José Manuel Figueroa lanza fuerte advertencia a Imelda Tuñón por su posible entrada a la Granja VIP: “Su propia boca es el arma que más la traiciona”

A principios de este año tuvo un accidente a caballo (IG: josemanfigueroa)

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José Manuel Figueroa volvió a hablar públicamente sobre el proceso que mantiene con Imelda Tuñón, relacionado con las declaraciones que, según explicó, habrían afectado tanto a él como a su sobrino José Julián. El cantante aseguró que continuará pendiente del caso y buscará que las autoridades actúen en beneficio del menor.

“Creo que los afectados de esas declaraciones tan atroces, pues obviamente, quedó afectado yo, bueno, mi sobrino Julián”, declaró José Manuel Figueroa. El cantante también destacó la importancia de defender la dignidad de una persona fallecida.

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“Creo que el último derecho que pierde un occiso es el derecho de la dignidad”, afirmó al referirse a su sobrino y explicar por qué considera necesario continuar con el proceso.

José Manuel Figueroa asegura que el proceso avanzó a su favor

(IG_ josemanfigueroa)

El cantante reveló que, después de lo ocurrido, habló con su abogado Roberto para conocer los avances del procedimiento. “Gracias a Dios, todo bien. Me parece que todo positivo”, comentó ante los medios.

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José Manuel Figueroa aseguró que la resolución de esta etapa le dejó una impresión favorable: “Parece que todo salió a nuestro favor”. Sin embargo, dejó claro que no pretende desentenderse del asunto ni dejar que avance sin darle seguimiento.

“Creo que es importante, pues estar presionando un poco, ¿no? La presencia, no nada más dejarla ahí al se va”, explicó. Para el cantante, mantenerse involucrado forma parte de su responsabilidad en este proceso.

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“Su propia boca” sería el mayor riesgo para Imelda

(IG: @imeldatunon // @josemanfigueroa)

Ante la posibilidad de que Imelda Tuñón pudiera incorporarse a La Granja VIP y continuar hablando públicamente sobre él, José Manuel Figueroa aseguró que no tendría intención de imponerle restricciones.

“Yo creo que el arma más peligrosa que le apunta a ella o que la que más la traiciona, pues es su propia boca”, sentenció el cantante. Con esa declaración dejó claro que, desde su perspectiva, no considera necesario impedir que Imelda se exprese.

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“Al contrario, yo creo que esa arma va a mi favor y, si quiere seguir hablando, adelante, no pasa nada”, agregó José Manuel, quien incluso consideró que la propia situación personal de Imelda debería ocupar mayor parte de su atención.

“Ella tiene una batalla muy grande en el corazón y en la cabeza”, expresó, antes de señalar que debería preocuparse más por esa situación “que por las batallas de dinero o las que se invente de los medios”.

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¿Imelda Tuñón llegaría finalmente a La Granja VIP?

Imelda Tuñón anuncia el lanzamiento de contenido exclusivo. (IG(/imetunon)

La posible participación de Imelda Tuñón en La Granja VIP también fue abordada durante la conversación. Ante la pregunta sobre cómo podría desenvolverse en un programa de este tipo, José Manuel respondió con ironía: “Sabrá ordeñar una vaca, sabrá... Me imagino que de eso se trata, ¿no? De hacer una granja”.

La conversación tomó un giro todavía más peculiar cuando el cantante añadió entre bromas: “Comer un caballo”. Sin embargo, el comentario dio paso nuevamente a su postura sobre las declaraciones públicas de Imelda y el proceso que ambos mantienen.

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De acuerdo con la información proporcionada sobre la posible participación de Tuñón, la producción habría evaluado su incorporación y posteriormente considerado no incluirla debido a los procesos legales que enfrenta. Mientras esa situación permanece como parte del contexto, José Manuel Figueroa dejó clara su postura: continuará atento al proceso y considera que hablar públicamente no necesariamente favorecería a su contraparte.