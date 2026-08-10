Claudia Sheinbaum acudirá a las escuelas de México para leer con los estudiantes una vez al mes

Claudia Sheinbaum Pardo informó que ella asistirá a distintas escuelas en México para leer a los estudiantes sobre distintos temas. (Presidencia)

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció en su conferencia de prensa La Mañanera del pueblo de este lunes, que realizará visitas mensuales a escuelas públicas del país con el propósito de leer en voz alta a estudiantes. “Voy a ir yo a leer, los lunes, quizá no todos, pero por lo menos una vez al mes”, señaló la mandataria, subrayando que la iniciativa busca ofrecer orientación a la población estudiantil y fortalecer el ejercicio mental que supone la lectura.

Sheinbaum precisó que otros funcionarios públicos —sin especificar quiénes— participarán en las actividades de lecturas: “El objetivo es que servidores públicos vayan a las escuelas, a todas las escuelas, a leer. Ya escogieron los textos para poder leer sobre distintos temas a las y los jóvenes”, añadió la presidenta, apuntando que las lecturas abordarán diversas temáticas con el fin de enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes.

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Esta actividad forma parte de sus esfuerzos para acompañar a la niñez y juventud mexicana, destacó que es parte de la estrategia El ABC de las emociones, programa enfocado a la promoción del bienestar emocional y a la prevención social. La mandataria federal explicó que ha propuesto que los lunes “haya un espacio donde maestras y maestros puedan hablar con sus alumnos, particularmente en tercero de secundaria y media superior”; la iniciativa será presentada antes de que inicie el próximo ciclo escolar 2026-2027.

Sheinbaum retoma tradición de la CDMX: leerá cada mez en escuelas públicas para promover el bienestar emocional

El anuncio de Claudia Sheinbaum a las visitas mensuales es una medida retomada de su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, en la que buscó incentivar la lectura como un ejercicio de desarrollo mental y bienestar con el programa “Lunes por la Educación para la Paz”, donde utilizaba cuentos para reflexionar sobre el bullying, la no violencia y la empatía.

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Claudia Sheinbaum Pardo observa a un estudiante que lee ante el podio durante un evento de lecturas en la Escuela Secundaria Diurna N° 65 de la Ciudad de México. (Gobierno de la Ciudad de México )

Regulación de dispositivos digitales en niñas, niños y adolescentes continúa: estos son los avances

Este lunes, el gobierno de México advirtió a la población que el uso sin control de redes sociales y de IA entre niñas, niños y adolescentes ya afecta su aprendizaje, su salud emocional y la convivencia familiar, en un contexto en el que menores dedican hasta siete horas diarias al celular. Para ello, las autoridades perfilan campañas escolares, debate regulatorio y medidas de supervisión para contener ese efecto.

Niños peruanos en un interior urbano utilizan celulares, tablets y computadoras, mientras la luz tenue de sus pantallas ilumina sus rostros, con un parque visible al exterior a través de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la conferencia matutina, la presidenta expuso que en promedio los menores reciben cientos de notificaciones al día durante el horario escolar. Según cifras citadas por Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación (SEP), en Estados Unidos reciben hasta 237 notificaciones diarias y 23% de ellas llegan en horas de clase.

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Sheinbaum sostuvo que esa dinámica también se replica en México y amplía la distancia entre la vida digital y la cotidiana. Afirmó que, después de la pandemia, el uso de dispositivos móviles creció de manera sostenida hasta desplazar tiempo de reflexión, interacción social y actividad física. Esto con el objetivo de subrayar la importancia de mantener la discusión y reflexión del uso de dispositivos digitales en niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de regularizar su uso,