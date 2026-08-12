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Viajar con tu perro de Estados Unidos a México tendrá un nuevo requisito sanitario por el gusano barrenador

El documento deberá estar firmado por un médico o médica veterinaria acreditada por la autoridad sanitaria de la nación de origen

Mujer arrodillada sonríe junto a perro golden retriever con chaleco "EMOTIONAL ANIMAL". Sostiene certificado "FIT TO FLY" en aeropuerto con equipaje y aviones.
Nueva medida para perros y aves provenientes de Estados Unidos con el objetivo de prevenir la propagación del gusano barrenador (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dio a conocer una nueva medida para ingresar al país con perros y aves provenientes de Estados Unidos, en la cual es necesario presentar un certificado de inspección que garantice que los animales estén libres del gusano barrenador del ganado (GBG).

A través de un comunicado, la dependencia informó que esta disposición, que entró en vigor desde el pasado 3 de agosto, es resultado de un acuerdo bilateral entre el personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Sader, y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, en inglés), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

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Asimismo, señaló la importancia de portar el Documento de Inspección de GBG para el Traslado (exportación), el cual debe contar con las siguientes especificaciones:

  • Estar firmado por un médico o médica veterinaria acreditada por la autoridad sanitaria de la nación de origen
  • Indicar si el animal fue inspeccionado y no presenta indicios de infestación por gusano barrenador del ganado
  • Una vigencia de cinco días naturales previos al viaje

La Sader precisó que el certificado es independiente del Programa Mascota Viajero Frecuente y se suma a los demás requisitos zoosanitarios vigentes para el ingreso de mascotas de compañía a México.

Requisitos para ingresar a México

Origen Canadá y procedencia Canadá

Durante la llegada a México, la mascota será sujeta a una inspección física para constatar que no existan riesgos sanitario. No es necesario presentar Certificado de Buena Salud y cartilla de vacunación.

Es el mismo procedimiento, si ingresas por franja fronteriza o en un crucero y sólo permaneces el tiempo del recorrido de la embarcación.

Origen EUA y procedencia EUA

Se debe presentar el Documento de Inspección que compruebe que tu perro (quedan exentos gatos) está libre de gusano barrenador del ganado (GBG).

El documento debe estar firmado por un veterinario acreditado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dentro de los 5 días previos al viaje.

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De la misma forma, el animal será sujeto a una inspección física para constatar que no existan riesgos. No es necesario presentar Certificado de Buena Salud y cartilla de vacunación.

Perro, gato, transportadora de mascotas, pasaportes, mapa de México con banderas. Elementos de inspección veterinaria, vacunas y texto sobre requisitos de ingreso. Infobae.
Una infografía detalla los requisitos que deben cumplir las mascotas para ingresar a México, con especificaciones para Canadá, Estados Unidos y otras naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedencia de otros países

En el punto de ingreso al país, se tiene que contactar al personal oficial del Senasica quien realizará una revisión documental y física, para ello se debe presentar un Certificado de Buena Salud con vigencia máxima de 15 días de haber sido expedido, en original y copia simple, con los siguientes elementos:

  • Expedido por un Médico Veterinario oficial de la autoridad competente o si es particular, en papel membretado, con el número de cédula profesional impresa o fotocopia de la misma (o su equivalente).
  • Nombre y dirección del exportador (en país de origen o procedencia) y del importador (dirección de destino en México).
  • Fecha de aplicación de la vacuna contra la rabia y vigencia de la misma (quedan exentos los animales menores de 3 meses de edad).
  • Que en la inspección previa a su viaje, el o los animales se encontraron clínicamente sanos.
  • Que el o los animales han sido desparasitados interna y externamente dentro de los seis meses previos y se encuentran libres de ectoparásitos.

Consideraciones durante la inspección física

  • Si se detectan ectoparásitos, es necesario contactar a un médico veterinario para la aplicación de un tratamiento, después del cual se procederá su liberación, los gastos generados correrán la cuenta del dueño.
  • Si se detecta garrapata, adicional al tratamiento, el personal verificará que se retiren todos los especímenes que se encuentran sobre la mascota.

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