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FGR no notificó a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa sobre la detención de Ángel Aguirre

Los familiares de los normalistas desaparecidos desde 2014 no fueron informados sobre la detención del exgobernador de Guerrero

Demonstrators hold a protest to mark the 9th anniversary of the 43 Ayotzinapa Teacher Training College's students' disappearance, in Mexico City, Mexico September 26, 2023. REUTERS/Raquel Cunha
Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos". (REUTERS/Raquel Cunha)
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Este jueves, a través de un comunicado, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como las organizaciones civiles que los acompañan, revelaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no les notificó la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

A través de un comunicado, los familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Tixtla, Guerrero, señalaron que, de acuerdo con la información difundida en medios de comunicación, la investigación apunta a que Aguirre Rivero presuntamente ordenó ocultar o desaparecer evidencia relacionada con lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2024.

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“Sobre la detención anunciada el día de hoy por la Fiscalía General de la República relacionada con el caso Ayotzinapa:

“Los padres y madres de los normalistas y las organizaciones que les hemos acompañado no hemos sido notificadas de la misma y por lo tanto no conocemos aún los extremos de la imputación. Ha trascendido en medios que —con base en testimonios de testigos colaboradores— se conoce que quien era gobernador de Guerrero en 2014, en su carácter de titular del Ejecutivo, presuntamente no preservó y ordenó ocultar o desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos”, expresaron los padres de los 43 de Ayotzinapa en una nota informativa.

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Los padres de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa informaron que no les notificaron la detención de Ángel Aguirre. Crédito: X/ @azucenau
Por medio de un comunicado, los padres de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa informaron que no les notificaron la detención de Ángel Aguirre. Crédito: X/ @azucenau

Detención puede saldar deuda de justicia en caso Ayotzinapa

En la parte final del boletín, los padres y las organizaciones que los acompañan consideraron que la detención de Ángel Aguirre –en Tepotzotlán–, en caso de ser sólida y apegada a derecho, daría inicio a saldar una deuda de justicia que buscan desde hace casi 12 años.

“De ser sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos”, expresaron.

Ángel Aguirre ordenó desparecer evidencia del caso Ayotzinapa: FGR

Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, ofreció más información al respecto.

De acuerdo con la fiscal Godoy Ramos, existen indicios contundentes de la presunta implicación del exgobernador en la destrucción de evidencias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Godoy Ramos también detalló que las supuestas pruebas ocultas por Aguirre Rivero son grabaciones del Palacio de Justicia del Estado, ubicado en Iguala, en el que se observaba la detención de por parte de policías municipales y estatales del autobús en el que viajaban los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.

Cabe recordar que la unidad Estrella de Oro con número 1531 fue videograbada por las cámaras de seguridad números 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del Estado, en el momento exacto cuando era detenido.

Sin embargo, las versiones oficiales señalaron que el material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema, pero las indagatorias permitieron comprobar que era falso.

Ángel Aguirre FGR Ayotzinapa
Foto: FGR

Testigos exhiben actuar del exgobernador

Hoy, la fiscal reveló que en enero de 2026, un testigo colaborador confirmó la existencia de las videograbaciones en cuestión y señaló a la persona responsable de sustraerlas para entregarlas de manera directa al exgobernador; además, aseguró que haber recibido amenazas “que explicaban su silencio previo”.

Posteriormente, en mayo del año en curso, un segundo testigo protegido confesó que al político ordenó una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno para desaparecer cualquier evidencia relacionada con ocurrido en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

Padres de Ayotzinapa recorren funeraria en Iguala; hallan bolsa con restos de 2014. Foto: (Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña)
Padres de Ayotzinapa recorren funeraria en Iguala; hallan bolsa con restos de 2014. Foto: (Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña)

Ángel Aguirre ingresa a penal del Altiplano

La tarde de este jueves, Ángel Aguirre ingresó al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, acusado de los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada en el marco del caso Ayotzinapa.

Falta ver hacía dónde conduce la detención de Ángel Aguirre, respecto a que tanto puede ayudar a que haya justicia para los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Eso solo está en manos de las autoridades.

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