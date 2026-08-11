Liga Mx: qué partidos de la jornada 4 serán transmitidos por televisión abierta

La Liga MX volverá luego de la pausa que tuvo por la Leagues Cup 2026 (X@LigaBBVAMX)

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La Liga MX volverá a la acción cuando se dispute la fecha número 4 del Apertura 2026 luego de la pausa que tuvo tras los partidos de Leagues Cup.

Como es costumbre, la transmisión de los encuentros se dividirá en televisión abierta y de paga, así como las plataformas de streaming.

Los primeros encuentros ya dejaron a los líderes de cada llave. (TW Leagues Cup)

Partidos de la jornada 4 que serán trasmitidos por televisión abierta

En total, habrá 5 partidos de la jornada 4 del Apertura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta , el Atlante vs Toluca irá TV Azteca en el Canal 7, mientras que el Monterrey vs Juárez, Atlas vs Tigres, América vs Atlético San Luis, y Santos vs Chivas se sintonizarán por Televisa en el Canal 5.

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Atlante vs Toluca

Fecha y hora: Sábado 15 de agosto, 17:00

Transmisión México: Disney+, ESPN, Canal 7

Monterrey vs Juárez

Fecha y hora: Sábado 15 de agosto, 19:00

Transmisión México: TUDN, ViX Premium, Canal 5, LAYV

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Cruz Azul's Nicolas Ibanez celebrates scoring their first goal with Carlos Rodriguez REUTERS/Eloisa Sanchez

Atlas vs Tigres

Fecha y hora: Sábado 15 de agosto, 21:00

Transmisión EUA: TUDN

Transmisión México: TUDN, ViX Premium, Canal 5, LAYV

Pumas vs Querétaro

Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 12:00

Transmisión México: ViX Premium

Tenso se vivió el partido sobre los minutos finales en La Corregidora. (X / Liga BBVA MX)

América vs San Luis

Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 17:00

Transmisión México: TUDN, ViX Premium, Canal 5, LAYV

Santos vs Chivas

Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 19:00

Transmisión México: TUDN, ViX Premium, Canal 5, LAYV, Disney+, ESPN

Tijuana vs Cruz Azul

Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 21:00

Transmisión México: FOX One

Necaxa vs León

Fecha y hora: Lunes 17 de agosto, 19:00

Transmisión México: FOX, FOX One

Pachuca vs Puebla

Fecha y hora: Lunes 17 de agosto, 21:00

Transmisión México: FOX, FOX One

¿Cómo va la tabla de la Liga MX?

El arranque del torneo de la Liga MX presenta un escenario con América y Tijuana compartiendo la cima tras tres jornadas, ambos con siete puntos, aunque la diferencia de goles favorece a las Águilas, que ocupan el primer puesto.

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Por detrás, Toluca, Pumas, Monterrey y Cruz Azul se mantienen en la pelea con seis puntos cada uno. Estos equipos han conseguido dos triunfos y una derrota, lo que los deja cerca del liderato y con expectativas de ascender en la siguiente fecha.

El Club América enfrenta a Santos Laguna este domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, como parte de la jornada 3 de la Liga MX (REUTERS)

En la zona baja, la situación es distinta para Tigres, que apenas ha conseguido un punto gracias a un empate y dos derrotas. Más complicada resulta la campaña para Juárez y Santos, equipos que todavía no logran sumar unidades en el torneo.

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La brecha entre los líderes y los equipos rezagados comienza a ser notoria, sobre todo para Santos y Juárez, que deberán buscar revertir su situación en los próximos partidos para no alejarse aún más del resto.