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Beca Rita Cetina 2026: cuánto dinero da y cuáles son los dos tipos de apoyo que hay

Actualmente, la beca cuenta con dos tipos de apoyo, uno dirigido a estudiantes de secundaria y otro a niños de primaria

El video muestra a Rita Cetina en un entorno de oficina, explicando detalles sobre la Beca Universal de Educación Básica. La presentadora utiliza un micrófono lavalier y gesticula mientras se dirige a la cámara. Los rótulos en pantalla identifican a Rita Cetina y mencionan 'Educación Primaria', 'Educación Básica' y 'Beca Universal'. Una frase clave en pantalla indica 'No es necesario acudir al banco'. Este material constituye un video explicativo dirigido a beneficiarios de un programa de becas.

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La Beca Rita Cetina es un programa social creado por el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum que se comenzó a implementar en el 2025.

La política se ha puesto en marcha de forma escalonada con el objetivo de llegar a ayudar con un beneficio económico a todos los alumnos de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país.

Actualmente, la beca cuenta con dos tipos de apoyo, uno dirigido a estudiantes de secundaria y otro a niños de primaria. El monto y la fecha de dispersión es diferente, aunque todos los beneficiarios reciben su dinero de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

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El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)
El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)

Beca Rita Cetina para secundaria

La Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria fue la primera que comenzó a implementarse. Los beneficiarios acceden de forma bimestral a un recurso monetario de 1,900 pesos, además, cada padre de familia que tiene a más de un alumno registrado, recibe 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

El dinero se entrega cada dos meses durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, ya que no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

  • La Beca Rita Cetina está dirigida a alumnos de secundaria.
  • Fue la primera beca de este tipo en implementarse.
  • Los beneficiarios reciben un apoyo monetario de 1,900 pesos cada dos meses.
  • Si un padre de familia tiene a más de un alumno registrado, recibe 700 pesos adicionales por cada hijo extra.
  • El apoyo se entrega de manera bimestral durante 10 meses del ciclo escolar.
  • No se otorga en julio y agosto, ya que corresponde al periodo vacacional.
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Beca Rita Cetina para primaria

La Beca Rita Cetina para primaria inició su operación en 2026, ofreciendo un monto de 2.500 pesos destinado a la compra de uniformes y útiles escolares. A diferencia de los estudiantes de secundaria, quienes reciben el apoyo en otra modalidad, los beneficiarios de primaria obtienen el recurso una vez al año, previo al arranque del ciclo escolar.

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Cabe señalar que en esta modalidad, los padres de familia o tutores también pueden tener hasta 3 alumnos registrados.

  • La Beca Rita Cetina para primaria comenzó a operar en 2026.
  • El monto otorgado es de 2,500 pesos por alumno.
  • El recurso está destinado a la compra de uniformes y útiles escolares.
  • Los beneficiarios de primaria reciben el apoyo una vez al año, antes del inicio del ciclo escolar.
  • Esta modalidad es diferente a la de secundaria, donde el apoyo es bimestral y con un monto distinto.
  • Los padres de familia o tutores pueden registrar hasta 3 alumnos para recibir el apoyo.
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

Próximos pagos de la beca

El próximo periodo de pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de continuidad o de secundaria está programado para octubre. El depósito anterior para estos beneficiarios se efectuó en junio y en este momento no hay pagos debido al periodo vacacional.

Por su parte, los nuevos alumnos de primaria están recibiendo su primer pago de la beca. Los depósitos comenzaron desde el pasado lunes 3 de agosto y terminarán el 14 del mismo mes.

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

El periodo de depósitos de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios de primaria que se registraron en marzo comenzó este lunes 3 de agosto (Gobierno de México)
El periodo de depósitos de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios de primaria que se registraron en marzo comenzó este lunes 3 de agosto (Gobierno de México)

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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