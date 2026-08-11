Detienen en Sonora a exagente de la AMIC buscado por tentativa de homicidio: baleó a un abogado en 2025

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas el 29 de mayo de 2025. (Crédito: Fiscalía de Sonora)

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Miguel Ángel “N”, exagente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), fue detenido este martes en Pueblo Yaqui, municipio de Cajeme, Sonora, donde fue ejecutada una orden de aprehensión relacionada con el ataque armado contra un abogado ocurrido en Hermosillo en mayo de 2025.

La captura ocurrió alrededor de las 07:06 horas durante un operativo coordinado entre agentes ministeriales y elementos de la Secretaría de Marina (Semar). El exagente era buscado por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio calificado con alevosía y ventaja, así como incumplimiento de un deber legal, informó la Fiscalía de Sonora.

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La orden de aprehensión fue emitida por un juez el 29 de mayo de 2025, luego de las investigaciones para esclarecer la agresión contra Carlos Arturo “N”, de 40 años.

El ataque ocurrió en la colonia Los Olivos, en Hermosillo

La agresión se registró el 24 de mayo de 2025, alrededor de las 18:30 horas, en la colonia Los Olivos, en Hermosillo.

Carlos Arturo “N” circulaba a bordo de un Toyota Camry gris cuando fue atacado con proyectiles de arma de fuego. Tras la agresión, socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al abogado a un hospital para recibir atención médica.

El vehículo quedó en el sitio donde ocurrió el ataque, mientras las autoridades comenzaron las investigaciones para identificar a los responsables.

Las indagatorias permitieron obtener datos de prueba que posteriormente derivaron en la orden judicial contra Miguel Ángel “N” y en las acciones para localizarlo.

Miguel Ángel "N" fue capturado la mañana de este martes. La otra persona señalada sigue prófuga. (Crédito: Fiscalía de Sonora)

Ofrecían hasta 500 mil pesos por información

El exagente fue incluido en una ficha de búsqueda publicada el 6 de octubre de 2025. En ella se estableció una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcionara información que permitiera localizarlo y capturarlo.

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La recompensa también contemplaba a otra persona relacionada con el caso, quien continúa prófuga de la justicia, por lo que se ofrecía hasta 1 millón de pesos por ambos. Aunque el comunicado de la fiscalía no da más datos sobre su identidad, reportes periodísticos lo identifican como Argel Azael “N”.

Con su detención, Miguel Ángel “N” será trasladado por vía terrestre a Hermosillo para quedar a disposición del juez que lo requiere. Posteriormente será ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO) número 1, donde continuará el proceso penal en su contra.

La acusación corresponde a una investigación en curso y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

Habrían confundido al abogado con un objetivo durante un operativo de la AMIC

La agresión contra el abogado ocurrió el 24 de mayo de 2025, cuando dos agentes de la AMIC realizaban un operativo al sur de Hermosillo. De acuerdo con la versión de las autoridades, los elementos habían reportado que eran seguidos por varios vehículos y, al intentar salir de la zona, confundieron el automóvil del abogado con uno que presuntamente les cerraba el paso.

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El abogado, identificado como Carlos Arturo “N”, circulaba a bordo de un Toyota Camry gris cuando fue atacado con proyectiles de arma de fuego. (Crédito: redes sociales)

Los agentes abrieron fuego contra el Toyota Camry en el que viajaba Bustamante Bracamontes, quien recibió decenas de impactos de bala. El abogado fue trasladado primero al Hospital General de Especialidades y posteriormente a un hospital privado para recibir atención médica.

El operativo estaba relacionado con investigaciones por narcomenudeo y se realizaba después de una jornada de cateos registrada el día anterior, en la que murió el agente de la AMIC Julio César Contreras Arroyo tras ser atacado por civiles armados.

Tras la agresión contra el abogado, los dos agentes involucrados fueron investigados por homicidio calificado en grado de tentativa e incumplimiento de un deber legal. Ambos se presentaron ante las autoridades, pero no fueron detenidos en ese momento debido a que no existía flagrancia. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas el 26 de mayo de 2025.

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