Dólar hoy en México: cotización de cierre del 11 de agosto

Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este martes 11 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 17,08 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,35% respecto al precio de cierre anterior de 17,14 pesos mexicanos. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un descenso del 1,04%, mientras que en el plano interanual su valor ha caído un 8,35%.

Durante el último día, el tipo de cambio del dólar estadounidense a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando un descenso en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 3,36%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia de 7,46%, lo que indica un período de estabilidad en el mercado cambiario.

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Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

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Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

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Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.