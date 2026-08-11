Iban a rescatar su cuerpo y lo localizan con vida tras 15 días desaparecido: los relatos y videos del milagro en un cenote en Veracruz

Buzos equipados con linternas exploran un sistema de cuevas acuáticas oscuras, revelando formaciones rocosas y cuerpos de agua de tonalidades azules y verdes. Una vista aérea muestra un sumidero con una cuerda. Las imágenes documentan el escenario del rescate de Erasto Crisanto, un pescador localizado con vida en un cenote de Veracruz después de 15 días. Este contenido es una cobertura periodística.

Guardar

Erasto Crisanto sobrevivió 15 días atrapado en un cenote de la zona limítrofe entre Veracruz y Oaxaca, después de desaparecer el 23 de julio durante una jornada de pesca con su padre y de ser hallado con vida el 7 de agosto en una caverna con aire a más de 100 metros de profundidad. El caso movilizó durante más de dos semanas a familiares, pobladores, Protección Civil, autoridades municipales, personal de la Secretaría de Marina y un grupo de buzos especializados que terminó por localizarlo cuando las posibilidades de encontrarlo con vida ya eran mínimas.

El pescador tenía 31 años y había entrado al cenote, como ya lo había hecho antes, para obtener alimento para su familia. En medio de la pesca vio un robalo, lanzó el arpón y lo siguió varios metros hacia adentro, pero cuando intentó regresar ya no encontró la salida.

PUBLICIDAD

Su padre perdió contacto con él dentro del cenote y, al no verlo salir, trató de buscarlo por su cuenta sin éxito. Después pidió ayuda y esa alerta activó la movilización en la comunidad de San Francisco La Paz, en una zona asociada tanto con Juchitán, Oaxaca, como con el municipio veracruzano de Uxpanapa.

Las primeras incursiones en el agua no dieron resultado por la profundidad del sitio y por la complejidad del sistema submarino. Esa condición obligó a suspender y reanudar las labores en distintos momentos mientras crecía la posibilidad de que el operativo terminara con la recuperación de un cuerpo.

PUBLICIDAD

Este video documenta la visita de autoridades municipales de Uxpanapa a Erasto Crisanto, un pescador. Las imágenes muestran a Erasto Crisanto en un hospital, utilizando una muleta, junto a otro hombre en una camisa a rayas. El video captura el momento en que se le explican los detalles de su rescate y su encuentro con los buzos que participaron en la operación. El material es una cobertura de evento del Gobierno Municipal de Uxpanapa. El pescador se recupera en el centro médico.

El tanque de oxígeno y el arpón marcaron la ruta de búsqueda

Durante las inmersiones, los rescatistas encontraron a unos 65 metros de profundidad el tanque de oxígeno y el arpón que Erasto usaba para pescar. Ese hallazgo reforzó la idea de que difícilmente seguía con vida, pero también sirvió para reconstruir la ruta que había seguido dentro de las cavidades.

Al operativo se sumaron buzos de la Secretaría de Marina y una expedición integrada por especialistas de México, Alemania, Estados Unidos y República Dominicana. En ese grupo participaron Robbie Schmittner, Phillip Lehman, Harry Gust, Rosalino Rivera, Jonathan Rivera y Carlos Jiménez.

Familia y rescatistas de Erasto Crisanto, el pescador que fue rescatado tras 15 días de estar atrapado en una cueva subterránea adentro de un cenote, consideraron un verdadero milagro encontrarlo con vida, ya que por tanto tiempo todos imaginaron que había fallecido ahogado Fotos: Gobierno municipal de Uxpanapa

Jiménez dijo que el equipo iba preparado para encontrar un cadáver y no a una persona con vida. También expresó que el hallazgo lo conmovió profundamente y lo describió como un milagro.

PUBLICIDAD

Cuando el suministro de oxígeno se agotó, Erasto se desprendió del tanque e intentó subir a la superficie. No lo consiguió y siguió desplazándose por el sistema subacuático hasta que encontró una cavidad con aire, rodeada de piedra y lodo, donde pudo permanecer fuera del agua.

