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Nueva polémica de Nay Salvatori: su hermano cobra más de 800 mil pesos en el IMSS

La diputada local de Puebla no deja estár en el ojo del huracán, primero, por sus polémicas declaraciones y, ahora, por los ingresos de sus familiares

José Jaime Salvatori, hermano de Nay, trabaja desde 2005 en el IMSS y gana casi 900 mil pesos al año. Crédito: X/ @Sega_Genesis___
José Jaime Salvatori, hermano de Nay, trabaja desde 2005 en el IMSS y gana casi 900 mil pesos al año. Crédito: X/ @Sega_Genesis___
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José Jaime Salvatori Bojalil, hermano de la diputada local de Puebla por Morena, Nayeli Salvatori, reportó un ingreso anual de 865 mil pesos por ocupar un cargo operativo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Una declaración patrimonial de Jaime Salvatori, presentada el 11 de mayo de 2025 ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, revela que se desempeña como trabajador del IMSS en el área de rayos X, con un nivel operativo.

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El periodista Carlos Moreno, de El Popular, fue quien publicó el documento en su cuenta de X, mismo que constató que el hermano de Nay Salvatori ocupa dicho cargo desde el 5 de marzo de 2005 y no está contratado bajo el régimen de honorarios.

Hermano de Nay Salvatori cobra casi 900 mil pesos por trabajar en el IMSS

De acuerdo con el documento, en el apartado de ingresos, se puede observar que Jaime Salvatori percibió una remuneración anual neta de 865 mil 208 pesos por su cargo en el Instituto Mexicano del Seguro Social..

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Dicha cantidad corresponde a su sueldo, compensaciones, bonos, aguinaldo y demás prestaciones, una vez descontados los impuestos.

Además, reportó que ese monto representa la totalidad de sus ingresos anuales, pues no declaró percepciones adicionales por actividades empresariales, financieras, consultorías, venta de bienes u otros conceptos.

Cabe señalar que, en promedio, José Jaime Salvatori Bojalil tendría que percibir un 72 mil 803 pesos mensuales para lograr acreditar la suma declarada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El hermano de Nay Salvatori presentó su declaración de 2025 donde revela el sueldo que tiene en el IMSS. Crédito: X/ @Sega_Genesis___
El hermano de Nay Salvatori presentó su declaración de 2025 donde revela el sueldo que tiene en el IMSS. Crédito: X/ @Sega_Genesis___

Otra hermana de la diputada gana casi un millón de pesos

Previamente, el periodista Carlos Moreno reveló que otra hermana de Nayeli Salvatori, Hilda Salvatori Bojalil, reporta ingresos de 997 mil 631 pesos como trabajadora del Instituto de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).

Sobre su información académica, José Jaime Salvatori informó que cuenta con una Licenciatura en Medicina por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que concluyó en 2002 con la obtención del título.

Mientras que en el apartado de actividad financiera declaró no tener ingresos por rendimientos de inversiones, valores bursátiles, bonos u otros instrumentos financieros.

Nay Salvatrori ofende a adultos mayores

La información sobre el sueldo del hermano de Nay Salvatori tomó relevancia después de que la diputada local morenista hiciera comentarios ofensivos contra los adultos mayores en un podcast.

Por lo anterior, la legisladora guinda está bajo una investigación de la Comisión de Honestidad y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la cual informó que revisará si existen elementos para suspender sus derechos partidarios o retirarle la militancia.

La legisladora local de Morena en Puebla publica el 2 de agosto de 2026 un mensaje en X tras la polémica por fragmentos de “Descasadas” y anuncia que también dará una disculpa en vivo en la próxima emisión
La legisladora local de Morena en Puebla publica el 2 de agosto de 2026 un mensaje en X tras la polémica por fragmentos de “Descasadas” y anuncia que también dará una disculpa en vivo en la próxima emisión

Fue en una emisión podcast “DesCasadas” donde Salvatori comentó que los adultos mayores “huelen a baúl de recuerdo”; al tiempo que Grace Palomares, otra diputada local del mismo partido, afirmó que “ya se están pudriendo”.

No es la primera vez que Nay Salvatori enfrenta una polémica, la también apodada ‘Señora de la Lomas’, en otras ocasiones, compartió videos cuestionable, en uno, incluso dijo que ella no va a hospitales públicos, particularmente al IMSS, con lo que contraviene los principios de austeridad que pregona Morena.

CNDH exige respuesta a Congreso de Puebla

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigió una respuesta inmediata por los comentarios considerados discriminatorios hechos por las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares.

En ese sentido, el organismo detalló que los comentarios, emitidos en un espacio digital, constituyen una violación directa a los derechos humanos y una forma de violencia institucional contra las personas adultas mayores.

En un video difundido en redes, la diputada afirma que el acuerdo con la directiva de la televisora la separa temporalmente de la emisión y ofrece otra disculpa por comentarios sobre adultos mayores
En un video difundido en redes, la diputada afirma que el acuerdo con la directiva de la televisora la separa temporalmente de la emisión y ofrece otra disculpa por comentarios sobre adultos mayores

No deja de llamar la atención que perfiles como Nay Salvatori sean postulados por Morena, partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Cabe recordar que López Obrador construyó el morenismo, bajo preceptos como la “austeridad republicana”, algo que la legisladora poblana no acata, ya no se diga, sus comentarios polémicos que ha hecho en videos o redes sociales.

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