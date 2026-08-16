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Cómo eliminar el olor a humedad de los libros viejos con ingredientes naturales

Olvídate de los productos químicos, los expertos revelan cómo eliminar el olor a humedad con ingredientes naturales y técnicas seguras en casa

Infografía con pila de libros viejos y gráficos sobre moho, bacterias, humedad, ventilación, degradación de papel, tintas y manchas.
Factores que causan el olor a humedad en libros viejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La eliminación del olor a humedad en libros viejos puede lograrse, en muchos casos, mediante la aplicación de ingredientes naturales, siguiendo recomendaciones de instituciones líderes en conservación como el Northeast Document Conservation Center, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, el Canadian Conservation Institute y los National Archives del Reino Unido.

Estas entidades han demostrado que el control ambiental y el uso de adsorbentes como el bicarbonato de sodio, el carbón activado y las zeolitas resultan eficaces para reducir estos olores, siempre que el procedimiento sea cuidadoso y se priorice la protección de los materiales y de la salud.

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Técnicas caseras para desodorizar libros en ambiente controlado

Una opción práctica para tratar el olor a humedad en libros viejos, recomendada por el Northeast Document Conservation Center, es emplear un sistema de doble recipiente.

En el fondo del recipiente mayor se coloca bicarbonato de sodio, carbón vegetal sin aditivos o zeolitas, mientras que el libro se sitúa en un segundo recipiente más pequeño o sobre una parrilla, evitando el contacto directo con el adsorbente.

El proceso puede prolongarse durante varios días. Se aconseja revisar periódicamente el estado del libro y comprobar la reducción del olor.

La eficacia depende de la paciencia y del respeto por los tiempos de adsorción, ya que el intercambio de vapores es gradual.

En ejemplares de uso cotidiano, el propio centro admite la posibilidad de aplicar bicarbonato de manera directa entre las páginas, siempre retirándolo cuidadosamente al finalizar el tratamiento.

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Sin embargo, para libros valiosos o antiguos, el NEDCC advierte que no se recomiendan intervenciones domésticas y sugiere consultar a profesionales especializados.

Una mujer de cabello castaño sostiene un libro antiguo abierto, con una expresión de concentración; detrás de ella se ven estantes llenos de libros.
Si el moho ya no está activo, aún puedes reducir el olor persistente en tus libros con un sencillo truco con recipientes y materiales naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventilación y control ambiental

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos advierte que el olor a humedad no se elimina de manera instantánea y que la clave está en el ambiente.

Sus publicaciones recomiendan almacenar los libros en lugares bien ventilados, con una humedad relativa entre el treinta y cinco y el cincuenta y cinco por ciento, y exponerlos a corrientes de aire fresco durante semanas si es necesario.

Para acelerar el proceso, sugiere el uso de cámaras cerradas con carbón activado o bicarbonato de sodio, siempre cuidando que el adsorbente no toque el libro.

En su guía para emergencias, la Biblioteca del Congreso también menciona la posibilidad de exponer brevemente los libros al sol para reducir olores, aunque advierte que la luz directa puede dañar el papel y las tintas.

Por ello, esta técnica debe aplicarse solo en libros resistentes y bajo vigilancia.

Humedad, limpieza y materiales neutros

El Canadian Conservation Institute, en su boletín técnico sobre prevención de moho, destaca que la prevención es la mejor estrategia.

Recomienda mantener la humedad relativa entre el cuarenta y cinco y el cincuenta y cinco por ciento, y evitar fluctuaciones bruscas que puedan provocar la aparición de moho y olores persistentes.

Los libros deben almacenarse lejos de zonas húmedas, en estanterías metálicas esmaltadas y sin contacto directo con paredes exteriores.

La limpieza es otro pilar fundamental según el CCI. Para reducir olores, propone retirar polvo y restos biológicos con aspiradoras provistas de filtros HEPA y cepillos suaves, lo que elimina esporas y residuos que contribuyen al olor.

En ningún caso se aconseja el uso de productos químicos agresivos.

Una mujer de cabello recogido, camisa verde oliva y jeans aspira un librero de madera con estantes repletos de libros. Una aspiradora beige está en el suelo.
Para reducir olores, el CCI propone retirar polvo y restos biológicos con aspiradoras provistas de filtros HEPA y cepillos suaves, lo que elimina esporas y residuos que contribuyen al olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deshumidificación y manejo responsable

Los National Archives del Reino Unido insisten en que la deshumidificación y la ventilación son indispensables para eliminar el olor a humedad.

Recomiendan bajar la humedad relativa por debajo del cincuenta por ciento para inactivar el moho y permitir que los libros se aireen en ambientes controlados.

Solo después de secar completamente el libro, puede considerarse el uso de cámaras con adsorbentes naturales para reducir el olor residual.

En sus guías, se advierte que el uso de fungicidas o productos aromáticos está contraindicado sin asesoramiento profesional, ya que pueden dañar los materiales y afectar la salud de quienes manipulan los volúmenes.

La limpieza debe realizarse con filtros HEPA y herramientas suaves, especialmente en colecciones delicadas.

Seguridad y prevención de riesgos

Las guías del British Library Preservation Advisory Centre y Collection Trust subrayan la necesidad de manipular los libros con protección personal, como mascarillas FFP2 o FFP3 y guantes, en presencia de moho. Recomiendan limpiar en lugares ventilados y nunca intentar eliminar olores si hay moho activo.

Solo una vez inactivado el hongo, puede recurrirse a métodos de adsorción natural.

La prevención a largo plazo, según estas entidades, implica mantener los edificios en buen estado, garantizar la ventilación y evitar el almacenamiento en sótanos, trasteros o lugares con riesgo de filtraciones.

Infografía con título 'Cómo quitar el olor a humedad de los libros', un librero, ventana abierta, termómetro de humedad, lupa, guantes, aspiradora, recipientes con adsorbentes.
Pasos para eliminar el olor a humedad de los libros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimientos y limitaciones

El uso de ingredientes naturales para eliminar el olor a humedad en libros viejos debe seguir una secuencia lógica: primero, secar y limpiar el volumen; después, ventilarlo en ambientes controlados; y finalmente, utilizar adsorbentes como bicarbonato, carbón activado o zeolitas en cámaras cerradas sin contacto directo.

Las instituciones recalcan que no existe una garantía de eliminación total del olor, pero que estos métodos pueden mejorar de forma significativa el estado de los libros.

En todos los casos, se debe evitar el empleo de productos químicos, fragancias o trucos caseros no probados, especialmente en libros valiosos.

Si el olor persiste o si hay evidencia de moho activo, se recomienda consultar a conservadores profesionales.

Esta estrategia, avalada por entidades internacionales de referencia, permite a cualquier usuario responsable reducir el olor a humedad en libros viejos, protegiendo tanto la integridad de las colecciones como la salud de las personas que las disfrutan.

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