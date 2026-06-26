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Rafael Marín se registra como aspirante de Morena a Quintana Roo tras polémica de huachicol fiscal: “No tengo nada que esconder”

El exfuncionario confirmó que recientemente se reunió con Mario Villanueva, exgobernador en prisión domiciliaria

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Rafael Marín se registró como aspirante de la candidatura para el gobierno de Quintana Roo. | Fernanda López-Castro
Rafael Marín se registró como aspirante de la candidatura para el gobierno de Quintana Roo. | Fernanda López-Castro

Rafael Marín Mollinedo, exdirector general de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y exdelegado de la Secretaría de Bienestar, oficializó esta mañana su registro como aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, rumbo a las elecciones del 2027.

El exfuncionario federal participará en la encuesta de Morena como aspirante de ese mismo partido y de Partido del Trabajo (PT), a dos meses de que dejó su cargo como director de la ANAM, en medio de señalamientos de un incremento del huachicol fiscal durante su gestión.

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Al ser cuestionado sobre esto último, Marín Mollinedo afirmó que no tiene nada que esconder e indicó que no ha sido citado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“No tengo nada de qué esconder, pueden revisarme en cualquier momento”, dijo ante medios de comunicación.

Asimismo, confirmó que recientemente se reunió con Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo que actualmente cumple una sentencia de 36 años en prisión domiciliaria por narcotráfico.

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El exfuncionario argumentó que conoce al exmandatario desde hace tiempo y detalló que durante la reunión platicaron “de Quintana Roo”, pues “él es un referente en el estado”.

“Tengo una relación con él de hace tiempo, lo conozco y pues sí, lo fui a visitar”, puntualizó.

Indicó que no tiene ninguna conexión con el actual gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y resaltó que tampoco ha visto o tenido contacto con el expreisdente Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es Rafael Marín?

Rafael Marín Mollinedo dejó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) el 31 de marzo de 2026, en medio de investigaciones por el incremento del huachicol fiscal durante su gestión, y pocos días después asumió como delegado de la Secretaría del Bienestar en Yucatán.

Durante su periodo al frente de la ANAM, se documentaron irregularidades en el control de ingreso de combustibles y omisiones en la supervisión aduanera.

El caso más relevante fue el aseguramiento de un buque en Tampico, en marzo de 2025, que transportaba 10 millones de litros de diésel declarados falsamente como aditivos, para evadir impuestos.

Investigaciones periodísticas señalaron la participación de empresas fantasma y funcionarios en una red de contrabando, lo que derivó en detenciones y ceses de funcionarios.

Entre 2024 y 2025, al menos 31 buques ingresaron combustible no declarado. A pesar de las denuncias de la Secretaría de Marina, la ANAM sólo reportó decomisos menores.

Marín afirmó que recuperaron 200 mil millones de pesos por operativos, pero estimaciones oficiales señalaban pérdidas hasta por 600 mil millones de pesos.

La gestión de Marín Mollinedo también enfrentó cuestionamientos legales y patrimoniales. La FGR solicitó información sobre el huachicol fiscal, pero según reportes, la ANAM no entregó la documentación requerida.

Además, investigaciones periodísticas señalaron que Marín posee al menos nueve bienes en Quintana Roo, aunque sólo reportó cinco en su declaración patrimonial.

Marín Mollinedo, economista por la UNAM, ha ocupado cargos en la administración pública federal, incluyendo en Pemex y la OMC.

En los últimos meses, manifestó su interés en competir por la gubernatura de Quintana Roo en 2027 y fue señalado por posible campaña anticipada.

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