Ahí pasó los días completamente a oscuras, sin alimentos y con acceso únicamente al agua de un manantial cercano. También perdió la noción del tiempo y dejó de saber si afuera era de día o de noche.

Erasto Crisanto el pescador sobreviviente que pasó 15 días atrapado en un cenote de Veracruz contó cómo logró sobrevivir dentro de una campana de aire. (Gobierno Municipal de Uxpanapa Veracruz)

Erasto dijo que sobrevivió orando y tomando agua de un manantial

“Nunca perdí la fe, porque todos esos días estuve orando y pidiéndole a Dios que alguien llegara por mí”, relató Erasto después del rescate. También contó que el 7 de agosto, mientras oraba, escuchó burbujas, vio una luz y luego oyó una voz que preguntó: “¿Hay alguien ahí?”.

PUBLICIDAD

Él respondió: “Sí, aquí estoy”. Quienes habían llegado eran los buzos que finalmente lograron entrar a la caverna donde se encontraba atrapado.

Cuando le dijeron que habían transcurrido 15 días, no lo podía creer, porque para él apenas habían sido unos tres. Esa pérdida de la noción del tiempo coincidió con las condiciones en las que permaneció: oscuridad total, aislamiento y ausencia de cualquier referencia exterior.

Erasto Crisanto el pescador sobreviviente que pasó 15 días atrapado en un cenote de Veracruz contó cómo logró sobrevivir dentro de una campana de aire. (Gobierno Municipal de Uxpanapa Veracruz)

El hallazgo fue confirmado por el presidente municipal de Uxpanapa Martín Alberto Aguilar Cuéllar, quien informó públicamente que el pescador había sido encontrado con vida. El alcalde también agradeció la participación de cuerpos de emergencia, marinos, rescatistas y habitantes de la zona.

PUBLICIDAD

La maniobra para sacarlo fue compleja. Un grupo de al menos siete personas entre pobladores y rescatistas cargó la camilla cubierta con una tela roja y la trasladó cuesta arriba por un sendero de tierra en una zona boscosa hasta alcanzar la superficie.

Después lo subieron a una ambulancia para trasladarlo a un hospital. Sobre el destino final se mencionaron versiones que lo ubicaron en el Hospital del Valle de Uxpanapa y otra más en una unidad de La Laguna, dentro del municipio veracruzano.

Erasto Crisanto el pescador sobreviviente que pasó 15 días atrapado en un cenote de Veracruz contó cómo logró sobrevivir dentro de una campana de aire. (Gobierno Municipal de Uxpanapa Veracruz)

El pescador salió con deshidratación y desnutrición

Tras el rescate se informó que Erasto presentaba un cuadro grave de deshidratación y desnutrición por haber pasado más de dos semanas sin comida dentro del cenote. Hoy se recuperaba al lado de su familia después de haber sobrevivido únicamente con agua.

PUBLICIDAD

Cuando volvió a ver la luz del día, entre la gente que lo esperaba distinguió a su mamá en primera fila. Dijo que verla le produjo un gran alivio después de todo lo que había vivido bajo tierra.

El caso mantuvo pendientes a familiares, amigos, vecinos y rescatistas desde el momento en que se perdió su rastro. En la comunidad circularon mensajes de alivio después de que un operativo que durante varios días pareció orientado a recuperar un cuerpo terminó con el rescate con vida del pescador.

Erasto Crisanto el pescador sobreviviente que pasó 15 días atrapado en un cenote de Veracruz contó cómo logró sobrevivir dentro de una campana de aire. (Gobierno Municipal de Uxpanapa Veracruz)

• Erasto Crisanto, de 31 años, fue encontrado con vida el 7 de agosto tras pasar 15 días atrapado en un cenote entre Veracruz y Oaxaca.

PUBLICIDAD

• Los rescatistas localizaron su tanque de oxígeno y su arpón a 65 metros de profundidad, y después hallaron la caverna con aire donde sobrevivió.

• El pescador salió con deshidratación y desnutrición, y explicó que resistió orando y bebiendo agua de un manantial cercano.