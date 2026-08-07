Coparmex ve oportunidad de impulso a pequeños negocios en revisión del T-MEC. (Crédito: Cuartoscuro)

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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ve en la revisión del T-MEC una ventana para que más MiPyMEs mexicanas se incorporen a las cadenas regionales de suministro con mayor contenido nacional y valor agregado. Así lo planteó el organismo empresarial al concluir las Juntas Internacionales 2026, donde el modelo de empresas líderes de nicho -conocido como Hidden Champions- fue señalado como la ruta para transitar de una economía manufacturera a una de mayor especialización e innovación.

En el primer semestre de 2026, las exportaciones nacionales alcanzaron 389,723 millones de dólares, un crecimiento de 24.6% frente al mismo periodo del año anterior. El 83.70% de esas exportaciones se destinó al mercado estadounidense, lo que subraya la profundidad de la integración comercial entre ambos países.

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Nuevos sectores adquieren un papel estratégico en revisión del T-MEC

La decisión de Estados Unidos de no extender el acuerdo por un nuevo periodo de 16 años no cancela el T-MEC, pero inaugura un ciclo de revisiones anuales que redefine la agenda regional. En ese nuevo marco, sectores como semiconductores, inteligencia artificial, electromovilidad y minerales críticos adquieren un papel estratégico para México.

Coparmex sostiene que el país no parte de cero: cuenta con clústeres consolidados en los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico y de dispositivos médicos. El siguiente paso, según el organismo, es aprovechar esas capacidades para integrar a más negocios nacionales como proveedores de valor en las cadenas regionales.

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El funcionario asegura que ni China, ni Alemania, ni Japón juntos superan el volumen de compras mexicanas a la economía estadounidense, en medio de las declaraciones de Donald Trump sobre no renovar el T-MEC

El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, fue directo al respecto: “El siguiente paso para México es incorporar mayor contenido tecnológico, impulsar la innovación y lograr que más empresas compitan por conocimiento, especialización y valor agregado. El modelo Hidden Champions ofrece una ruta para lograrlo”.

Las MiPyMEs necesitan condiciones para crecer en especialización

Las conclusiones de las Juntas Internacionales 2026 confirman que la competitividad de las empresas depende de resolver problemas altamente especializados, desarrollar tecnología, formar talento técnico y construir relaciones de largo plazo con sus clientes.

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Para que más MiPyMEs alcancen ese nivel, Coparmex identifica las siguientes condiciones indispensables:

Simplificar los trámites de formalización

Ampliar el acceso a financiamiento

Fortalecer los programas de desarrollo de proveedores

Impulsar la certificación y la innovación

Garantizar seguridad, certidumbre jurídica, energía suficiente e infraestructura

Solo con esa política integral, señala el organismo, la relocalización productiva podrá traducirse en mayor contenido nacional, crecimiento regional y empleos formales mejor remunerados.

México y Estados Unidos revisarán acuerdo en septiembre

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró el impacto para México, por la nueva medida arancelaria aplicada a 60 países por parte de Estados Unidos. (Crédito: Ebrard)

La tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos se celebró en la Ciudad de México entre el 21 y el 23 de julio, con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, al frente de sus respectivas delegaciones. Las conversaciones abarcaron acero, aluminio, sectores estratégicos, fortalecimiento de cadenas de valor y sustitución de importaciones provenientes de Asia.

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En paralelo a la ronda, la delegación estadounidense anunció que sustituiría los aranceles impuestos a 60 países -incluido México- bajo la sección 122 por aranceles basados en la sección 301, relativa a trabajo forzado.

Para México, el cambio mantiene la exención arancelaria a las exportaciones que cumplan con las reglas de origen del T-MEC: alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense continuará con arancel cero. El 10% que aplica bajo la sección 301 es el mismo porcentaje que regía bajo la sección 122, por lo que el trato arancelario no se modifica.

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Ambas delegaciones acordaron una cuarta ronda de conversaciones para la primera quincena de septiembre, con el objetivo de seguir avanzando en la revisión del acuerdo hacia el fortalecimiento de la seguridad económica y la competitividad de América del Norte.