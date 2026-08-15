“Me voy a morir”: perro ataca a niño que jugaba en calles de Iztapalapa y queda registrado en video

El niño fue atacado por un perro mientras jugaba en calles de la colonia San Miguel, en Iztapalapa. (Impresión de pantalla video)

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Un niño fue atacado y mordido por un perro, presuntamente de la raza bull terrier, mientras jugaba en calles de la colonia San Miguel, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La agresión quedó registrada en video y muestra los momentos en que varias personas intentaron auxiliar al menor.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el menor se encontraba jugando en la calle con otro niño cuando el perro apareció y se lanzó contra él.

En las imágenes se observa a dos menores que vestían playeras verdes mientras jugaban en la vialidad. En determinado momento, un automóvil circuló por la calle, por lo que ambos niños se hicieron a un costado para permitir el paso del vehículo.

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Fue entonces cuando el perro se acercó y atacó a uno de los menores.

El niño intentó escapar del perro

Tras la agresión, el menor comenzó a correr y a pedir ayuda, pero el animal continuó persiguiéndolo y mordiéndolo.

Este video de cámara de seguridad documenta un incidente en una calle residencial. Se observa a varios niños transitando. Uno de ellos, con camiseta verde, cae al suelo. Un adulto se acerca para asistirlo. Otro adulto y un perro blanco se unen a la escena. Finalmente, tres adultos rodean al niño en el suelo y lo manipulan físicamente. Una lámpara roja es visible en el suelo. El evento transcurre durante la tarde. Este material corresponde a la cobertura de un evento.

Durante el ataque, el niño cayó al suelo mientras intentaba escapar. En medio de la desesperación, el menor gritó y expresó su temor de morir, mientras el perro permanecía sobre él.

Un hombre que se encontraba cerca intentó intervenir para detener al animal y ayudar al menor, aunque inicialmente no consiguió que el perro dejara de atacarlo.

Segundos después, tres hombres y una mujer acudieron para intentar rescatar al niño. Entre varias personas buscaron alejar al canino y poner fin a la agresión.

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Después de varios intentos, el perro finalmente soltó al menor. Sin embargo, de acuerdo con el reporte, el animal también atacó posteriormente a otra persona antes de retirarse del lugar.

El niño quedó herido como consecuencia de las mordeduras y posteriormente fue trasladado para recibir atención médica.

El ataque contra el menor quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento de la información difundida no se han dado a conocer mayores detalles sobre la gravedad de las lesiones que sufrió el menor.

Madre del menor denuncia ataque ante la Fiscalía

Luego de la agresión, la madre del niño acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para presentar una denuncia por los hechos.

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La denuncia busca que las autoridades investiguen las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinen las responsabilidades correspondientes.

El caso también ha generado preocupación entre habitantes de la zona, debido a que el ataque ocurrió en plena vía pública y mientras los menores se encontraban jugando.

El video de la agresión comenzó a difundirse en redes sociales y muestra la dificultad que tuvieron varias personas para separar al perro del menor.

Las autoridades deberán establecer qué ocurrió con el animal después del ataque, así como determinar quién era su propietario o responsable y las condiciones en las que se encontraba al momento de la agresión.

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Por ahora, la investigación permanece en manos de las autoridades capitalinas, mientras la familia del menor busca que se esclarezcan los hechos y se establezcan responsabilidades por las lesiones ocasionadas.