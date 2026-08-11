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EEUU sigue sin enviar información contra Rocha Moya: Sheinbaum explica por qué el gobernador de Sinaloa no ha retomado cargo

La mandataria afirma en Palacio Nacional que Washington sigue sin entregar documentación para sustentar la petición de captura provisional

La mandataria afirma en Palacio Nacional que Washington sigue sin entregar documentación para sustentar la petición de captura provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, planteada por el Departamento de Justicia
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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que Estados Unidos continúa sin remitir la información solicitada por el gobierno mexicano en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en torno a la petición de detención urgente con fines de extradición.

“No han enviado ninguna información”: Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada directamente sobre el estado del expediente. Su respuesta fue tajante: “No han enviado la información de detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información”, declaró ante los reporteros presentes en Palacio Nacional.

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La aclaración se suma a una postura que la presidenta ha sostenido desde junio, cuando explicó que la petición estadounidense corresponde a una solicitud de detención urgente —no a un juicio formal de extradición— y que, mientras no existan pruebas suficientes, no hay plazo legal que obligue a México a actuar.

La mandataria afirma en Palacio Nacional que Washington sigue sin entregar documentación para sustentar la petición de captura provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, planteada por el Departamento de Justicia
La mandataria afirma en Palacio Nacional que Washington sigue sin entregar documentación para sustentar la petición de captura provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, planteada por el Departamento de Justicia

¿Por qué Rocha Moya sigue fuera del cargo?

Ante la falta de avances en el proceso, un reportero planteó una pregunta clave: si Estados Unidos no ha entregado pruebas, ¿por qué el gobernador no ha retomado sus funciones?

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Sheinbaum fue clara al señalar que se trata de una decisión personal del propio Rocha Moya, y no de una instrucción del gobierno federal ni de la Secretaría de Gobernación.

La presidenta recordó las palabras que el propio gobernador pronunció al solicitar licencia:

“No quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa ni mucho menos. Prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación”.

La líder nacional Ariadna Montiel afirmó que no habrá expulsión mientras Washington no presente evidencias que sustenten los vínculos atribuidos con el crimen organizado y dijo que el proceso no será automático ni inmediato. (Infoabe-Itzallana)
La líder nacional Ariadna Montiel afirmó que no habrá expulsión mientras Washington no presente evidencias que sustenten los vínculos atribuidos con el crimen organizado y dijo que el proceso no será automático ni inmediato. (Infoabe-Itzallana)

Un caso que cumple más de tres meses en pausa

Rocha Moya solicitó licencia el 2 de mayo de 2026, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara su detención provisional con fines de extradición junto con la de otros nueve funcionarios sinaloenses, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez. El Congreso local designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Desde entonces, la Fiscalía General de la República (FGR) ha sostenido que no existen elementos probatorios suficientes para ejecutar una detención, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha exigido a Washington la documentación que sustente los señalamientos.

<b>Puntos clave del caso:</b>

  • La solicitud de EEUU es por detención urgente, no por juicio formal de extradición.
  • No existe un plazo legal que obligue a Washington a entregar pruebas en esta etapa.
  • México podría rechazar la solicitud si no se presentan elementos suficientes.
  • Rocha Moya se mantiene fuera del cargo por decisión propia, no por orden del gobierno federal.

El caso continúa siendo observado de cerca por su relevancia política, al tratarse del primer gobernador en funciones señalado por autoridades estadounidenses en medio de la relación bilateral con la administración Trump.

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