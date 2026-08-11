Liga Mx: qué partidos de la jornada 4 serán transmitidos por televisión abierta

La Liga MX volverá a la acción cuando se dispute la fecha número 4 del Apertura 2026 luego de la pausa que tuvo tras los partidos de Leagues Cup.
Como es costumbre, la transmisión de los encuentros se dividirá en televisión abierta y de paga, así como las plataformas de streaming.
Partidos de la jornada 4 que serán trasmitidos por televisión abierta
En total, habrá 5 partidos de la jornada 4 del Apertura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta , el Atlante vs Toluca irá TV Azteca en el Canal 7, mientras que el Monterrey vs Juárez, Atlas vs Tigres, América vs Atlético San Luis, y Santos vs Chivas se sintonizarán por Televisa en el Canal 5.
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Atlante vs Toluca
- Fecha y hora: Sábado 15 de agosto, 17:00
- Transmisión México: Disney+, ESPN, Canal 7
Monterrey vs Juárez
- Fecha y hora: Sábado 15 de agosto, 19:00
- Transmisión México: TUDN, ViX Premium, Canal 5, LAYV
Atlas vs Tigres
- Fecha y hora: Sábado 15 de agosto, 21:00
- Transmisión EUA: TUDN
- Transmisión México: TUDN, ViX Premium, Canal 5, LAYV
Pumas vs Querétaro
- Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 12:00
- Transmisión México: ViX Premium
América vs San Luis
- Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 17:00
- Transmisión México: TUDN, ViX Premium, Canal 5, LAYV
Santos vs Chivas
- Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 19:00
- Transmisión México: TUDN, ViX Premium, Canal 5, LAYV, Disney+, ESPN
Tijuana vs Cruz Azul
- Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 21:00
- Transmisión México: FOX One
Necaxa vs León
- Fecha y hora: Lunes 17 de agosto, 19:00
- Transmisión México: FOX, FOX One
Pachuca vs Puebla
- Fecha y hora: Lunes 17 de agosto, 21:00
- Transmisión México: FOX, FOX One
¿Cómo va la tabla de la Liga MX?
El arranque del torneo de la Liga MX presenta un escenario con América y Tijuana compartiendo la cima tras tres jornadas, ambos con siete puntos, aunque la diferencia de goles favorece a las Águilas, que ocupan el primer puesto.
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Por detrás, Toluca, Pumas, Monterrey y Cruz Azul se mantienen en la pelea con seis puntos cada uno. Estos equipos han conseguido dos triunfos y una derrota, lo que los deja cerca del liderato y con expectativas de ascender en la siguiente fecha.
En la zona baja, la situación es distinta para Tigres, que apenas ha conseguido un punto gracias a un empate y dos derrotas. Más complicada resulta la campaña para Juárez y Santos, equipos que todavía no logran sumar unidades en el torneo.
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La brecha entre los líderes y los equipos rezagados comienza a ser notoria, sobre todo para Santos y Juárez, que deberán buscar revertir su situación en los próximos partidos para no alejarse aún más del resto.
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