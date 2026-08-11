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Fanny Martínez fue a pagar la renta y desapareció hace más de 15 meses en Milpa Alta: FGJCDMX ofrece 500 mil pesos para localizarla

La joven salió de su casa el 22 de abril de 2025 para hacer un depósito y pintar un establecimiento; fue vista por última vez alrededor de las 18:00 horas a bordo de una bicicleta

La recompensa fue anunciada este lunes 10 de agosto por la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, durante la presentación del Informe de Seguridad correspondiente a julio.
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El 22 de abril de 2025, Fanny Martínez Zúñiga salió de su domicilio en la colonia Emiliano Zapata, en la alcaldía Milpa Alta, a bordo de una bicicleta de montaña. Entonces tenía 35 años y ese día realizó algunas actividades cotidianas antes de desaparecer.

Más de 15 meses después, su familia continúa sin conocer su paradero y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ofreció una recompensa de 500 mil pesos por información que ayude a localizarla.

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Aquel día, Fanny salió de su vivienda alrededor de las 13:30 horas para realizar un depósito bancario con el que pagaría la renta de la casa que compartía con su madre. Después acudió a San Antonio Tecómitl, también en Milpa Alta, donde realizó trabajos de pintura en un establecimiento comercial.

Cerca de las 18:00 horas terminó esa actividad y abandonó el lugar en su bicicleta. A partir de ese momento no se volvió a saber de ella.

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La desaparición quedó registrada ante la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México con el folio CBP/00734/2025. Desde entonces, familiares, amistades y colectivas han mantenido la exigencia para que las autoridades localicen a la joven.

La recompensa fue anunciada este lunes 10 de agosto por la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, durante la presentación del Informe de Seguridad correspondiente a julio. La funcionaria señaló que la investigación presenta avances, aunque evitó explicar cuáles son debido al sigilo de las indagatorias.

Ficha de búsqueda Fanny Martínez
Ficha de búsqueda Fanny Martínez. CRÉDITO: Facebook/Eli Mateos

El ofrecimiento establece un monto de 500 mil pesos para quien proporcione información relevante que permita avanzar en su localización. Con ello, la autoridad busca obtener datos que puedan aportar nuevas líneas para esclarecer qué ocurrió con la joven después de que salió del establecimiento en San Antonio Tecómitl.

Características de Fanny Martínez Zúñiga

La ficha de búsqueda establece que Fanny mide aproximadamente 1.60 metros y tiene un lunar en la barbilla. También cuenta con alrededor de 10 tatuajes que pueden ayudar a identificarla. Entre sus principales señas particulares se encuentran un tatuaje con el rostro de una mujer en el brazo derecho, un tigre en la pantorrilla derecha y una imagen de la Santa Muerte en la espalda.

Al momento de su desaparición vestía una playera negra, pantalón de mezclilla rasgado, tenis blancos con líneas azules y una gorra negra. Se desplazaba en una bicicleta de montaña.

Familiares mantienen visible la búsqueda

Dos semanas después de su desaparición, el 7 de mayo de 2025, familiares, amistades y colectivas feministas realizaron una movilización para exigir avances en la búsqueda. La protesta comenzó en el Parque Los Olivos, en Tláhuac, y llegó hasta San Antonio Tecómitl, uno de los puntos relacionados con las últimas horas en las que se tuvo conocimiento de Fanny.

La recompensa fue anunciada este lunes 10 de agosto por la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján (vestida de blanco y chamarra negra), durante la presentación del Informe de Seguridad correspondiente a julio de 2026. (Crédito: X | @FiscaliaCDMX)
La recompensa fue anunciada este lunes 10 de agosto por la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján (vestida de blanco y chamarra negra), durante la presentación del Informe de Seguridad correspondiente a julio de 2026. (Crédito: X | @FiscaliaCDMX)

Su hermano, el artista urbano Duek Glez, también utilizó su trabajo para mantener presente el caso. Durante mayo de 2025 impulsó una campaña de difusión mediante murales con el rostro de la joven.

Un año después de su desaparición, en mayo de 2026, la imagen de Fanny fue incorporada a una obra de gran formato en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Ahora, cuando han transcurrido más de 15 meses desde aquella tarde de abril de 2025, la recompensa de 500 mil pesos representa un nuevo llamado para obtener información que permita establecer dónde está Fanny Martínez Zúñiga y esclarecer qué ocurrió después de que fue vista por última vez.

En 2026 la CDMX amplió las acciones de búsqueda en Milpa Alta

El caso de Fanny se mantiene en un contexto en el que las autoridades capitalinas han anunciado un mayor despliegue de acciones de localización en zonas del sur y oriente de la Ciudad de México.

Te buscaré hasta la luna, un mural elaborado por el artista urbano Duek, hermano de Fanny, desaparecida el 22 de abril de 2025. (Crédito: facebook | Duek)

Durante 2026, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México anunció que ampliaría sus trabajos en Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa, alcaldías que, de acuerdo con la propia dependencia, requerían una intervención más sistemática.

La estrategia no está vinculada de manera directa con la investigación por la desaparición de Fanny, pero Milpa Alta forma parte de las demarcaciones donde la Comisión busca reforzar las labores de localización.

(Crédito: Facebook | Familias Unidas por una Causa A.C.)
(Crédito: Facebook | Familias Unidas por una Causa A.C.)

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