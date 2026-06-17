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Así reaccionó Maca Carriedo al arresto de Suzanne ‘N’, excolaboradora de Adela Micha por presunto fraude millonario

La conductora fue contundente con su postura

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adela micha, suzanne y maca carriedo -México- 17 junio
(Instagram)

Maca Carriedo se deslindó del proceso legal que involucró a Suzanne ‘N’, excolaboradora de Adela Micha, quien fue detenida en junio por presunto fraude y uso de documentos falsos que habrían provocado un daño patrimonial superior a 2 millones de pesos.

La conductora dejó claro que no tuvo relación alguna con los hechos que llevaron a la aprehensión y pidió que fueran las autoridades quienes resolvieran el caso.

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“Yo no tuve nada que ver”: Maca Carriedo se deslindó del caso Suzanne Faugier

En un encuentro reciente con medios, Carriedo enfatizó: “No es un tema que me involucre a mí y espero que las dos involucradas lo puedan resolver pronto en las instancias correctas. Yo, lo ha dicho incluso Adela, no tenía que ver en temas administrativos, no sé en qué va y no me interesa tampoco saber”.

Maca Carriedo reaccionó a nuevos señalamientos hechos por Adela Micha lanzando una indirecta sobre la evasión de impuestos.
Maca Carriedo reaccionó a nuevos señalamientos hechos por Adela Micha lanzando una indirecta sobre la evasión de impuestos. (adelamicha, maca_online / Instagram)

La conductora subrayó que su única preocupación era su trabajo y rechazó cualquier vínculo con la polémica administrativa.

“No tengo nada que decir, ni siquiera tengo nada que meterme, que sus abogados lo resuelvan entre ellas y ya. Yo estoy feliz trabajando muchísimo en la radio y en televisión”.

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La detención de Faugier ocurrió tras una investigación que inició en junio de 2025, cuando Adela Micha denunció la existencia de supuestos contratos y pagarés falsificados que sumaban más de 2 millones de pesos.

Sobre su vínculo con Adela Micha, Carriedo fue tajante durante su más reciente plática con la prensa:

“No está, no existe. No, la verdad es que no existe y está bien, no con toda la gente te llevas para siempre”. También descartó cualquier temor ante las autoridades: “Cero, cero. Mira, ve qué miedo tengo platicando con ustedes, para nada”.

El trasfondo: ruptura y acusaciones en La Saga

Suzanne “N”, exasistente de Adela Micha, fue detenida por autoridades de CDMX y Morelos por una investigación por presunto fraude de más de 2 millones de pesos y uso de documento falso, en un caso que se originó tras una denuncia penal presentada por la periodista en junio de 2025.

Maca Carriedo ‘explota’ contra Adela Micha tras acusar a ex colaboradora de robo: “Pendejadas” (Fotos: La Saga)
Maca Carriedo ‘explota’ contra Adela Micha tras acusar a ex colaboradora de robo: “Pendejadas” (Fotos: La Saga)

La captura ocurrió en la colonia Lomas del Mirador, en el municipio de Cuernavaca. Después fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición del juez que la requería, de acuerdo con esos reportes.

Elementos de la Policía de Investigación capitalina y de la Agencia de Investigación Criminal de Morelos localizaron a la imputada tras labores de inteligencia y seguimientos.

Suzanne “N” también enfrenta una causa penal paralela por administración fraudulenta. Durante su trabajo como asistente administrativa entre octubre de 2023 y junio de 2024, presuntamente desvió y recibió recursos económicos generados por las actividades profesionales de la periodista sin su consentimiento.

Antes de la ruptura,Suzanne mantuvo una relación laboral y de amistad con Micha durante casi tres décadas, y trabajó como productora y coordinadora de ventas en proyectos como Las noticias por Adela y En EF y por Adela, de acuerdo con el texto fuente.

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