. La sanción aumenta en una tercera parte, entre otros supuestos, cuando la víctima tiene menos de 12 años.

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Por ahora, la Fiscalía no ha informado qué delito imputará específicamente a “El Florero” por la agresión contra la menor. Durante la audiencia inicial, el detenido obtuvo la ampliación del plazo constitucional y será el 17 de agosto de 2026 cuando continúe el procedimiento para definir su situación jurídica.

Además, la investigación contempla el presunto ataque contra policías municipales ocurrido durante la intervención que derivó en su captura. En Sonora, agredir físicamente a un agente de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones puede sancionarse con uno a cinco años de prisión, y el Código establece un incremento cuando la violencia se ejerce contra integrantes de una corporación policial.

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