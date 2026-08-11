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Liga Mx: qué partidos de la jornada 4 serán transmitidos por televisión abierta

En total, habrá cinco duelos que se podrán sintonizar por televisión de manera gratuita

La Liga MX volverá luego de la pausa que tuvo por la Leagues Cup 2026 (X@LigaBBVAMX)
La Liga MX volverá luego de la pausa que tuvo por la Leagues Cup 2026 (X@LigaBBVAMX)
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La Liga MX volverá a la acción cuando se dispute la fecha número 4 del Apertura 2026 luego de la pausa que tuvo tras los partidos de Leagues Cup.

Como es costumbre, la transmisión de los encuentros se dividirá en televisión abierta y de paga, así como las plataformas de streaming.

Los primeros encuentros ya dejaron a los líderes de cada llave.
Los primeros encuentros ya dejaron a los líderes de cada llave. (TW Leagues Cup)

Partidos de la jornada 4 que serán trasmitidos por televisión abierta

En total, habrá 5 partidos de la jornada 4 del Apertura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta , el Atlante vs Toluca irá TV Azteca en el Canal 7, mientras que el Monterrey vs Juárez, Atlas vs Tigres, América vs Atlético San Luis, y Santos vs Chivas se sintonizarán por Televisa en el Canal 5.

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Atlante vs Toluca

  • Fecha y hora: Sábado 15 de agosto, 17:00
  • Transmisión México: Disney+, ESPN, Canal 7

Monterrey vs Juárez

  • Fecha y hora: Sábado 15 de agosto, 19:00
  • Transmisión México: TUDN, ViX Premium, Canal 5, LAYV
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Cruz Azul's Nicolas Ibanez celebrates scoring their first goal with Carlos Rodriguez REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Cruz Azul's Nicolas Ibanez celebrates scoring their first goal with Carlos Rodriguez REUTERS/Eloisa Sanchez

Atlas vs Tigres

  • Fecha y hora: Sábado 15 de agosto, 21:00
  • Transmisión EUA: TUDN
  • Transmisión México: TUDN, ViX Premium, Canal 5, LAYV

Pumas vs Querétaro

  • Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 12:00
  • Transmisión México: ViX Premium
Dos jugadores de fútbol, uno con camiseta azul, el otro con camiseta naranja y azul, disputan un balón en un campo de césped. Una árbitra de rojo de fondo
Tenso se vivió el partido sobre los minutos finales en La Corregidora. (X / Liga BBVA MX)

América vs San Luis

  • Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 17:00
  • Transmisión México: TUDN, ViX Premium, Canal 5, LAYV

Santos vs Chivas

  • Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 19:00
  • Transmisión México: TUDN, ViX Premium, Canal 5, LAYV, Disney+, ESPN

Tijuana vs Cruz Azul

  • Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 21:00
  • Transmisión México: FOX One

Necaxa vs León

  • Fecha y hora: Lunes 17 de agosto, 19:00
  • Transmisión México: FOX, FOX One

Pachuca vs Puebla

  • Fecha y hora: Lunes 17 de agosto, 21:00
  • Transmisión México: FOX, FOX One

¿Cómo va la tabla de la Liga MX?

El arranque del torneo de la Liga MX presenta un escenario con América y Tijuana compartiendo la cima tras tres jornadas, ambos con siete puntos, aunque la diferencia de goles favorece a las Águilas, que ocupan el primer puesto.

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Por detrás, Toluca, Pumas, Monterrey y Cruz Azul se mantienen en la pelea con seis puntos cada uno. Estos equipos han conseguido dos triunfos y una derrota, lo que los deja cerca del liderato y con expectativas de ascender en la siguiente fecha.

El Club América enfrenta a Santos Laguna este domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, como parte de la jornada 3 de la Liga MX (REUTERS)
El Club América enfrenta a Santos Laguna este domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, como parte de la jornada 3 de la Liga MX (REUTERS)

En la zona baja, la situación es distinta para Tigres, que apenas ha conseguido un punto gracias a un empate y dos derrotas. Más complicada resulta la campaña para Juárez y Santos, equipos que todavía no logran sumar unidades en el torneo.

La brecha entre los líderes y los equipos rezagados comienza a ser notoria, sobre todo para Santos y Juárez, que deberán buscar revertir su situación en los próximos partidos para no alejarse aún más del resto.

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